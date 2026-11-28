Πέντε συνεκπαιδευόμενοι του 21χρονου κελευστή περιγράφουν εξαντλητικές βυθίσεις με τιμωρητικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως ο εκπαιδευτής δυσκόλευε σκόπιμα το θύμα

Νέα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 21χρονος κελευστής του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Κετίκογλου κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών φέρνει στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Μετά τις αναφορές της προηγούμενης εβδομάδας, πέντε διαφορετικοί συνεκπαιδευόμενοι του θύματος περιγράφουν μια εφιαλτική δοκιμασία με αλλεπάλληλες, εξαντλητικές βυθίσεις στο νερό, υποστηρίζοντας πως οι πρακτικές του κατηγορούμενου εκπαιδευτή ξεπερνούσαν τα όρια της στρατιωτικής εκπαίδευσης, έχοντας τιμωρητικό χαρακτήρα. Επιπλέον, βαρύτητα αποδίδεται σε στοιχεία από την καταγραφή του αστυνομικού δελτίου.

Η κλήση στην αστυνομία με 9 ώρες καθυστέρηση

Το τραγικό γεγονός τοποθετείται χρονικά στις 12:00 το μεσημέρι της 29ης Νοεμβρίου 2024.

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Η αστυνομική υπηρεσία που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τον σχηματισμό της δικογραφίας αναφέρει ότι ενημερώθηκε στις 21:00 το βράδυ. Εννέα ολόκληρες ώρες μετά την τραγωδία εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά και ενώ ο νεαρός κελευστής είχε ήδη καταλήξει.

Γιατί τέτοια καθυστέρηση; Ποιοι γνώριζαν και πώς εκμεταλλεύτηκαν το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα; Κατά την αυτοψία δεν βρέθηκε κανένα αντικείμενο που να σχετίζεται με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Τον χώρο τον είχαν ήδη καθαρίσει.

Υπήρχαν κάμερες στην πισίνα;

Κατά την αυτοψία οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας καταγράφουν την ύπαρξη καμερών σε αρκετά σημεία. Ακούστε τι αναφέρουν σχετικά:

«Εισερχόμενοι στη Ναυτική Βάση υφίσταται εξωτερική πύλη, με φυλάκιο με κάμερες καταγραφής βίντεο, για εκατό μέτρα ευθεία εντός του στρατοπέδου. Δεξιά εντός άλλης πύλης, υπάρχουν εξίσου κάμερες καταγραφής βίντεο, εντός του ευρύτερου χώρου του στρατοπέδου».

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Δεν καταγράφουν κάμερες μέσα στο χώρο της άσκησης. Αξιοποιήθηκε άραγε το βιντεοληπτικό υλικό από τις υπόλοιπες;

«Ζευγάρι» Αλέξανδρου: «Δεν με άφησε να τον βοηθήσω ο εκπαιδευτής…»

Εξέχουσα σημασία έχει η μαρτυρία του ζευγαριού του Αλέξανδρου στη συγκεκριμένη άσκηση, που ακούγεται για πρώτη φορά

«…Στην αρχή της άσκησης κολύμβησης με δεμένα άκρα (δελφινισμός), λόγω του άγχους που είχε ο Αλέξανδρος αδυνατούσε να επιπλεύσει. Σε ερώτησή μου προς τον κατηγορούμενο εκπαιδευτή ώστε να τον βοηθήσω, εκείνος αρχικά απάντησε αρνητικά. Στη συνέχεια μετά από εντολή του και με τη βοήθεια του άλλου εκπαιδευτή (…), τον βγάλαμε από το νερό. Μετά ο κατηγορούμενος εισήλθε στην πισίνα και προέβη σε ναυαγοσωστικό πνιγμό (σ.σ. πατητή), διάρκειας περίπου είκοσι λεπτών», ανέφερε.

Την ίδια αναφορά κάνει και ένας ακόμη μάρτυρας: «Σε ερώτηση του …. , που ήταν ζευγάρι του Κετίκογλου στην άσκηση, προς τον κατηγορούμενο ώστε να τον βοηθήσει, εκείνος αρχικά απάντησε αρνητικά».

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Την διαφωνία του με την συνέχιση της άσκησης από τον Αλέξανδρο φέρεται να εξέφρασε από την πρώτη φορά που του χορήγησε οξυγόνο ο νοσηλευτής που βρίσκονταν στο σημείο.

Η μαρτυρία του νοσηλευτή

«Κατά την εκτέλεση άσκησης, ο θανών βυθίστηκε και διεσώθη από τις ενέργειες του εκπαιδευτή της άσκησης επίπλευσης με δεμένα άκρα. Χορήγησα στον Κετίκογλου οξυγόνο και έκρινα ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Κατέστησα σαφέστατη την αντίθεσή μου στους εκπαιδευτές ο θανών να συνεχίσει τις ασκήσεις».

Ο κατηγορούμενος άσκησε σωματική βία

Ένας ακόμη συμμαθητής του Αλέξανδρου κατά την πρώτη αναφορά για το περιστατικό επιβεβαιώνει την ασυνήθιστα βίαιη συμπεριφορά του κατηγορούμενου εκπαιδευτή.

«Ο εκπαιδευτής κατηγόρησε τον Αλέξανδρο ότι προσποιείται ενώ άσκησε και σωματική βία σε βάρος του. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος εισήλθε στην πισίνα και τον εξανάγκασε σε ναυαγοσωστικό πνιγμό (σ.σ. πατητή), διάρκειας περίπου δεκαπέντε με δεκαεπτά λεπτά, ενώ ο συνήθης χρόνος δεν ξεπερνά τα τρία λεπτά. Θέλω να αναφέρω ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει συμπεριφερθεί με παρόμοιο τρόπο σε εκπαιδευόμενο στο παρελθόν», ανέφερε συνεκπαιδευόμενος του θύματος.

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Οι καταθέσεις των συνεκπαιδευομένων

Μαρτυρία πρώτη: «Έβλεπα ένα σώμα να παλεύει κάτω από το νερό»

Συνεκπαιδευόμενος του Αλέξανδρου περιγράφει τις αλλεπάλληλες βυθίσεις του από τον εκπαιδευτή, την ένταση των κινήσεών του, αλλά και την ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια της δοκιμασίας.

«Ήταν τρομακτικό να βλέπω πολλές φορές τον (…) με μεγάλη ένταση, να πετιέται έξω από το νερό με ανοιχτά τα χέρια και να βυθίζει με ορμή τον Κετίκογλου […] και ενώ προσπαθούσε να πάρει μια ανάσα ο (ονομα μπιπ) τον ξαναπατούσε μέσα στο νερό. Αυτό έγινε πάρα πολλές φορές έβλεπα καθαρά ένα σώμα να παλεύει κάτω από το νερό. Ήταν η πρώτη φορά που κρατούσε κάτι τέτοιο τόσο πολύ», αναφέρει η μαρτυρία.

Μαρτυρία δεύτερη: «Ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε ήταν αντίποινα»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η κατάθεση δεύτερου συνεκπαιδευομένου, ο οποίος κάνει λόγο για μια διαδικασία εντελώς έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Περιγράφει τον Αλέξανδρο αποδυναμωμένο και εκφράζει την εκτίμηση ότι αυτό που συνέβαινε είχε τον χαρακτήρα αντιποίνων, παρουσία πολλών εκπαιδευτών.

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«Ήταν αποδυναμωμένος, ήταν μεγάλης διάρκειας και έντασης, εντελώς έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο. Έβλεπα ότι διαρκεί υπερβολικά η άσκηση. Εγώ ένιωθα ότι αυτό που συνέβαινε ήταν “αντίποινα” ήταν κάτι πρωτόγνωρο σε αυτήν την έκταση και με αυτήν την επιμονή και μάλιστα με την παρουσία πολλών εκπαιδευτών», αναφέρει ο συνεκπαιδευόμενος του άτυχου Αλέξανδρου.

Όπως λέει ο εκπαιδευτής μόνο τον ρόλο ενός λιπόθυμου ναυαγού δεν είχε στο πλαίσιο της άσκησης.

«Ο εκπαιδευτής δεν ακολουθούσε το σενάριο λιπόθυμου ναυαγού που δεν αντιδρά όπως ήταν η άσκηση. Δυσκόλευε σκόπιμα τον Κετίκογλου με ενεργητική σωματική επαφή, είτε βυθίζοντας τον, είτε με βίαιες και ακατάσχετες κινήσεις του σώματος. Η πίεση στον μαθητευόμενο ξεπέρασε κάθε όριο Μου έκανε εντύπωση η επιμονή του εκπαιδευτή και μάλιστα σε φάση προπόνησης αντικειμένου, με αποτέλεσμα το εντελώς απροσδόκητο, να συμβεί θάνατος από πατητή», τονίζει ο συνεκεπαιδευόμενος του Αλέξανδρου Κετίκογλου.

Μαρτυρία τρίτη: «Ο σκοπός της πατητής ήταν για τιμωρία»

Οι φωνές του νεαρού καταδρομέα μέσα στην πισίνα έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη ενός ακόμη συνεκπαιδευομένου του ο οποίος μιλά ευθέως για επιβολή τιμωρίας με πατητές.

«Από τις φωνές του Κετίκογλου κατάλαβα, ότι ο … του κάνει πατητή. Ο σκοπός της πατητής, ήταν για τιμωρία και όχι για εκπαίδευση», λέει άλλη μαρτυρία.

Μαρτυρία τέταρτη: «Ήταν ο μόνος εκπαιδευτής που έκανε κάτι τέτοιο»

Ένας ακόμη συνεκπαιδευόμενος αναφέρεται στην υπέρβαση των ορίων της εκπαίδευσης, αλλά και στην εικόνα που παρουσίαζε ο Αλέξανδρος, όταν πλέον έδινε την εντύπωση ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του.

«Ο κατηγορούμενος υπερέβαλε το μέτρο που συνηθίζεται από άλλους εκπαιδευτές. Κρατούσε με ναυαγοσωστική λαβή τον Κετίκογλου που είχε το κεφάλι πίσω και έδινε την εικόνα απώλειας των αισθήσεών του. Επειδή εγώ είδα σωματική επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και ασκουμένου και την τελική λαβή που ανέφερα παραπάνω υποθέτω ότι ο κατηγορούμενος δεν έπαιζε παθητικό ρόλο», υπογραμμίζει άλλος συνεκπαιδευόμενος του καταδρομέα.

Πέμπτη μαρτυρία: «Ήταν σαν κούκλα, κοκαλωμένος και αναίσθητος»

Καθοριστικής σημασίας είναι η πέμπτη μαρτυρία που αποκαλύπτει το «Τούνελ», καθώς αναφέρεται στη δεύτερη φάση της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία, σύμφωνα με τον μάρτυρα, συνεχίστηκε με την ίδια ένταση όπως και η πρώτη.

Ο συνεκπαιδευόμενος περιγράφει τις κραυγές του Αλέξανδρου από την υπερπροσπάθεια, τις επαναλαμβανόμενες βυθίσεις του και την εκτίμησή του ότι δεν διέθετε πλέον τις απαραίτητες δυνάμεις για να απελευθερωθεί από τη λαβή του εκπαιδευτή.

«Τα δεύτερα ναυαγοσωστικά γίνονταν με την ίδια ένταση όπως και τα πρώτα. Ο Κετίκογλου έβγαζε κραυγές από την υπερπροσπάθεια και ο … τον βύθιζε όπως γινόταν και αρχικά. Ο Κετίκογλου δεν θεωρώ ότι είχε δυνάμεις να απελευθερώνεται από τη λαβή του εκπαιδευτή. Δεν μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς τον χρόνο δέσμευσης κάτω από το νερό Για τον ασκούμενο φαίνεται “αιώνας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ήταν “σαν κούκλα”, δηλαδή κοκαλωμένος και αναίσθητος», λέει χαρακτηριστικά η μαρτυρία και σοκάρει.

Οι νέες διαφορετικές μαρτυρίες που παρουσιάζει απόψε το «Τουνελ» συγκλίνουν στην ασυνήθιστη διάρκεια και ένταση της δοκιμασίας, την εξάντληση, την περίεργη επιμονή του εκπαιδευτή με επαναλαμβανόμενες βυθίσεις του νεαρού στο νερό.

Οι συνεκπαιδευόμενοι του αποδίδουν στα όσα συνέβησαν χαρακτήρα τιμωρίας ή αντιποίνων.

Ο Αλέξανδρος είχε ήδη παρουσιάσει σοβαρή δυσκολία μέσα στο νερό. Είχε χρειαστεί πρώτες βοήθειες και χορήγηση οξυγόνου. Είχε βγει από την πισίνα. Κι όμως, η εκπαίδευσή του συνεχίστηκε.

Η έκκληση της οικογένειας

Ο αδελφός του εκλιπόντος, Παναγιώτης Κετίκογλου, μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» από το Μονολίθι Πρεβέζης, τονίζοντας την εξοικείωση του Αλέξανδρου με τη θάλασσα και την κατοχή διπλώματος ναυαγοσώστη. «Ένα πτυχίο ναυαγοσώστη ειδικά μέσα σε αυτή την σχολή, σημαίνει πολλά. Ήξερε να φυλάξει τον εαυτό του από κάποια κακιά στιγμή, κάποια δυσκολία», ανέφερε. Ο ίδιος ζητά την αξιολόγηση των νέων μαρτυριών από τη Δικαιοσύνη και καλεί όποιον γνωρίζει συμβάντα εντός των Ο.Υ.Κ. να τα καταθέσει δημόσια.