Συνολικά επτά άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης - Οκτώ χρόνια φρίκης βίωνε το 15χρονο κορίτσι

Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο Αγρίνιο με θύμα ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία του βίωνε επί τουλάχιστον επτά χρόνια έναν εφιάλτη μέσα στο ίδιο του το σπίτι, καθώς οι γονείς του φέρονται να το εξέδιδαν σε άνδρες της περιοχής έναντι 10 ή 15 ευρώ, με την ανήλικη να καταγγέλλει ότι η μητέρα της ήταν εκείνη που την πήγαινε στα ραντεβού και ο πατέρας της γνώριζε τα πάντα.

Πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού, η φρίκη φέρεται να ξεκίνησε όταν το κορίτσι ήταν μόλις οκτώ ετών. Η ανήλικη εκμυστηρεύτηκε αρχικά σε άνθρωπο του περιβάλλοντός της όσα συνέβαιναν, διστάζοντας ωστόσο να απευθυνθεί στις Αρχές από φόβο. Χρειάστηκε η παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και η ψυχολογική υποστήριξη από ειδικό της γραμμής 1056, προκειμένου στις 22 Νοεμβρίου να περάσει τελικά το κατώφλι της Αστυνομίας και να καταγγείλει όσα ζούσε.

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«Πάρτε με από αυτό το σπίτι»

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλε η ίδια η 15χρονη, η μητέρα της ήταν εκείνη που την πήγαινε στα ραντεβού με τους άνδρες ενώ και ο πατέρας της γνώριζε τα πάντα, αν και ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή ή γνώση όσων αποκαλύπτονται.

Το 15χρονο κορίτσι που έχει υποδείξει τους κακοποιητές της έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγρινίου και βρίσκεται υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στην Παιδιατρική Κλινική, όπου παρακολουθείται συστηματικά από παιδοψυχολόγο.

Τα καμπανάκια που αγνοήθηκαν από το 2020

Ιδιαίτερα ερωτήματα εγείρει το γεγονός ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις ήδη από το 2020, ενώ το ίδιο το παιδί φέρεται να είχε ζητήσει και πριν από χρόνια να το πάρουν από το σπίτι του. Όπως αποκαλύπτει το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχαν σταλεί δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές για την ανήλικη, η πρώτη όταν ήταν μόλις εννέα ετών, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί εγκαίρως από το οικογενειακό περιβάλλον.

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«Η ψυχολόγος της γραμμής 1056 μίλησε με το παιδί, ήταν πάρα πολύ προβληματισμένη, πολύ φοβισμένη και την έπεισε να πάει να καταθέσει στο τμήμα αυτό που αισθάνεται, προκειμένου να γλιτώσει από το Γολγοθά που περνούσε», δήλωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Η μαρτυρία του παππού



Στο χωριό, κάτοικοι περιγράφουν ένα παραμελημένο παιδί που κυκλοφορούσε μόνο του με το ποδήλατό του, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες φροντίδας. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο παππούς της 15χρονης, μιλώντας στο MEGA, υποστηρίζοντας πως αγνοούσε τα πάντα: «Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. Βοηθούσα όσο μπορούσα επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε. Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ. Η νύφη μου είναι ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ».

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Ποιοι είναι οι επτά κατηγορούμενοι



Αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη βρίσκονται συνολικά επτά κατηγορούμενοι, ηλικίας από 45 έως 75 ετών οι οποίοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι:

Οι δύο γονείς της 15χρονης, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των συναντήσεων με τους άνδρες, με την ανήλικη να καταγγέλλει ότι η μητέρα της την πήγαινε στα ραντεβού και τον πατέρα να αρνείται κάθε εμπλοκή.

Δύο άνδρες με προηγούμενες καταδίκες για υποθέσεις ναρκωτικών, οι οποίοι έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης.

Ένας συνταξιούχος, πρώην ιδιοκτήτης καφενείου.

Ένας κομμωτής.

Ένας εργαζόμενος σε γραφείο τελετών, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές και φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με τη μητέρα της ανήλικης.

Η μητέρα δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει συνήγορο υπεράσπισης, καθώς κανείς δικηγόρος του Αγρινίου δεν δέχεται να αναλάβει την υπόθεσή της.

«Οι περισσότεροι ήξεραν»

Μιλώντας ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας στο MEGA υποστήριξε ότι οι περισσότεροι στο χωριό γνώριζαν τη συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Από την πλευρά της η ψυχολόγος Βάνα Παπακίτσου εστίασε στην αποτυχία του συστήματος να σώσει νωρίτερα την ανήλικη καθώς οι καταγγελίες ήταν γνωστές εδώ και χρόνια.