Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή του στο Crown Jewel στις 7 Νοεμβρίου στο Ριάντ

Νέα τραγωδία χτυπά το WWE καθώς ο 38χρονος Μπρόνσον Ριντ, κατά κόσμο Τζερμέιν Χέιλι, πέθανε λόγω «ιατρικών επιπλοκών» μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σκληρή πτώση και τη νοσηλεία του στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ανακοίνωσή του, το WWE αποχαιρέτησε τον 38χρονο παλαιστή τονίζοντας ότι «ο Τζερμέιν ήταν μια ξεχωριστή μορφή στο WWE, αλλά κυρίως ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αφοσιωμένος οικογενειάρχης και αγαπητός συνάδελφος», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή αιτία θανάτου ή να επιβεβαιώσει αν αυτή συνδέεται άμεσα με τα όσα συνέβησαν στη Σαουδική Αραβία.

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🚨🇺🇸🇦🇺 BREAKING: WWE star Bronson Reed has died at just 38 WWE says Jermaine Haley passed away today from "medical complications," weeks after he was sent crashing off the stage and through a table at Crown Jewel in Saudi Arabia, reportedly suffering broken ribs and a lacerated kidney. The company hasn’t tied his death to that injury. The Australian big man won the NXT North American title and the 2024 Andre the Giant Battle Royal, and leaves behind a daughter and a pregnant wife, Paige. He’s also the latest in a string of wrestling deaths over the past two months, and the industry needs to start asking hard questions. Rest in peace, big man🙏 Source: Fox News / Writer: Daniel https://t.co/vofETz98ro — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 28, 2026

Ο θάνατός του έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την εμφάνισή του στο Crown Jewel στις 7 Νοεμβρίου στο Ριάντ, όπου τραυματίστηκε σε σκηνικό με τον Όμπα Φέμι, εκτοξεύτηκε από τη σκηνή πάνω σε τραπέζια, με δημοσιεύματα να αναφέρουν πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και ρήξη/τραυματισμό στο νεφρό, γεγονός που τον κράτησε στη Σαουδική Αραβία για νοσηλεία και χειρουργική επέμβαση. Ο τελευταίος του αγώνας είχε προηγηθεί στις 2 Νοεμβρίου στο Barclays Center του Μπρούκλιν.

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Η πορεία του στα ρινγκ



Γεννημένος στην Αυστραλία, ο Τζερμέιν Χέιλι ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή στην πάλη το 2007 και για 12 χρόνια αγωνίστηκε σε ανεξάρτητες διοργανώσεις ως J-Rock και Τζόνα Ροκ (Jonah Rock), περνώντας επίσης από την ιαπωνική Pro Wrestling NOAH (2013–2015) με την ομάδα TMDK και από το τουρνουά Battle of Los Angeles της Pro Wrestling Guerrilla (2017–2018).

RIP Bronson Reed This is his WWE debut in the NXT Breakout Tournament Forever Aussie Strong Style 💪 https://t.co/dnRzlRGwUc — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) November 28, 2026

Υπέγραψε για πρώτη φορά στο WWE το 2019 ως Μπρόνσον Ριντ, κατακτώντας τον Μάιο του 2021 το Πρωτάθλημα Βόρειας Αμερικής του NXT απέναντι στον Τζόνι Γκαργκάνο, προτού αποδεσμευτεί αργότερα την ίδια χρονιά. Ακολούθησε πέρασμα από τη New Japan Pro-Wrestling (μεταξύ άλλων στο G1 Climax του 2022 απέναντι στον Καζουσίκα Οκάντα) και το Impact/TNA ως JONAH, για να επιστρέψει στο WWE στα τέλη του 2022.

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Στη δεύτερη θητεία του καθιερώθηκε χάρη στην κίνηση Tsunami, κατέκτησε το Andre the Giant Memorial Battle Royal το 2024 και εντάχθηκε τον Μάιο του 2025 στην ομάδα The Vision. Στιγμή-σταθμός της καριέρας του υπήρξε τον Οκτώβριο του 2025 στο Crown Jewel του Περθ, στην πατρίδα του, όταν επικράτησε του Ρόμαν Ρέινς σε αγώνα Australian Street Fight, βάζοντας τέλος σε ένα πολυετές σερί χωρίς ήττα με pin σε μονό αγώνα για τον Ρέινς μετά τον Κόντι Ρόουντς.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026



Η πορεία του τα τελευταία χρόνια σημαδεύτηκε από σοβαρούς τραυματισμούς: κάταγμα στον αστράγαλο τον Νοέμβριο του 2024 στο Survivor Series και τραυματισμό στον τένοντα του δικεφάλου τον Φεβρουάριο του 2026 στο Raw. Όταν επέστρεψε στις 6 Σεπτεμβρίου 2026, εμφανίστηκε με αλλαγμένη σωματική διάπλαση, έχοντας μειώσει το βάρος του από τα περίπου 160 κιλά που είχε φτάσει στο παρελθόν σε περίπου 120 κιλά.

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο παλαιστή μέσα σε λίγους μήνες, μετά τον θάνατο του 40χρονου Άγγλου παλαιστή Μπέντζαμιν Σάτερλεϊ τον περασμένο Σεπτέμβριο.