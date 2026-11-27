Οι άνθρωποι της ασφάλειας χρειάστηκε να παρέμβουν για να τον απομακρύνουν, καθώς ο άνδρας διέκοψε προσωρινά τη δράση του αγώνα με το πατίνι

Ένα απίθανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Σταλ Σταλόβα Βόλα με τη Λέγκια Β΄ Βαρσοβίας, καθώς ένας άνδρας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι! Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους ποδοσφαιριστές και στους θεατές, σε μια αναμέτρηση που είχε ήδη προσφέρει αρκετές συγκινήσεις.

Η εισβολή έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον απρόσκλητο επισκέπτη να κινείται με το πατίνι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, διακόπτοντας προσωρινά τη δράση. Οι άνθρωποι της ασφάλειας χρειάστηκε να παρέμβουν για να τον απομακρύνουν, σε ένα περιστατικό που σίγουρα δεν συναντά κανείς συχνά στα γήπεδα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το παιχνίδι είχε, άλλωστε, τη δική του ανατροπή. Η Σταλ Σταλόβα Βόλα βρέθηκε να χάνει με 0-2 στο ημίχρονο, όμως κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση και να φτάσει στο 3-2. Σαν να μην έφτανε η ανατροπή, η αναμέτρηση απέκτησε και μια εντελώς απρόσμενη πρωταγωνιστική φιγούρα: έναν άνδρα πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι!