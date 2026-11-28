Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναμετρήσεις για τη Stoiximan Super League, το Davis Cup, το EHF European Cup, τη Volley League και το Γκραν Πρι της Βαλένθια στο MotoGP

Γεμάτο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τις αναμετρήσεις της Volley League και του EHF European Cup, αλλά και στο Γκραν Πρι της Βαλένθια στο MotoGP. Ξεχωρίζει επίσης ο ημιτελικός του Davis Cup, με τη δράση να ξεκινά από το πρωί και να συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ.

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Ποδόσφαιρο

14:30: Πρέστον – Νόριτς (Magenta Sport 2) – Championship

Πρέστον – Νόριτς (Magenta Sport 2) – Championship 14:45: Μαρκό – ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – Super League 2

Μαρκό – ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – Super League 2 15:00: Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο (Magenta Sport 3 League) – La Liga

Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο (Magenta Sport 3 League) – La Liga 16:00: Φροζινόνε – Πάρμα (Magenta Sport 1) – Serie A

Φροζινόνε – Πάρμα (Magenta Sport 1) – Serie A 16:30: Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου (Novasports 5HD) – Bundesliga

Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου (Novasports 5HD) – Bundesliga 16:30: Πάντερμπορν – Σάλκε (Novasports 4HD) – Bundesliga 2

Πάντερμπορν – Σάλκε (Novasports 4HD) – Bundesliga 2 16:30: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3HD) – Bundesliga

Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3HD) – Bundesliga 16:30: Κολωνία – Έλβερσμπεργκ (Novasports 2HD) – Bundesliga

Κολωνία – Έλβερσμπεργκ (Novasports 2HD) – Bundesliga 17:00: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (Novasports Premier League) – Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (Novasports Premier League) – Premier League 17:00: Λιντς – Κόβεντρι (Novasports Start) – Premier League

Λιντς – Κόβεντρι (Novasports Start) – Premier League 17:00: Βόλος – Αστέρας AKTOR (Magenta Sport 2 League) – Stoiximan Super League

Βόλος – Αστέρας AKTOR (Magenta Sport 2 League) – Stoiximan Super League 17:15: Μάλαγα – Μπιλμπάο (Magenta Sport 4 League) – La Liga

Μάλαγα – Μπιλμπάο (Magenta Sport 4 League) – La Liga 18:00: ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα (Magenta Sport 3) – Cyprus League

ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα (Magenta Sport 3) – Cyprus League 19:00: Τορίνο – Λάτσιο (Magenta Sport 1) – Serie A

Τορίνο – Λάτσιο (Magenta Sport 1) – Serie A 19:30: Ίπσουιτς – Άστον Βίλα (Novasports Premier League) – Premier League

Ίπσουιτς – Άστον Βίλα (Novasports Premier League) – Premier League 19:30: Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Novasports Prime) – Bundesliga

Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Novasports Prime) – Bundesliga 19:30: Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 3 League) – La Liga

Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 3 League) – La Liga 19:30: PreGame: Κηφισιά – Καλαμάτα (Magenta Sport 1 League)

PreGame: Κηφισιά – Καλαμάτα (Magenta Sport 1 League) 19:45: PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Novasports 2HD) – Eredivisie

PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Novasports 2HD) – Eredivisie 19:45: Μάδεργουελ – Χιμπέρνιαν (Magenta Sport 2) – Scottish Premiership

Μάδεργουελ – Χιμπέρνιαν (Magenta Sport 2) – Scottish Premiership 20:00: Κηφισιά – Καλαμάτα (Magenta Sport 1 League) – Stoiximan Super League

Κηφισιά – Καλαμάτα (Magenta Sport 1 League) – Stoiximan Super League 21:30: Όσναμπρικ – Ανόβερο (Novasports Start) – Bundesliga 2

Όσναμπρικ – Ανόβερο (Novasports Start) – Bundesliga 2 21:45: Ίντερ – Τζένοα (Magenta Sport 1) – Serie A

Ίντερ – Τζένοα (Magenta Sport 1) – Serie A 22:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές (Magenta Sport 3 League) – La Liga

Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές (Magenta Sport 3 League) – La Liga 22:30: Βιτόρια Γκιμαράες – Εστρέλα (Magenta Sport 2) – Liga Portugal Betclic

Μπάσκετ και τένις

10:00: ITC Crete Challenger 4 – 1ος ημιτελικός μονού (Magenta Sport 6)

ITC Crete Challenger 4 – 1ος ημιτελικός μονού (Magenta Sport 6) 12:00: ITC Crete Challenger 4 – 2ος ημιτελικός μονού (Magenta Sport 6)

ITC Crete Challenger 4 – 2ος ημιτελικός μονού (Magenta Sport 6) 13:00: Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD)

Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD) 14:00: ITC Crete Challenger 4 – Τελικός διπλού (Magenta Sport 6)

ITC Crete Challenger 4 – Τελικός διπλού (Magenta Sport 6) 15:00: Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD)

Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD) 17:00: Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD)

Βόλεϊ και χάντμπολ

17:00: ΠΑΟΚ – Ραμάτ Χασρόν (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – EHF European Cup

ΠΑΟΚ – Ραμάτ Χασρόν (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – EHF European Cup 19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – Volley League Ανδρών

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

09:35: Moto3 – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5)

Moto3 – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5) 10:20: Moto2 – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5)

Moto2 – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5) 11:05: MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5)

MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5) 11:45: MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5)

MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5) 13:40: Moto3 – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5)

Moto3 – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5) 14:35: Moto2 – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5)

Moto2 – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5) 15:45: MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, Tissot Sprint (Magenta Sport 5)

Κύπελλο Libertadores

22:00: Παλμέιρας – Εστουντιάντες (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)