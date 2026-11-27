Το σύστημα με την ονομασία «Blysk» αναπτύχθηκε από την εταιρία Carmine Sky και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προστάτευε «κρίσιμες υποδομές» στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Σέρχι Μπεσκρέστνοφ

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν για πρώτη φορά να καταρρίψουν ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, χρησιμοποιώντας λέιζερ, μια τεχνική αιχμής που παραμένει σε πειραματικό στάδιο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η πλατφόρμα αμυντικών τεχνολογιών της ουκρανικής κυβέρνησης, Brave1.

“Εικόνες εμφανίστηκαν πρόσφατα στο διαδίκτυο που δείχνουν ένα ουκρανικό σύστημα λέιζερ να χρησιμοποιείται στη μάχη για την αναχαίτιση ενός εχθρικού drone με κινητήρα τζετ”, δήλωσε η υπηρεσία επικοινωνίας του οργανισμού αυτού, που συντονίζει και χρηματοδοτεί τις καινοτομίες στον αμυντικό τομέα.

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“Το σύστημα αυτό αναπτύχθηκε από τον αποδέκτη μιας επιχορήγησης του προγράμματος Brave1 και χρησιμοποιήθηκε στο πεδίο της μάχης από μια ιδιωτική ομάδα αντιαεροπορικής άμυνας”, πρόσθεσε.

“Μια πρώτη πετυχημένη αναχαίτιση δεν σημαίνει ότι μια τεχνολογία είναι έτοιμη για μαζική ανάπτυξη. Επί του παρόντος, η αντιαεροπορική άμυνα με τη χρήση λέιζερ παραμένει μια τεχνολογία σε πειραματικό στάδιο”, αναφέρει η Brave1, καταμετρώντας τουλάχιστον “επτά ομάδες” που εργάζονται πάνω σε τέτοιου είδους οπλικά συστήματα.

Την Τετάρτη, ο Σέρχι Μπεσκρέστνοφ, σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει έναν στόχο να συντρίβεται μέσα σε μια πύρινη μπάλα.

Όπως δήλωσε, επρόκειτο για ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Geran με κινητήρα τζετ, το οποίο καταρρίφθηκε, για “πρώτη φορά”, από ένα σύστημα λέιζερ.

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Το σύστημα, με την ονομασία “Blysk”, αναπτύχθηκε από την εταιρία Carmine Sky και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, προστάτευε “κρίσιμες υποδομές” στην Ουκρανία.

Η χώρα αντιμετωπίζει συνέχεια σμήνη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων που επιτίθενται στις βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές της.

Τους τελευταίους μήνες, η Μόσχα χρησιμοποιεί μαζικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με κινητήρες τζετ, τα οποία είναι ταχύτερα και πιο δύσκολο να εξουδετερωθούν.

Στην ανακοίνωσή της που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο, η πλατφόρμα Brave1 τονίζει ότι το κόστος της χρήσης λέιζερ είναι χαμηλότερο από το κόστος της χρήσης πολυβόλου.