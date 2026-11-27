Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται ο 43χρονος «Κινέζος», ο οποίος κατηγορείται ως ένας από τους εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη στην υπόθεση της Greek Mafia

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός στον κόσμο της Greek Mafia με το προσωνύμιο «Κινέζος». Κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ενώ οι Αρχές τον είχαν ταυτοποιήσει ως μέλος ομάδας εκτελεστών μελών της Greek Mafia.

Ο Σόκπα φέρεται να ανήκει στον στενό επιχειρησιακό κύκλο ομάδας, της ρωσόφωνης εγκληματικής ομάδας που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αιματηρής αντιπαράθεσης στον χώρο της Greek Mafia και είναι ένας από τους δύο εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη.

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Τα πλήρη στοιχεία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία την 1η Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού του.

Το όνομά του βρέθηκε στη δικογραφία για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, ο οποίος εκτελέστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024 έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο.

Η δολοφονία Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Η υπόθεση Ζαμπούνη αποτέλεσε μία από τις πιο αιματηρές εκτελέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της Greek Mafia.

Το πρωί της 14ης Ιανουαρίου 2024, δύο ένοπλοι προσέγγισαν το αυτοκίνητο του 44χρονου και άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ. Η επίθεση διήρκεσε περίπου 28 δευτερόλεπτα, με σχεδόν 100 σφαίρες να πέφτουν πάνω στο όχημά του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό και στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση δύο προσώπων τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην εκτέλεση.

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Ο «Κινέζος» ήταν το ένα από τα πρόσωπα που αναζητούσαν οι Αρχές.

Μετά τη δολοφονία, ο 43χρονος κατάφερε να παραμείνει εκτός της εμβέλειας των ελληνικών Αρχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί, είχε καταφύγει στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Εντοπίστηκε στην περιοχή της Κερύνειας και συνελήφθη από τις τοπικές Αρχές, ενώ σε βάρος του κινήθηκαν διαδικασίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση απαγορευμένης στρατιωτικής ζώνης.

Τελικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 43χρονος εκδόθηκε από τις τουρκικές Αρχές και παραδόθηκε στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του.