Η μαρτυρία της αδελφής του στο «Τούνελ», μετά τον εντοπισμό του και η δραματική περιγραφή για τη ληστεία και τη βοήθεια αγνώστων

Εκατοντάδες χιλιόμετρα πεζοπορίας σε βουνά και ακτές της Μαύρης Θάλασσας, νύχτες στην ύπαιθρο χωρίς χρήματα και φαγητό, η κλοπή των εγγράφων του, αλλά και άγνωστοι που τον αγκάλιασαν και τον βοήθησαν, συνθέτουν τη συγκλονιστική περιπέτεια του 58χρονου μοναχού Ιωσήφ, κατά κόσμον Νικολάου Τσιγκόζη, ο οποίος επέστρεψε σώος στην οικογένειά του έπειτα από τέσσερις μήνες εξαφάνισης, χάρη σε βίντεο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ».

Ο 58χρονος, ο οποίος ακολουθεί τον μοναχικό βίο από το 2003, έχοντας ζήσει σε μονές του Αγίου Όρους και στην Αγία Τριάδα Λαγκαδά, ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δυσκολίες στην άρθρωση, είχε εξαφανιστεί το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου από τον Νέο Μυλότοπο Γιαννιτσών. Χωρίς να ενημερώσει κανέναν, ταξίδεψε με ταξί στη Θεσσαλονίκη και από εκεί με λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη, με όνειρο ζωής να προσκυνήσει στις αλησμόνητες πατρίδες των παππούδων του: την Καππαδοκία, τη Σαμψούντα, την Τραπεζούντα και την Παναγία Σουμελά.

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Ο εντοπισμός του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου έδωσε τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων, με την αδελφή του να αποκαλύπτει στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» όλες τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες της πολύμηνης δοκιμασίας του.

Ξεκίνησε με τα πόδια για τον Πόντο – «Τα παπούτσια του είχαν λιώσει»

Φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, ένας οδηγός ταξί κατάλαβε ότι ήταν Έλληνας, παρότι ο μοναχός του είπε «παρά γιοκ» και τον οδήγησε στο Ελληνικό Προξενείο. Ωστόσο, χωρίς αρκετά χρήματα για εισιτήρια και αδυνατώντας να αγοράσει κάρτα SIM για το κινητό του ώστε να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, ο Ιωσήφ πήρε την παράτολμη απόφαση να συνεχίσει πεζός, αγνοώντας τις τεράστιες αποστάσεις.

«Εγώ νόμιζα, λέει, είναι κοντά. Έτσι, Θεσσαλονίκη – Αθήνα», διηγήθηκε ο ίδιος στην αδελφή του μετά την επιστροφή του.

Με μοναδικό οδηγό τις οδικές πινακίδες προς Σαμψούντα και Τραπεζούντα, διέσχισε ορεινές περιοχές βαδίζοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα προς τη Μαύρη Θάλασσα. Κοιμόταν στην ύπαιθρο και ζητούσε με νοήματα λίγο φαγητό, καθώς δεν μιλούσε τουρκικά. «Τα παπούτσια του είχαν λιώσει. Είναι πολύ συγκλονιστικό τώρα και μόνο που το σκέφτομαι», περιέγραψε η αδελφή του, σημειώνοντας ότι ο μοναχός αρίθμησε συνολικά 97 ανθρώπους στην Τουρκία που στάθηκαν δίπλα του, προσφέροντάς του καινούργια παπούτσια, ρούχα, τροφή και χρήματα.

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Το λάθος λεωφορείο, η κλοπή στη γέφυρα του Βοσπόρου και η αναγνώριση

Σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της Μαύρης Θάλασσας, κάτοικοι συγκέντρωσαν 300 λίρες και του έκοψαν εισιτήριο λεωφορείου για να συνεχίσει. Ο 58χρονος, όμως, επιβιβάστηκε σε λάθος δρομολόγιο και, αντί για τη Σαμψούντα, βρέθηκε ξανά πίσω στην Κωνσταντινούπολη, όπου περιπλανήθηκε επί ημέρες και χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί για λίγο έπειτα από κλήση ασθενοφόρου.

Το μεγαλύτερο πλήγμα ήρθε όταν του έκλεψαν την τσάντα, αφήνοντάς τον χωρίς διαβατήριο, ταυτότητα, κινητό και smartwatch. Απογοητευμένος αλλά αμετακίνητος στον στόχο του, επιχείρησε να ξεκινήσει ξανά με τα πόδια για τον Πόντο, φτάνοντας μέχρι τη βορειότερη γέφυρα του Βοσπόρου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και στρατιωτικούς επειδή απαγορεύεται αυστηρά η διέλευση πεζών.

Την ίδια ώρα, η οικογένειά του είχε κινητοποιήσει τα πάντα: το Ελληνικό Προξενείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Ιντερπόλ, το Silver Alert, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και την κουρδική κοινότητα, με Κούρδο βουλευτή να φέρνει το θέμα ακόμη και στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.

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Η λύση στο μυστήριο δόθηκε μέσω της δημοσιότητας: «Κάποιος δημότης, φίλος του Ιωσήφ Τούρκος, του είπε “Μήτσο, αυτός είσαι εσύ;”. Του έδειχναν βιντεάκι και άκουσε τη φωνή μου από την εκπομπή “Φως στο Τούνελ”. “Ωχ”, λέει, “ναι, εγώ είμαι αυτός. Τώρα θα με βρουν”», ανέφερε η αδελφή του. Μέσα σε δέκα ημέρες τον εντόπισε η αστυνομία, με μια σκηνή που συγκίνησε τους πάντες: «Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί να τον πάρουν και του μαζεύανε τα πράγματα, έτρεξε ο κόσμος από τα μαγαζιά που τον ήξερε και τον αγκάλιασε».