Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές Αρχές μετά τον εντοπισμό περίπου 583 αλλοδαπών σε επτά διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη νότια Κρήτη

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι λιμενικές Αρχές στη νότια Κρήτη και τη Γαύδο, έπειτα από μια σειρά περιστατικών εντοπισμού και περισυλλογής αλλοδαπών που ξεκίνησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με τον αριθμό των ατόμων που έχουν περισυλλεγεί να φτάνει συνολικά τα 583 περίπου.

Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από τις 00:30, με τη συμμετοχή πλωτών και εναέριων μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Frontex, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, συνολικά 133 αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στη Γαύδο και περισυνελέγησαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ άλλοι 36 αλλοδαποί αποβιβάστηκαν στην παραλία Τρυπητή Σφακίων, όπου επίσης περισυνελέγησαν.

Σε νέα επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της Γαύδου σήμερα το πρωί, σκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 36 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι Καραβέ του νησιού.

Τέσσερις επιχειρήσεις στους Καλούς Λιμένες

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων επικεντρώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, όπου σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 378 αλλοδαποί.

Στην πρώτη περίπτωση, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δύο λέμβους νότια των Καλών Λιμένων, με περίπου 92 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού.

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Σε δεύτερη επιχείρηση, νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκαν δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 104 αλλοδαπούς, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, 24 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 80 αλλοδαπούς, ενώ σε τέταρτη επιχείρηση, νότια της ίδιας περιοχής, περισυνελέγησαν ακόμη 102 άτομα.

Και στις τέσσερις περιπτώσεις προορισμός των περισυλλεγέντων ήταν το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στις θαλάσσιες περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν κατά βάση καλές καιρικές συνθήκες, με νότιους ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ.