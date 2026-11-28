Με δύο προσωπικά τέρματα του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και ένα του Ιγκόρ Ζεσούς, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με 3-2 της Τσέλσι, η οποία υπέστη την τρίτη συνεχόμενη ήττα της

Με εξαιρετική εμφάνιση και επιθετική αποτελεσματικότητα, η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε με 3-2 της Τσέλσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και έφτασαν δίκαια σε μια σημαντική νίκη, παρά την πίεση που δέχθηκαν στα τελευταία λεπτά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, το ένα από την άσπρη βούλα, ενώ ο Ιγκόρ Ζεσούς είχε ανοίξει το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό. Για την Τσέλσι, ο Εμέγκα βρήκε δύο φορές δίχτυα, χωρίς όμως να αποτρέψει την τρίτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Ζεσούς έδωσε από νωρίς το προβάδισμα

Η Νότιγχαμ μπήκε δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε πρώτη, με τον Μαρτίνεθ να αποκρούει την προσπάθεια του Ντελάπ στο 2′. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Μουνιόθ έβγαλε εξαιρετική πάσα και ο Ιγκόρ Ζεσούς εκτέλεσε με γυριστό σουτ, στέλνοντας την μπάλα στην πάνω δεξιά γωνία για το 1-0.

Οι «Reds» συνέχισαν να πιέζουν, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία της Τσέλσι. Στο 12′ η σέντρα του ΜακΑτί δεν αξιοποιήθηκε, ενώ στο 29′ ο Μαρτίνεθ απομάκρυνε νέα επικίνδυνη προσπάθεια του ίδιου ποδοσφαιριστή. Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονταν να αναπτυχθούν και δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις απέναντι στην οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Φόρεστ.

Η καλύτερη στιγμή της Τσέλσι στο πρώτο μέρος ήρθε στο 41′. Έπειτα από λάθος του Τεάτε στην προσπάθεια απομάκρυνσης, ο Γεμπόα βρέθηκε μόνος απέναντι στον Σκορούπσκι, αλλά δεν κατάφερε να βρει στόχο. Λίγο πριν από την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Λάβια στον Ντελάπ, όμως ο διαιτητής Μάντλεϊ δεν υπέδειξε παράβαση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Γκιμπς-Γουάιτ ανέβασε τη διαφορά

Η Νότιγχαμ μπήκε με την ίδια ένταση και στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας γρήγορα και δεύτερο γκολ. Στο 49′, ο Ντελάπ μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Φοφανά, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι, απόφαση που επιβεβαιώθηκε και μετά τον έλεγχο του VAR. Ο Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχος, στέλνοντας την μπάλα στην αντίθετη γωνία από εκείνη που επέλεξε ο Μαρτίνεθ για το 2-0.

Η Τσέλσι προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και μείωσε στο 54′. Ο Πέδρο Νέτο δημιούργησε τη φάση και ο Εμέγκα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ εξετάστηκε για πιθανό οφσάιντ, αλλά τελικά μέτρησε κανονικά.

Η απάντηση της Φόρεστ ήταν άμεση. Στο 55′ ο ΜακΑτί δοκίμασε το σουτ χωρίς να βρει στόχο, ενώ στο 62′ η προσπάθεια του Μουρίγιο έξω από την περιοχή σταμάτησε στα σώματα. Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, συνέχισαν να βρίσκουν χώρους και στο 73′ έφτασαν σε τρίτο τέρμα. Ο Σλάγκερ τροφοδότησε τον Γκιμπς-Γουάιτ, ο οποίος κινήθηκε γρήγορα προς την περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 3-1.

Διαφήμιση

Η Τσέλσι πίεσε στο τέλος, αλλά η νίκη έμεινε στη Φόρεστ

Οι Λονδρέζοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να μειώσουν ξανά στο 89′. Ο Πέδρο Νέτο έκανε τη σέντρα και ο Εμέγκα πήρε την κεφαλιά, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και διαμορφώνοντας το 3-2.

Το γκολ έδωσε νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά, όμως η Νότιγχαμ διαχειρίστηκε σωστά την πίεση και κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μια σημαντική επικράτηση, με τους Γκιμπς-Γουάιτ, Ζεσούς και ΜακΑτί να ξεχωρίζουν, ενώ η Τσέλσι έφυγε από το γήπεδο με ακόμη μία ήττα.

Η βαθμολογία της Premier League: