Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο επιβεβαίωσε τα σοβαρά αμυντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς δέχθηκε δύο τέρματα από τον Κάλουμ Γουίλσον στο πρώτο ημίχρονο

Ένα αρνητικό ρεκόρ που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της Premier League κατέγραψε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ στο «Ολντ Τράφορντ». Οι «κόκκινοι διάβολοι» δέχθηκαν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έγιναν η πρώτη ομάδα στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλήματος που έχει δεχθεί τουλάχιστον δύο τέρματα σε έξι συνεχόμενα ημίχρονα.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει τα σοβαρά αμυντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Η Γιουνάιτεντ είχε ήδη δεχθεί τουλάχιστον δύο γκολ σε καθένα από τα πέντε προηγούμενα ημίχρονα αγώνων της Premier League, χωρίς καμία άλλη ομάδα να έχει φτάσει ποτέ σε αντίστοιχη επίδοση.

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Απέναντι στην Μπρέντφορντ, η αρνητική παράδοση συνεχίστηκε. Ο Κάλουμ Γουίλσον βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρώτο μέρος, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2-0 και τη Γιουνάιτεντ να καταγράφει πλέον ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

Το πρόβλημα, μάλιστα, δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η αμυντική λειτουργία των «κόκκινων διαβόλων» έχει παρουσιάσει επαναλαμβανόμενες αδυναμίες το τελευταίο διάστημα, με την ομάδα να δυσκολεύεται να κρατήσει ανέπαφη την εστία της και να πληρώνει ακριβά τα λάθη της.