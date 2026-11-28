Ο Ηρακλής θα αγωνιστεί χωρίς τον Βάλτερ Ματσάρι στον πάγκο του λόγω αποβολής, ενώ στην Κηφισιά επιστρέφουν οι Σαγκάλ, Μάνσο και Ρουκουνάκης για την αναμέτρηση

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (28/11) η αυλαία της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Βόλος – Αστέρας AKTOR, Ηρακλής – Παναιτωλικός και Κηφισιά – Καλαμάτα, με τις έξι ομάδες να αναζητούν βαθμούς για διαφορετικούς στόχους στη βαθμολογία.

Βόλος – Αστέρας AKTOR (17:00)

Στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, με τους φιλοξενούμενους να θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα με 1-0 από τον Άρη. Η ομάδα της Τρίπολης ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση, με τον Γκονσάλο Φέιο να μην υπολογίζει για ακόμη μία φορά στους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χουλιάν Μπαρτόλο.

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Ο αρχηγός του Αστέρα επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα έχοντας ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ενώ ο Αργεντινός δεν είναι ακόμη έτοιμος λόγω προβλήματος στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Από την πλευρά του, ο Βόλος θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να αφήσει πίσω του την ήττα με 1-0 από τον Παναιτωλικό.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 2 League.

Ηρακλής – Παναιτωλικός (17:00)

Στο Καυτανζόγλειο, ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από τη βαριά ήττα με 6-2 από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και βρίσκονται στη 10η θέση με 10 βαθμούς.

Αντίθετα, ο Παναιτωλικός πήρε σημαντική βαθμολογική ανάσα την προηγούμενη αγωνιστική, επικρατώντας με 1-0 του Βόλου, στο πρώτο παιχνίδι του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο του. Οι Αγρινιώτες έχουν συγκεντρώσει 12 βαθμούς και βρίσκονται στην όγδοη θέση, δύο πάνω από τον αντίπαλό τους.

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Ο Ηρακλής θα έχει, πάντως, αλλαγή στην τεχνική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς τόσο ο Βάλτερ Ματσάρι όσο και ο βοηθός του αποβλήθηκαν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και δεν θα βρίσκονται στον πάγκο. Τις οδηγίες αναμένεται να μεταφέρει ο αναλυτής του τεχνικού επιτελείου, Φράνκο Μπρουνέτι.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το SPORTFM TV.

Κηφισιά – Καλαμάτα (20:00)

Η αγωνιστική ημέρα ολοκληρώνεται στην Αθήνα, όπου η Κηφισιά αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης». Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στην έβδομη θέση με 14 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας ακολουθεί στην ένατη με 12.

Η Κηφισιά θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε με αριθμητικό μειονέκτημα από το 19ο λεπτό. Για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, πάντως, επιστρέφουν οι Σαγκάλ, Μάνσο και Ρουκουνάκης, οι οποίοι είχαν απουσιάσει από την προηγούμενη αναμέτρηση.

Η Καλαμάτα, από την άλλη, αναζητά αντίδραση μετά την ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ στη Νίκαια. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να πλησιάσει την Κηφισιά και να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 League.