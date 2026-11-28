Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει ανασταλεί στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου από τη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή με την οδό Παλαιολόγου λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου στο Χαλάνδρι προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο (28/11), εξαιτίας θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Πιο αναλυτικά, η κίνηση των οχημάτων έχει ανασταλεί στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, ξεκινώντας από τη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη και φτάνοντας έως τη συμβολή με την οδό Παλαιολόγου.

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Οι οδηγοί που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους.