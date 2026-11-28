Ο δημοφιλής σκιτσογράφος απεικονίζει τον κλασικό μπλε πλαστικό αντάπτορα για τους δίσκους βινυλίου 45 στροφών, προτρέποντας όσους τον θυμούνται να αρχίσουν να προσέχουν τη χοληστερίνη τους

Με μια δόση χιούμορ και νοσταλγίας από τις περασμένες δεκαετίες επιστρέφει σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Αρκάς, στέλνοντας ένα απολαυστικό «καμπανάκι» σε όσους μεγάλωσαν την εποχή του βινυλίου.

Στο σημερινό του σκίτσο, ο δημοφιλής σκιτσογράφος απεικονίζει τον κλασικό μπλε πλαστικό αντάπτορα για τους δίσκους βινυλίου 45 στροφών, τα γνωστά «σαρανταπεντάρια», ένα μικρό, καθημερινό αντικείμενο που αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σπιτιού και πικάπ στις δεκαετίες του ’70, του ’80 και του ’90.

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Πάνω από το χαρακτηριστικό τρίγωνο εξάρτημα, η λεζάντα του Αρκά είναι αφοπλιστική: «Όσοι το θυμούνται αυτό, καιρός ν’ αρχίσουν να προσέχουν τη χοληστερίνη τους».

Με αυτόν τον λιτό αλλά εύστοχο τρόπο, ο Αρκάς υπενθυμίζει με αυτοσαρκασμό το πέρασμα του χρόνου, κάνοντας τους νεότερους να αναρωτιούνται τι ακριβώς είναι αυτό το παράξενο μπλε αντικείμενο και τους παλαιότερους να χαμογελούν νοσταλγικά, κλείνοντας παράλληλα ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις.