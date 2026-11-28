Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, δήλωσε πως η ομάδα θα χρειαστεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο τακτικό κομμάτι λόγω απουσιών βασικών παικτριών για να πάρει τη νίκη

Ένα σημαντικό παιχνίδι περιμένει την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία υποδέχεται την Τεράσα το Σάββατο στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά «Π. Καπαγέρωφ», για την 3η αγωνιστική του Champions League. Οι «ερυθρόλευκες» θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους και να πετύχουν το «3 στα 3», αποτέλεσμα που θα τις φέρει μόνες στην κορυφή του ομίλου.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα προέρχεται από τις νίκες απέναντι στον Εθνικό με 19-10 και την Κατάνια με 15-7, ενώ απέναντί της θα βρεθεί η Τεράσα, με την οποία ισοβαθμεί στη βαθμολογία. Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, αλλά και στις προσαρμογές που θα χρειαστεί να γίνουν λόγω απουσιών βασικών παικτριών.

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«Το Σάββατο παίζουμε με την ομάδα που ισοβαθμεί μαζί μας στον όμιλο, μέσα στην έδρα μας, οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Στόχος μας είναι να διαχειριστούμε τον αγώνα σωστά και να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, αφού θα χρειαστεί να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο τακτικό κομμάτι, λόγω απουσιών βασικών παικτριών, για να πάρουμε τη νίκη», δήλωσε ο Γιώργος Ντόσκας.

Από την πλευρά της, η Βάσω Πλευρίτου υπογράμμισε την ανάγκη για συγκέντρωση και ομαδικότητα: «Γνωρίζουμε τη δυσκολία της αναμέτρησης. Θέλουμε καθαρό μυαλό και ομαδικότητα για να συνεχίσουμε την καλή μας πορεία».

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το MEGA News.