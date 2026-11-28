Εξειδικευμένες ομάδες της αστυνομίας του Χάμσαϊρ εξετάζουν περισσότερα από 80 κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα για την ταυτοποίηση επιπλέον υπόπτων στην υπόθεση

Σε 33 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία του Χάμσαϊρ στη νότια Βρετανία, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση φερόμενου κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στο Σαουθάμπτον, σύμφωνα με τη Daily Echo.

Όπως προκύπτει από τις καταγγελίες που εξετάζουν οι Αρχές, μέλη του δικτύου φέρονται να παραλάμβαναν έφηβες με ταξί και να τις μετέφεραν σε χώρους όπου διοργανώνονταν πάρτι. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τους χορηγούσαν αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες προτού τις κακοποιήσουν σεξουαλικά.

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Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν περισσότερα από 80 κινητά τηλέφωνα.

Κατηγορίες σε βάρος δύο ανδρών

Μέχρι στιγμής, δύο άνδρες έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων.

Ο 22χρονος Σαγίντ Χασίμι, από το Σαουθάμπτον, έχει δηλώσει ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος 17χρονης στην περιοχή Νιούταουν, τον περασμένο Μάρτιο. Παραμένει υπό κράτηση και η ανακοίνωση της ποινής του αναμένεται τον Ιανουάριο.

Ένας 35χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον βιασμό 15χρονης, απόπειρα βιασμού, σεξουαλική επίθεση και δημιουργία παράνομου φωτογραφικού υλικού ανηλίκου. Τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στο Πόρτσμουθ και το Σαουθάμπτον, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου τον Δεκέμβριο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χάμσαϊρ ανέφερε ότι εξειδικευμένες ομάδες εξετάζουν τα δεδομένα από τις κατασχεμένες συσκευές και συγκεντρώνουν στοιχεία για την ταυτοποίηση υπόπτων.

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Η προειδοποίηση σχολείου προς τους γονείς

Την ανησυχία στην τοπική κοινωνία εντείνει επιστολή της διεύθυνσης του Regents Park Community College στο Σαουθάμπτον προς τους γονείς των μαθητών.

Η υποδιευθύντρια, Μαρί Γουέμπστερ, τους ενημέρωσε για τις καταγγελίες και προειδοποίησε για τον κίνδυνο χειραγώγησης ανηλίκων μέσω της δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και προσποιητής συναισθηματικής οικειότητας.

Παράλληλα, συνέστησε στους γονείς να διατηρούν ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά τους και να συμφωνήσουν τρόπους άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση κινδύνου. Μεταξύ των προτάσεων ήταν η ενεργοποίηση της κοινοποίησης τοποθεσίας στα κινητά τηλέφωνα και η καθιέρωση μιας λέξης ή φράσης ασφαλείας.

Συνεργασία δήμου και αστυνομίας

Ο δήμος του Σαουθάμπτον ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την προστασία των ανηλίκων.

Οι Αρχές συνεχίζουν την εξέταση του ψηφιακού υλικού που κατασχέθηκε, ενώ παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός των κοριτσιών που ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα της υπόθεσης.