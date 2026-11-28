Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ ο πατέρας τους υπέστη τραυματισμό στο χέρι και εισέπνευσε καπνό κατά τον απεγκλωβισμό τους

Μια τραγωδία με θύματα δύο ανηλίκους αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή στη Στυλίδα, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς στο σπίτι όπου διανυκτέρευαν. Τα δύο παιδιά έχασαν τις αισθήσεις τους λόγω εισπνοής καπνού, ωστόσο ο πατέρας κατάφερε να τα απεγκλωβίσει εγκαίρως.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα, για λόγους που παραμένουν άγνωστοι, στο ισόγειο μεζονέτας στη Στυλίδα. Εκεί κοιμόταν ο 17χρονος γιος της οικογένειας μαζί με έναν φίλο του. Η πυκνή καπνοδόχος κάλυψε τον χώρο, με αποτέλεσμα τα δύο αγόρια να λιποθυμήσουν.

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Η παρέμβαση και η νοσηλεία

Όπως αναφέρει το Lamia Report, ο πατέρας του 17χρονου αντιλήφθηκε την εστία της πυρκαγιάς και, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του, εισήλθε στο δωμάτιο για να απομακρύνει τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν σε λιπόθυμη κατάσταση. Ο ίδιος υπέστη τραυματισμό στο χέρι και εισέπνευσε καπνό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Ο ένας ανήλικος παρελήφθη από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Στυλίδας, το οποίο συνοδευόταν από γιατρό, ενώ για τον δεύτερο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Λαμίας. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας για την παροχή πρώτων βοηθειών από το υγειονομικό προσωπικό. Κατόπιν, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Προληπτικά, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου μετέβη και ο πατέρας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά που παραλίγο να αποβεί μοιραία για τους δύο ανηλίκους.