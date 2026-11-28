Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/11): Δράση με Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναμετρήσεις για τη Stoiximan Super League, το Davis Cup, το EHF European Cup, τη Volley League και το Γκραν Πρι της Βαλένθια στο MotoGP
Γεμάτο είναι το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (28/11), με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, τις αναμετρήσεις της Volley League και του EHF European Cup, αλλά και στο Γκραν Πρι της Βαλένθια στο MotoGP. Ξεχωρίζει επίσης ο ημιτελικός του Davis Cup, με τη δράση να ξεκινά από το πρωί και να συνεχίζεται μέχρι αργά το βράδυ.
Ποδόσφαιρο
- 14:30: Πρέστον – Νόριτς (Magenta Sport 2) – Championship
- 14:45: Μαρκό – ΠΑΟΚ Β (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – Super League 2
- 15:00: Μπέτις – Ράγιο Βαγιεκάνο (Magenta Sport 3 League) – La Liga
- 16:00: Φροζινόνε – Πάρμα (Magenta Sport 1) – Serie A
- 16:30: Μάιντς – Ουνιόν Βερολίνου (Novasports 5HD) – Bundesliga
- 16:30: Πάντερμπορν – Σάλκε (Novasports 4HD) – Bundesliga 2
- 16:30: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 3HD) – Bundesliga
- 16:30: Κολωνία – Έλβερσμπεργκ (Novasports 2HD) – Bundesliga
- 17:00: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ (Novasports Premier League) – Premier League
- 17:00: Λιντς – Κόβεντρι (Novasports Start) – Premier League
- 17:00: Βόλος – Αστέρας AKTOR (Magenta Sport 2 League) – Stoiximan Super League
- 17:15: Μάλαγα – Μπιλμπάο (Magenta Sport 4 League) – La Liga
- 18:00: ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα (Magenta Sport 3) – Cyprus League
- 19:00: Τορίνο – Λάτσιο (Magenta Sport 1) – Serie A
- 19:30: Ίπσουιτς – Άστον Βίλα (Novasports Premier League) – Premier League
- 19:30: Στουτγκάρδη – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Novasports Prime) – Bundesliga
- 19:30: Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης (Magenta Sport 3 League) – La Liga
- 19:30: PreGame: Κηφισιά – Καλαμάτα (Magenta Sport 1 League)
- 19:45: PSV Αϊντχόφεν – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Novasports 2HD) – Eredivisie
- 19:45: Μάδεργουελ – Χιμπέρνιαν (Magenta Sport 2) – Scottish Premiership
- 20:00: Κηφισιά – Καλαμάτα (Magenta Sport 1 League) – Stoiximan Super League
- 21:30: Όσναμπρικ – Ανόβερο (Novasports Start) – Bundesliga 2
- 21:45: Ίντερ – Τζένοα (Magenta Sport 1) – Serie A
- 22:00: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές (Magenta Sport 3 League) – La Liga
- 22:30: Βιτόρια Γκιμαράες – Εστρέλα (Magenta Sport 2) – Liga Portugal Betclic
Μπάσκετ και τένις
- 10:00: ITC Crete Challenger 4 – 1ος ημιτελικός μονού (Magenta Sport 6)
- 12:00: ITC Crete Challenger 4 – 2ος ημιτελικός μονού (Magenta Sport 6)
- 13:00: Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD)
- 14:00: ITC Crete Challenger 4 – Τελικός διπλού (Magenta Sport 6)
- 15:00: Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD)
- 17:00: Davis Cup 2026 – Ημιτελικός (Novasports 6HD)
Βόλεϊ και χάντμπολ
- 17:00: ΠΑΟΚ – Ραμάτ Χασρόν (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – EHF European Cup
- 19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) – Volley League Ανδρών
Μηχανοκίνητος αθλητισμός
- 09:35: Moto3 – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5)
- 10:20: Moto2 – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5)
- 11:05: MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, 2ες ελεύθερες δοκιμές (Magenta Sport 5)
- 11:45: MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5)
- 13:40: Moto3 – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5)
- 14:35: Moto2 – Γκραν Πρι Βαλένθια, κατατακτήριες δοκιμές (Magenta Sport 5)
- 15:45: MotoGP – Γκραν Πρι Βαλένθια, Tissot Sprint (Magenta Sport 5)
Κύπελλο Libertadores
- 22:00: Παλμέιρας – Εστουντιάντες (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)