Στο συνέδριο αναμένεται να μετάσχουν περίπου 5.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα εκλεγούν από τα μέλη της ΕΛΑΣ στις οργανώσεις του κόμματος.

Με το βλέμμα στραμμένο στο ιδρυτικό συνέδριο του Φεβρουαρίου, αλλά και με το στοίχημα της πολιτικής διεύρυνσης να παραμένει ανοιχτό, συνεδριάζει σήμερα (28/11), το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ -με την συνεδρίαση να ξεκινάει στις 11:00 με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Το πολιτικό ενδιαφέρον, στο κλίμα που δημιουργείται και με την εμφύλια διαμάχη στην Κεντροαριστερά, αναμένεται να συγκεντρωθεί και στις ανακοινώσεις των υποψηφίων βουλευτών. Σήμερα αναμένεται να εγκριθεί πάνω από το 50% των υποψηφίων της ΕΛΑΣ στην περιφέρεια, με τους περισσότερους από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν να βρίσκονται εντός των σημερινών ανακοινώσεων.

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Η ελασίτικη λογική των «μεταγραφών» έχει, άλλωστε, προβλέπει για όποιον εν ενεργεία βουλευτή επιθυμεί να ενταχθεί στο εγχείρημα, προϋπόθεση είναι να παραδώσει πρώτα την έδρα του -άρα όσοι δεν το έχουν κάνει ακόμα, γνωρίζουν ότι ο χρονικός τους ορίζοντας για να είναι υποψήφιοι με το κόμμα Τσίπρα είναι το συνέδριο.

Η διεύρυνση πέραν του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη, η προσπάθεια ενσωμάτωσης προσώπων από άλλους πολιτικούς χώρους φαίνεται μέχρι στιγμής να μην έχει κινηθεί με τους ρυθμούς που θα προσδοκούσαν στην Αμαλίας. Θα είναι έκπληξη αν πιο «δυνατές» μετακινήσεις γίνουν σήμερα, καθώς αναμένονται, αν όντως συμβούν, πιο κοντά στον Φεβρουάριο, όπου θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αν η ΕΛΑΣ θα καταφέρει να εμφανιστεί ως κάτι περισσότερο από μια ανασύνθεση του παλιού πολιτικού της πυρήνα.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί ο οδικός χάρτης του ιδρυτικού συνεδρίου, με το Εθνικό Συμβούλιο να αποφασίζει τις ημερομηνίες και τις διαδικασίες, τα όργανα που θα αναλάβουν τη διοργάνωση, τον τρόπο εκλογής των συνέδρων, τη δομή του συνεδρίου και τα όργανα που θα προκύψουν από αυτό -εκτός συζήτησης βρίσκεται η εκλογή από την βάση.

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Στο συνέδριο αναμένεται να μετάσχουν περίπου 5.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα εκλεγούν από τα μέλη της ΕΛΑΣ στις οργανώσεις του κόμματος. Η εκλογή θα γίνει τόσο με κάλπες σε όλη τη χώρα όσο και ηλεκτρονικά, καθώς η ψηφιακή συμμετοχή αποτελεί ήδη οικείο εργαλείο για την πλειονότητα των μελών της ΕΛΑΣ.

Την προετοιμασία των πολιτικών κειμένων θα αναλάβουν τρεις επιτροπές: του Προγράμματος, του Καταστατικού και των Θέσεων. Θα επεξεργαστούν τα αντίστοιχα σχέδια, τα οποία θα τεθούν σε προσυνεδριακό διάλογο και θα κριθούν από το σώμα του συνεδρίου. Την ίδια ώρα, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) θα είναι αυτή που θα έχει την ευθύνη για την συνολική πορεία έως το ιδρυτικό συνέδριο.

«Κανένα θέμα» για Χατζηγιαννάκη-«Αστοχία» Αντωνοπούλου για τον Ανδρουλάκη

Στο φόντο της σημερινής συνεδρίασης παραμένει και η υπόθεση Χατζηγιαννάκη, η οποία έχει δημιουργήσει τις τελευταίες μέρες κλίμα μεγάλης έντασης και μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Η Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στο Κόντρα, κάλυψε εκ νέου τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση: «Θέμα για τον κύριο Χατζηγιαννάκη δεν υπάρχει και δεν θα ξαναμπούμε ποτέ σε αυτή τη συζήτηση».

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Παράλληλα, η σύγκρουση των δύο κομμάτων έχει πλέον και νομικές ουρές, μετά την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη πως θα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει μήνυση για την φράση «αρχή της διαφθοράς», όπως ειπώθηκε από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

Το στέλεχος της ΕΛΑΣ είχε συνδέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση της μίσθωσης οικογενειακού ακινήτου στο Κτηματολόγιο Ηρακλείου και επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, χωρίς πάντως να ανακαλεί στην πρώτη της ανάρτηση ευθέως τον επίμαχο χαρακτηρισμό.

«Μια έκφρασή μου πυροδότησε αντιδράσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «οι δικαστικές αίθουσες δεν είναι χώροι πολιτικής αντιπαράθεσης» και επιμένοντας στην ανάγκη πολιτικής αντιπαράθεσης «με ειλικρίνεια». Στο ίδιο κλίμα και η Κουφονικολάκου, σχολιάζοντας πως «κάποιος πρέπει να πει στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν είναι δικαστικός ο δρόμος για τον σοσιαλισμό, σύντροφοι».