Ο διευθυντής Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Σάμι ουλ Χακ Χακ Μπαγιάν επιβεβαίωσε το περιστατικό στην περιοχή Σιγκάι, όπου σύμφωνα με αναφορές υπάρχουν νεκρά παιδιά

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (28/11) στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε σχολείο στην πόλη Ασανταμπάντ, στην επαρχία Κουνάρ, με τις αναφορές από τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για πολλά θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Την είδηση για την έκρηξη που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Ασανταμπάντ, επιβεβαίωσε τοπικός αξιωματούχος, με τον διευθυντή Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Κουνάρ, Σάμι ουλ Χακ Χακ Μπαγιάν.

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Breaking News: A bomb blast at a school in Kunar province in Afghanistan has reportedly killed and injured children. Afghan civilians are once again caught in a devastating war conflict, fuelled by terrorism and regional interference, particularly from Pakistan military regime. https://t.co/fkWzVsOPux — Jahanzeb Wesa (@jahanzebwesa) November 28, 2026

Oι έρευνες των τοπικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες επίσημες ενημερώσεις για τον ακριβή απολογισμό των θυμάτων.

An explosion struck a school in the Shigai area of Asadabad, the provincial capital of Kunar, Afghanistan. Initial reports indicate that several children were killed and others injured. The nature of the explosion remains unclear. https://t.co/fHjSk4yDMQ — Eagle Eye (@zarrar_11PK) November 28, 2026