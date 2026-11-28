Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει σε κατάσταση «Red Code» το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά, όπου ήδη καταγράφονται σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ από την Κυριακή αναμένεται νέα επιδείνωση με βοριάδες 10 μποφόρ, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά.

Τα φαινόμενα επεκτείνονται σταδιακά σχεδόν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και τα στοιχεία του meteo.gr, ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν σήμερα τα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στην Κεντρική Μακεδονία (ιδίως σε Πιερία και Χαλκιδική) και την ανατολική Θεσσαλία, περιοχές για τις οποίες, όπως και για τη δυτική Πελοπόννησο, ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αύριο Κυριακή 29/11 ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση, με ισχυρές καταιγίδες αρχικά σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά -κυρίως Φθιώτιδα- και Εύβοια, και σταδιακά στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο.

Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά έως τα 10 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά αλλά και στη Φλώρινα.

Πότε επηρεάζεται η Αττική

Στην Αττική, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου, με νότιους ανέμους 3–4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση και θα πέσουν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα, ενώ τη Δευτέρα η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες, βορειοδυτικούς ανέμους 3–4 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία 9–15 °C.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Θερμοκρασίες και άνεμοι ανά περιοχή σήμερα

Ο υδράργυρος σημειώνει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, όπου φτάνει τους 13–15 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αγγίζει τους 19–21 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές διαμορφώνονται σε Δυτική Μακεδονία (6–13 °C), Ανατολική Μακεδονία (8–14 °C), Κεντρική Μακεδονία και Θράκη (8–15 °C), Ήπειρο (8–13 °C), Θεσσαλία (9–15 °C), Δυτική Στερεά (14–16 °C), Νησιά Ιονίου (14–17 °C), Δυτική Πελοπόννησο (14–19 °C), Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά – Εύβοια και Κρήτη (12–20 °C), Νησιά Ανατολικού Αιγαίου (13–19 °C), Δωδεκάνησα (15–20 °C) και Κυκλάδες (16–21 °C).

Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο ενισχύονται σταδιακά σε 6–7 μποφόρ (έως 8 μποφόρ στη Μαύρη Θάλασσα και το βόρειο Αιγαίο) με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και 112 σε Θεσπρωτία, Μεσολόγγι και Κέρκυρα

Διαφήμιση

Σοβαρές καταστροφές έχει ήδη προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα. Στα Σύβοτα και την Πλαταριά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους έπειτα από τρίωρη σφοδρή βροχόπτωση, με μεγάλους όγκους φερτών υλικών και κατολισθήσεις στους Φιλιάτες.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε 150 κλήσεις, προχώρησε σε τουλάχιστον 10 αντλήσεις υδάτων και απομάκρυνε τρεις ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Στην Ηγουμενίτσα πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, με τη δημοτική Αρχή να ζητά την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εντονες βροχές και καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε Σύβοτα λόγω της κακοκαιρίας στη Θεσπρωτία. (APOHXOS.GR / EUROKINISSI)

Στο Μεσολόγγι, το μεσημέρι της Παρασκευής εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες. Πλημμύρες καταγράφηκαν σε Μεσολόγγι, Λεσίνι και Αιτωλικό, ενώ επτά πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άνδρες από αυτοκίνητο στο Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Διαφήμιση

Στη νότια Κέρκυρα τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 190 χιλιοστά λόγω «τροφοδοτούμενου φουγάρου» (197,6 χιλ. στον Χλωμό και 192,8 χιλ. στο Περιβόλι, ενώ στη Γρίκα Θεσπρωτίας καταγράφηκαν 141,99 χιλ.).

Στη Λευκίμμη η στάθμη του ποταμού έφτασε στο ύψος του κρηπιδώματος, απομακρύνθηκε προληπτικά μία γυναίκα, ενώ σημειώθηκαν πτώσεις βράχων και δέντρων σε Καρουμπάτικα, Άη Γόρδη, Επισκοπιανά, Πετριτή, Βιταλάδες, Δραγωτικά και Μικρό Νησί.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, απευθύνοντας σαφείς συστάσεις αυτοπροστασίας στους πολίτες:

Ασφάλιση αντικειμένων που μπορεί να παρασυρθούν από τους ανέμους και έλεγχος σε λούκια και υδρορροές.

Αποφυγή διέλευσης χειμάρρων και ρεμάτων, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και για ώρες μετά τη βροχόπτωση.

Αποφυγή υπαίθριων εργασιών, θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και διέλευσης κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες και μπαλκόνια.

Σε περίπτωση κεραυνών: αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και τηλεοράσεων, αποφυγή επαφής με υδραυλικές σωληνώσεις, παραμονή εντός αυτοκινήτου (μακριά από δέντρα και πλημμυρισμένους δρόμους) ή χαμηλή στάση στο έδαφος (χωρίς να ξαπλώσει κανείς) σε ανοιχτό χώρο, μακριά από πυλώνες, φράκτες και νερά.