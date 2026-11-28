Η πίστωση των χρημάτων στους 932.652 δικαιούχους πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, που τοποθετούσε την καταβολή για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πληρωμή της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025. Συνολικά 932.652 δικαιούχοι είδαν τα χρήματα να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση.

Η καταβολή έγινε μάλιστα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, καθώς τα χρήματα επρόκειτο να πιστωθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

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Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί για όλους. Υπάρχουν ενοικιαστές που μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση της περίπτωσής τους, είτε επειδή δεν έλαβαν την ενίσχυση για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας είτε επειδή το ποσό που πιστώθηκε ήταν μικρότερο από αυτό που δικαιούνται.

Η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Ποιοι έλαβαν την επιστροφή ενοικίου

Από τους δικαιούχους, οι 926.511 έλαβαν την επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους, εφόσον πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Παράλληλα, 21.277 δικαιούχοι έλαβαν διπλή επιστροφή. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, οι οποίοι υπηρέτησαν το 2025 στην περιφέρεια, εκτός Αττικής (με εξαίρεση τις Νήσους) και Θεσσαλονίκης. Βασική προϋπόθεση ήταν να νοίκιαζαν κατοικία στην ίδια περιφερειακή ενότητα όπου εργαζόταν.

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Επιπλέον, 15.136 δικαιούχοι έλαβαν και τις δύο ενισχύσεις, με το συνολικό ποσό να φτάνει έως τα 1.600 ευρώ, συν 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πόσα χρήματα δικαιούνται οι ενοικιαστές

Για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία, η επιστροφή αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος.

Για την κύρια κατοικία, το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, ενώ το όριο αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί πέραν του πρώτου. Για κάθε φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης ενίσχυση έως 800 ευρώ.

Διαφορετικός είναι ο υπολογισμός για τους εργαζόμενους που δικαιούνται τη διπλή επιστροφή. Σε αυτή την περίπτωση, η ενίσχυση αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο ποσό τα 1.600 ευρώ και προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για την επιστροφή ενός ενοικίου ισχύουν τα εξής εισοδηματικά όρια:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ποιοι μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση

Η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες ενοικιαστών να καταθέσουν δικαιολογητικά και να ζητήσουν να εξεταστεί ξανά η περίπτωσή τους.

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Η πρώτη κατηγορία αφορά μισθώσεις στις οποίες ο ιδιοκτήτης δεν υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία της μίσθωσης, όπως συμβαίνει με το Δημόσιο, ή υποβάλλει τη δήλωση χειρόγραφα, όπως στην περίπτωση ανήλικων εκμισθωτών.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους ίδιους τους ενοικιαστές και περιλαμβάνει τρεις περιπτώσεις:

Οικογένειες που δεν έλαβαν την επιστροφή για όλες τις φοιτητικές κατοικίες που μισθώνουν.

Ενοικιαστές που έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που δικαιούνται, παρότι έχουν δηλώσει σωστά τη δαπάνη ενοικίου στη φορολογική δήλωση Ε1.

Φοιτητές που αποκλείστηκαν από την ενίσχυση εξαιτίας λανθασμένης εφαρμογής του περιουσιακού κριτηρίου, ενώ οι ίδιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση και είναι οι δικαιούχοι της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που έχει καταβληθεί μικρότερο ποσό, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το ενοίκιο έχει δηλωθεί στο Ε1 και ότι το ποσό προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια.

Πού και μέχρι πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν είναι:

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Φορολογία —> Εισόδημα —> Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν το μισθωτήριο συμβόλαιο, βεβαίωση σπουδών ή τραπεζικά αποδεικτικά για την καταβολή των ενοικίων.

Όσοι έλαβαν κανονικά το ποσό που δικαιούνται δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιπλέον ενέργεια. Αντίθετα, όσοι διαπιστώσουν ότι δεν πληρώθηκαν σωστά, καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως αν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, ώστε να μην χάσουν την προθεσμία.