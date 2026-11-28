Ο πρώην πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» κάνει λόγο για «κανονικοποίηση της διαφθοράς» ενώ μιλά για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές και την ακρίβεια

Εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη», κάνει λόγο για «κανονικοποίηση της διαφθοράς», μιλά για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, καταγγέλλει «μυστική διπλωματία» από τα οστά του Σαμουήλ έως τη Μονή Σινά και το καλώδιο, παρουσιάζει στοιχεία της Eurostat για την ακρίβεια, ενώ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της σχέσης του με τον Κώστα Καραμανλή σημειώνοντας ότι «έχουμε διαγραφεί και οι δύο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά:

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-Στο επίκεντρο της πρώτης σας περιοδείας -και εδώ στα Μάλγαρα – ήταν τα αγροτικά ζητήματα. Ποιο είναι το βασικό σας μήνυμα μετά τις συναντήσεις που είχατε;

Αυτό που ξεκάθαρα ισχύει είναι ότι οι αγρότες μας έχουν δίκιο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε φιάσκο της ΑΑΔΕ. Στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα επί της ουσίας. Ωστόσο, Ελλάδα χωρίς τον αγροτικό τομέα δεν μπορεί να υπάρξει. Χρειαζόμαστε διατροφική ασφάλεια και προπάντων αυτάρκεια. Το μήνυμα μου είναι σαφές: Απαιτείται επανασυγκρότηση της επαρχίας! Και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς στήριξη στον αγροτικό τομέα. Δεν πρέπει να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια κι ούτε βέβαια να αφήσουμε τη Μερκοσούρ να διαλύσει την ελληνική παραγωγή.

–Ως πολιτικός πού έχετε καταγγείλει στο παρελθόν φαινόμενα πολιτικής εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης, έχει αξία να μας πείτε την άποψή σας για το που τελειώνει η «ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής» και που αρχίζει η «κανονικοποίηση» της πολιτικής ατιμωρησίας;

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Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Η διαφθορά έχει γίνει κανονικότητα, δυστυχώς. Η σημερινή κυβέρνηση είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα. Βλέπουμε όλοι, κάθε μέρα βγαίνει κι ένα καινούργιο. Έχουμε γίνει πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η νοοτροπία αυτή έχει διαπεράσει όλον σχεδόν τον κυβερνητικό μηχανισμό. Φθάσαμε στο σημείο ο κ. Γιαννίτσης, κορυφαίο στέλεχος του Σημίτη, να λέει πως σήμερα η διαφθορά είναι 100 φορές χειρότερα από τότε… Αυτή βέβαια δεν είναι η ηθική αντίληψη της Κεντροδεξιάς. Είναι ξένη προς εμάς αυτή η νοοτροπία. Εκφράζει ασφαλώς τον πρωθυπουργό και το σύστημά του. Δείτε το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών. Κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν δίνει απαντήσεις! Σας το λέω εγώ που είμαι και θύμα της σκευωρίας Νοβάρτις επί Τσίπρα. Φαίνεται ενοχλούν οι απόψεις μου… Όμως, έτσι δεν μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος. Απαιτείται Δικαιοσύνη!

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– Το ζήτημα της παραχώρησης των λειψάνων του Σαμουήλ στη Βουλγαρία, με αντάλλαγμα ελάχιστα ιερά κειμήλια έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βόρειο Ελλάδα. Εσείς ήσασταν ο πρώτος που μιλήσατε γι’ αυτό. Σήμερα τι λέτε;

Συμβαίνουν πρωτοφανή πράγματα στη χώρα. Εγώ διαπραγματεύτηκα ως πρωθυπουργός και απαίτησα την επιστροφή όλων των κλεμμένων ελληνικών κειμηλίων. Η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν επέμεινε στην προστασία της εθνικής μας κληρονομιάς, αλλά κινήθηκε αναθεωρώντας τη Συνθήκη του Νεϊγύ! Δεν φτάνει που τους δώσανε τα οστά του Σαμουήλ -ότι πιο σπουδαίο για αυτούς και τα οποία όπως είδατε τα υποδέχτηκαν με τιμές αρχηγού κράτους- για μόλις 48 κειμήλια, αλλά ακόμη κι αυτά είναι …δανεικά όπως ισχυρίζονται οι Βούλγαροι και δεν διαψεύδονται! Δεν μας ανήκουν δηλαδή, τα παραχώρησαν απλώς. Και είναι αυθαιρεσία και ταπεινωτικό για όλους μας η άρνηση της κυβέρνησης να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο της Συμφωνίας! Όπως δεν δίνει το κείμενο για τη Μονή Σινά! Όπως δεν δίνει τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία, για το καλώδιο.

Αυτό δεν είναι πολιτική, είναι …κρυφτό! Λυπάμαι γι αυτή την κατάντια…

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Αλλά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε ανέμπνευστα και διεκπεραιωτικά τη μοναδική ευκαιρία για την προβολή της τέχνης μας, στα εγκαίνια του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης. Αντί να παρουσιάσει διαχρονικά την ελληνική δημιουργία, προβάλλει έναν ξένο καλλιτέχνη που προωθεί ιδιωτικός φορέας και αρκείται σε μια αρχοντοχωριάτικη φιέστα που αφορά σε ελάχιστους. Το παλαιό μουσείο θα μπορούσε συμβολικά να λειτουργήσει ως κιβωτός του δυτικού πολιτισμού και τα εγκαίνια του να είναι διεθνής είδηση. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία δηλαδή.

Αλήθεια δεν θα μπορούσαν δίπλα σ’ έναν Κούρο, μια Κόρη και έναν Παλαιολόγειο Ευαγγελισμό να εκτεθούν, συμβολικά πάντα – ένας Τσαρούχης, μία Μελά-Κωνσταντίδη, ένας Καπράλος, ένας Μόραλης; Δεν θα συγκινούσαν αυτά τα εκθέματα περισσότερο τους επισκέπτες του Ιερού Βράχου; Γιατί τέτοια κόμπλεξ απέναντι στους Έλληνες δημιουργούς;

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-Έχει καταστεί σαφές, πώς έχετε λάβει αποφάσεις για το εγγύς μέλλον. Δεν θα ρωτήσω πότε και πως θα κάνετε σχετικές ανακοινώσεις. Ρωτώ όμως, τι ρόλο διαδραματίζει η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή, στο εναλλακτικό πολιτικό και αναπτυξιακό μοντέλο που συνθέτουν οι προτάσεις που διατυπώνετε στις δημόσιες παρεμβάσεις σας.

Διαπιστώνω μια μεγάλη οικονομική κρίση στη Θεσσαλονίκη. Είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού όταν περπατάς στην πόλη. Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Φιλιππίδης, στη Θεσσαλονίκη -και μεταφέρω, επί λέξει, τα στοιχεία του- η κατάσταση έχει ως εξής:

Εγνατία: Μετρά πλέον 110 κλειστά καταστήματα. Τσιμισκή: Για πρώτη φορά στα χρονικά καταγράφονται 20 άδεια καταστήματα στον πιο ακριβό και περιζήτητο εμπορικό δρόμο της πόλης.

Μητροπόλεως: Τα λουκέτα φτάνουν σχεδόν τα 17. Βενιζέλου και Ιωάννη Δραγούμη: Δύο ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα παραμένουν ερμητικά κλειστά και άδεια.

Βασιλίσσης Όλγας: Από το ύψος της Σοφούλη μέχρι το Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης λειτουργούν σχεδόν 100 καταστήματα take-away, εκτοπίζοντας την αμιγώς εμπορική δραστηριότητα.

Περιφερειακοί και παράλληλοι δρόμοι: Πάνω και κάτω από τη Βασιλίσσης Όλγας, το 70% με 80% των ισόγειων καταστημάτων στις πολυκατοικίες είναι κλειστά, με ταμπέλες ξεχασμένες εδώ και 10, 15 ή 20 χρόνια! Στην Καλαμαριά η Αρετσού, που μέχρι πρότινος έσφυζε από ζωή, είναι αγνώριστη προς το χειρότερο. Κι άλλα πολλά. Στην δική μου αντίληψη η Θεσσαλονίκη πρέπει πια να πρωταγωνιστήσει. Είναι το κλειδί για την ανάπτυξη όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Θεωρείτε ότι η ακρίβεια που μαστίζει τη χώρα οφείλεται στις διεθνείς εξελίξεις ή στην κυβερνητική πολιτική; Ποια είναι η πραγματικότητα, έχουμε ανάπτυξη που λέει η κυβέρνηση ή όχι;

Θα σας απαντήσω με τα στοιχεία της Eurostat, για τις μεταβολές τιμών σε σχέση με το 2025 σε όλη την ΕΕ: Φυσικό αέριο: αύξηση 80,0%, η Ελλάδα 1η στην Ευρώπη. Αεροπορικά εισιτήρια: αύξηση 31,9%, πάλι πρώτη. Μοσχαρίσιο κρέας: αύξηση 6,5%, 6η. Αιγοπρόβειο κρέας: Ελλάδα αύξηση 9,1%, 4η.

Τυριά: αύξηση 2,4%, 2η. Ένδυση – υπόδηση: αύξηση 3,4%, 3η. Ύδρευση: αύξηση 12,1%, πάλι 3η.

Ηλεκτρική ενέργεια: αύξηση 17,9%, επίσης 3η. Ενοίκια κατοικιών: αύξηση 6,8%, 5η. Όπως βλέπετε στην ακρίβεια πρωταγωνιστούμε πανευρωπαϊκά. Τα συμπεράσματα δικά σας…

–Έχουμε ακούσει πολλά τελευταία από διάφορους κύκλους για τη σχέση σας και την επαφή σας με τον Κώστα Καραμανλή, από το «σας συμβουλεύει», μέχρι το «δεν μιλιέστε». Πολλοί Θεσσαλονικείς, θα ήθελαν να ξέρουν: πού βρίσκεται η πραγματικότητα;

Η πραγματικότητα είναι ότι με τον Κώστα είμαστε φίλοι. Γνωριζόμαστε από το 1976. Μας ενώνει η κοινή ανησυχία όπως και η ταύτιση απόψεων σε μια σειρά θεμάτων. Έχουμε, επίσης, το …προνόμιο να έχουμε διαγραφεί και οι δύο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ κυριολεκτικά και ο Κώστας μεταφορικά, όπως ο ίδιος το είπε χαρακτηριστικά. Μας ενώνει ακόμα η λατρεία για τη Θεσσαλονίκη. Είναι η πόλη του Κώστα, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχω κι εγώ βαθιές ρίζες στη Θεσσαλονίκη από την οικογένεια Ζάννα, την οικογένεια της μητέρας μου. Ο παππούς μου, ο Αλέξανδρος Ζάννας, ήταν αυτός που ύψωσε πρώτος την ελληνική σημαία στον Λευκό Πύργο, όταν απελευθερώθηκε τον Οκτώβριο του 1912. Άλλωστε, το ξέρετε, η Μακεδονία χτυπάει δυνατά στην καρδιά μου!»