Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη League B του Women's Nations League, με τις επίσημες υποχρεώσεις της διοργάνωσης να αρχίζουν τον Φεβρουάριο του 2027

Με θετικό αποτέλεσμα ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας Γυναικών την πρώτη φιλική αναμέτρησή της απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, επικρατώντας με 2-0. Η ομάδα του Βασίλη Σπέρτου ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τις Μπρουκσάιρ και Ραπάνη να διαμορφώνουν το τελικό σκορ.

Οι δύο αναμετρήσεις με τις Βορειοϊρλανδές αποτελούν μέρος της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει της συμμετοχής της στη League B του Women’s Nations League, με τις επίσημες υποχρεώσεις της διοργάνωσης να αρχίζουν τον Φεβρουάριο του 2027. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά την Τρίτη (1/12, 18:00), ενώ η Ελλάδα θα δώσει και τρίτο φιλικό, προπονητικού χαρακτήρα, απέναντι στην Αγία Παρασκευή.

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Η Μπρουκσάιρ έδωσε τη λύση στο ξεκίνημα της επανάληψης

Η Εθνική μπήκε με διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό της και προσπάθησε από νωρίς να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα γκολ. Παρότι είχε την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της, ενώ ορισμένα αμυντικά λάθη επέτρεψαν στη Βόρεια Ιρλανδία να γίνει επικίνδυνη.

Στο 24ο λεπτό οι γηπεδούχες έφτασαν κοντά στο 1-0, όμως η ελληνική άμυνα αντέδρασε αποτελεσματικά και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Η απάντηση της Ελλάδας ήρθε στο 28′, με την Παπαθεοδώρου να δοκιμάζει το σουτ, χωρίς να βρει στόχο. Τρία λεπτά αργότερα, η ίδια παίκτρια εκμεταλλεύτηκε αμυντικό λάθος και βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ της δεν είχε αρκετή δύναμη και η Μπερνς μπλόκαρε.

Το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, όμως η «γαλανόλευκη» κατάφερε να βρει το γκολ που έψαχνε με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Στο 46ο λεπτό, η Μπρουκσάιρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας, απέφυγε με εξαιρετική προσποίηση τις παίκτριες που βρέθηκαν μπροστά της και ολοκλήρωσε τη φάση με ιδανικό πλασέ για το 0-1.

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Η Ραπάνη «κλείδωσε» τη νίκη στις καθυστερήσεις

Η Ελλάδα συνέχισε να αναζητά δεύτερο γκολ, αλλά η αμυντική οργάνωση της Βόρειας Ιρλανδίας δυσκόλευε τις προσπάθειές της. Στο 67ο λεπτό, η Γιαννακά επιχείρησε σουτ, με την μπάλα να περνά αρκετά πάνω από την εστία.

Οι γηπεδούχες, από την πλευρά τους, προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση και έχασαν σημαντική ευκαιρία στο 71′. Η ΜακΠάρτλαν δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα η Βόρεια Ιρλανδία απείλησε ξανά, χωρίς να καταφέρει να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Τελικά, η Εθνική έβαλε τέλος στην αγωνία στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 90’+1′, η Ραπάνη πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια μέσα στη μεγάλη περιοχή και με επιτυχημένη εκτέλεση διαμόρφωσε το τελικό 0-2, επισφραγίζοντας τη νίκη της ελληνικής ομάδας.

Οι ενδεκάδες

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Κατεργιαννάκη, Μάρκου, Παπαϊωάννου, Γιαννακά, Μωραΐτου, Σαΐχ, Πούλιου, Σαρρή, Δρακογιαννάκη, Μπρουκσάιρ, Παπαθεοδώρου.

Βόρεια Ιρλανδία (Μάικλ ΜακΆρντλ): Μπερνς, ΜακΚένα, Μέισον, Μόργκαν, Χόλογουεϊ, ΜακΚάρον, Έλμορ, Χάλιντεϊ, Κερ, Χάου, Μπίτι.