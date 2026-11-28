Η οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά όταν το SUV της πέρασε απέναντι και κατέληξε στην πρόσοψη κατοικίας στο Βόρειο Γιορκσάιρ, ενώ η ίδια καταγγέλλει διαρροή του υλικού στο διαδίκτυο

Απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνίστρια μια Βρετανίδα οδηγό καταγράφηκε στο Νορθάλερτον του Βόρειου Γιορκσάιρ, όταν το Range Rover της κινήθηκε με ταχύτητα προς τα πίσω, διέσχισε τον δρόμο και κατέληξε σφηνωμένο στο σαλόνι απέναντι κατοικίας. Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου και έγινε viral μέσω κάμερας ασφαλείας στο κουδούνι του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οδηγός του μαύρου Range Rover Evoque μοντέλου του 2018 ήταν η Νίκολα Ντόντσγουορθ, ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου στην περιοχή. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο και το κεφάλι, της παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες στο σημείο και επέστρεψε στη δουλειά της λίγες ημέρες αργότερα.

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Στο υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η Ντόντσγουορθ να μπαίνει στο όχημα, να φορά ζώνη και να βάζει μπρος. Λίγο αργότερα προσπαθεί να βγει ενώ το αυτοκίνητο έχει ήδη αρχίσει να κινείται προς τα πίσω, επιχειρεί μάταια να επιστρέψει στη θέση του οδηγού και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το SUV περνά απέναντι και χτυπά την πρόσοψη του σπιτιού της Σάρα και του Ντέιβιντ Χόλαντ, αξίας περίπου 300.000 λιρών.

Μετά τη σύγκρουση, τούβλα και συντρίμμια εκτοξεύονται, το όχημα σφηνώνεται στο παράθυρο του σαλονιού και η οδηγός βγαίνει μόνη της, ακουγόμενη να λέει: «Θεέ μου, τι έκανα;».

«Δεν θυμάμαι» και οργή για τη διαρροή του βίντεο

Μιλώντας στη Daily Mail, η Ντόντσγουορθ δήλωσε ότι προσπαθούσε απλώς να ξεπαρκάρει με την όπισθεν και δεν μπορεί να εξηγήσει πώς έχασε τον έλεγχο («Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι»). Ταυτόχρονα, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια που το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού της βρέθηκε στο διαδίκτυο, αναφέροντας ότι απευθύνθηκε στην Αστυνομία για τη διαρροή και δεν απέκλεισε παραβίαση των ηλεκτρονικών συσκευών της.

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«Όταν μάθω ποιος το διέρρευσε, θα έχει μπλεξίματα. Δεν έχω καν το βίντεο. Έτυχε να το δω μόλις χθες το βράδυ, επειδή ήταν παντού στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν ήθελα να το δω», ανέφερε, σημειώνοντας ότι θα συζητούσε συνέντευξη έναντι αμοιβής και παρομοιάζοντας τη viral έκταση του θέματος με εκείνη του «Ibiza Final Boss», Τζακ Κέι, το 2025.

Ζημιές στην κατοικία και έρευνα

Όπως κατέγραψε η Daily Mail, το Range Rover παρέμεινε σφηνωμένο στην πρόσοψη με τούβλα στο παρμπρίζ και σπασμένο παράθυρο. Οι ιδιοκτήτες έφυγαν προσωρινά από το σπίτι, ενώ μηχανικοί κλήθηκαν να ελέγξουν τη στατικότητα. Η Αστυνομία του Βόρειου Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι ειδοποιήθηκε από το ασθενοφόρο γύρω στις 9:00 το πρωί της 20ής Νοεμβρίου χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ τα αίτια της απώλειας ελέγχου παραμένουν αδιευκρίνιστα.