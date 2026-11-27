Το τέρμα της διεθνούς παίκτριας σημειώθηκε έπειτα από λάθος στην αμυντική λειτουργία της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η ίδια με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου

Η Εθνική Ελλάδας πήρε το προβάδισμα στο φιλικό παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, με την Μπρουκσάιρ να βρίσκει δίχτυα στο 47ο λεπτό.

Η φάση προέκυψε έπειτα από λάθος στην αμυντική λειτουργία της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Μπρουκσάιρ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και διαμορφώνοντας το 0-1 για την ελληνική ομάδα, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.

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