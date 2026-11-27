Στο κατάμεστο Βέζερσταντιον βρέθηκαν 41.800 θεατές για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ενδέκατης αγωνιστικής όπου η γηπεδούχος ομάδα διατήρησε το αήττητο της στην έδρα της

Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι γεμάτο ανατροπές, ένταση και έξι τέρματα παρακολούθησαν 41.800 θεατές στο κατάμεστο «Βέζερσταντιον», εκεί όπου η Βέρντερ Βρέμης έμεινε όρθια στις καθυστερήσεις απέναντι στην ουραγό Γκλάντμπαχ (3-3), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Οι φιλοξενούμενοι, που αναζητούσαν απεγνωσμένα βαθμούς για να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας (18η θέση), πάγωσαν πρώτοι το γήπεδο. Στο 27ο λεπτό, έπειτα από έλεγχο του VAR για χέρι, ο Κέβιν Ντικς ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 0-1. Η απάντηση της Βέρντερ ήρθε έντεκα λεπτά αργότερα (38′), με τον Έρεν Ντίνκσι να φέρνει το ματς στα ίσα (1-1) πριν την ανάπαυλα.

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Με την έναρξη του δευτέρου μέρους (46′), η Γκλάντμπαχ χτύπησε ξανά, μόλις 48 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, με τον Φρανκ Ονορά να γράφει το 1-2 έπειτα από ασίστ του Ούνο. Μάλιστα, στο 78′ ο ίδιος παίκτης ολοκλήρωσε μια υποδειγματική αντεπίθεση για το 1-3, δίνοντας σαφές προβάδισμα νίκης στα «πουλάρια».

Η Βέρντερ Βρέμης, όμως, αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα. Στο 85′ ο Έρεν Ντίνκσι με όμορφο βολέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ μειώνοντας σε 2-3, για να έρθει ο Νίκλας Φίλκρουγκ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων (90+2′) να βάλει «φωτιά» στο γήπεδο, διαμορφώνοντας το τελικό 3-3 και διατηρώντας το αήττητο της ομάδας του στην έδρα της.

Η βαθμολογία της Bundesliga: