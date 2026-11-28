Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να προσφύγει κατά της απόφασης που την έκρινε ένοχη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League.

Ο πρώην οικονομικός σύμβουλος του συλλόγου, Στέφαν Μπόρσον, εκτιμά ότι υπάρχουν περιθώρια δικαίωσης σε ορισμένα σκέλη της υπόθεσης, θεωρεί όμως εξαιρετικά δύσκολη την πλήρη ανατροπή της απόφασης.

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Η ακροαματική διαδικασία της έφεσης αναμένεται να αρχίσει στις 12 Δεκεμβρίου και να διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες, ενώ η τελική απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Πού ποντάρει η Σίτι για την ανατροπή της απόφασης

Ο Μπόρσον, Βρετανός δικηγόρος και οικονομικός αναλυτής με εξειδίκευση στα οικονομικά του ποδοσφαίρου, μίλησε την Τετάρτη (25/11) στην εκπομπή Football Uncensored των Πιρς Μόργκαν και Σάιμον Τζόρνταν, ενώ το Σάββατο (28/11) παραχώρησε νέες δηλώσεις στο «The i Paper».

Οι κατηγορίες σε βάρος της Σίτι αφορούν την περίοδο 2009-2018 και σχετίζονται κυρίως με την τεχνητή αύξηση των εσόδων της μέσω εικονικών συμφωνιών χορηγίας.

Οι «Πολίτες» αρνούνται οποιαδήποτε παρανομία και αμφισβητούν τα συμπεράσματα της ανεξάρτητης επιτροπής.

Στην έφεσή της, η ομάδα υποστηρίζει ότι διαθέτει «αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων» και κάνει λόγο για «σαφή και ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά» στην αρχική απόφαση.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα χρήματα που εισέρρευσαν στα ταμεία της προέρχονταν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι και όχι από τους ιδιοκτήτες της, τον όμιλο Abu Dhabi United Group.

Οι αμφιβολίες για την αξιοπιστία των μαρτύρων

Ο Μπόρσον υπογράμμισε τη σοβαρότητα των ευρημάτων της ανεξάρτητης επιτροπής, σημειώνοντας:

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει την απόφαση των 40 σελίδων.

Αν τη διαβάσει κανείς, θα διαπιστώσει ότι είναι εξαιρετικά επιβαρυντική. Περιλαμβάνει πολύ σοβαρές αναφορές για τη Μάντσεστερ Σίτι».

Κατά την εκτίμησή του, η Σίτι μπορεί να αμφισβητήσει επιμέρους στοιχεία, όπως τον χαρακτηρισμό συγκεκριμένων συμφωνιών χορηγίας ως εικονικών.

Ωστόσο, θεωρεί πολύ δύσκολο να ανατρέψει συνολικά την απόφαση, κυρίως λόγω των συμπερασμάτων για την αξιοπιστία μαρτύρων.

«Μπορούν να αποδυναμώσουν ορισμένα σημεία της υπόθεσης, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ανατρέψουν στο σύνολό της.

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Οι δικαστές και τα δικαιοδοτικά όργανα είναι γενικά πολύ απρόθυμα να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι κάποιοι άνθρωποι είπαν ψέματα.

Προσπαθούν να βρουν κάθε πιθανό τρόπο για να αποφύγουν μια τέτοια διαπίστωση, αποδίδοντας, για παράδειγμα, τις αντιφάσεις στις δυσκολίες ανάκλησης γεγονότων που συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια. Η ανεξάρτητη επιτροπή, όμως, δεν ακολούθησε αυτή την προσέγγιση.

Αντίθετα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένα άτομα είπαν συνειδητά ψέματα και είχαν την πρόθεση να παραπλανήσουν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά σοβαρό και δεν βλέπω πώς θα μπορούσε η Σίτι να ανατρέψει αυτό το συμπέρασμα.

Το εφετείο ουσιαστικά δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί την αξιολόγηση της ανεξάρτητης επιτροπής σχετικά με την αξιοπιστία των μαρτύρων».