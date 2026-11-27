Ο 33χρονος Αμερικανός φόργουορντ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις το Σάββατο, προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Τσέντι Όσμαν στην περιφέρεια

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Τζάστιν Άντερσον στον ΠΑΟΚ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να βρίσκεται καθ’ οδόν για τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία του με την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο 33χρονος άσος αναμένεται να φτάσει στη συμπρωτεύουσα τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11). Εκεί θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσφέρει ο Δικέφαλος.

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Οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία και απομένουν πλέον οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Άντερσον αναμένεται να αποχωρήσει από την Dubai BC, όπου δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τσάβι Πασκουάλ, ώστε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Ο αντικαταστάτης του τραυματία Τσέντι Όσμαν

Η απόκτηση του Αμερικανού συνδέεται άμεσα με το πρόβλημα τραυματισμού του Τσέντι Όσμαν, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητούσε έναν παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό του στην περιφέρεια. Ο Άντερσον αγωνίζεται κυρίως στη θέση «3», ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και ως πάουερ φόργουορντ.

Πρόκειται για έναν αθλητικό και δυναμικό παίκτη, με έφεση στην άμυνα, αλλά και δυνατότητα να απειλήσει από την περιφέρεια. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από το NBA και την EuroLeague, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Βαλένθια, την Μπαρτσελόνα και την Dubai BC.

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν αντιμετώπισε πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους, γεγονός που καθυστέρησε την επιστροφή του στη δράση. Πλέον, ο ΠΑΟΚ περιμένει την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και να επισημοποιηθεί μία προσθήκη που προορίζεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του Τρινκιέρι.