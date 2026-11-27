Βίντεο ντοκουμέντο: Όχημα μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα στην Αθηνών-Θεσσαλονίκης και αποφεύγει τη σύγκρουση για δευτερόλεπτα

Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA καταγράφει ένα παρ’ ολίγον σφοδρό τροχαίο με εμπλοκή νταλίκας, το οποίο αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή.

Στο υλικό φαίνεται οδηγός νταλίκας να κινείται στην άνοδο δρόμου με διπλή διαχωριστική γραμμή, να προσπερνά ξαφνικά ένα λευκό ΙΧ και να μπαίνει με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα, αποφεύγοντας για δευτερόλεπτα τη σύγκρουση με διερχόμενο φορτηγό.

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Το τροχαίο με την 17 μέτρων νταλίκα αποτρέπεται από καθαρή τύχη, με τον οδηγό να επιστρέφει στη λωρίδα του, ενώ έντονες αντιδράσεις προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για επαγγελματία οδηγό.

Δρόμοι – πίστες

Μέσα σε 10 μέρες 3 περιστατικά με οδηγούς ραλίστες. 19χρονος έτρεχε σε κεντρικό δρόμο της Αργυρούπολης με πάνω από 190 χιλιόμετρα την ώρα, βιντεοσκοπούσε την επικίνδυνη οδήγηση και ανήρτησε και βίντεο.

50χρονος εντοπίστηκε να τρέχει στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με 194 χλμ./ώρα, ενώ στους Θρακομακεδόνες 50χρονος έχοντας στα πίσω καθίσματα τα ανήλικα παιδιά του κατέγραφε το κοντέρ να ανεβαίνει και δημοσιοποίησε το βίντεο.

Αίσθηση προκαλεί βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και δείχνει επτάχρονο αγοράκι να οδηγεί νταλίκα σε πάρκινγκ. Οι κηδεμόνες του παιδιού ταυτοποιήθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.