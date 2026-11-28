«Τα σπιτάκια κοντεύουν να γκρεμίσουν το Μέγαρο» σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός για την υπόθεση που ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Η χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο σπίτι» έγινε η αφορμή για ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα κατά της κυβέρνησης. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε την αγαπημένη ταινία των Χριστουγέννων για να σχολιάσει την υπόθεση με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, κάνοντας έναν παραλληλισμό με τις παγίδες που στήνει ο μικρός Κέβιν για να προστατεύσει το σπίτι του.

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια!», αναφέρει χαρακτηριστικά στην αρχή της ανάρτησής του, για να προσθέσει με νόημα ότι είναι τόσα πολλά, που «απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο».

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Η ταινία της εβδομάδας έχει σπιτάκια. Πολλά σπιτάκια!

Τόσα πολλά, που απειλούν να ρίξουν το Μέγαρο. Και σίγουρα ο ένοικός του θα αισθάνεται μοναξιά..

Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω απο αυτές, υπογραφές και ευθύνες.

Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης.

Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία».