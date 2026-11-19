Εν μέρει το προέβλεπαν πολλοί, μα τελικά η ενεργειακή Ακρίβεια εξελίσσεται στον μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο για το μέσο λαϊκό σπίτι. Και αυτό επιβεβαιώνεται ετούτες τις ημέρες από το γεγονός πως η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έχει πάρει «φωτιά».

Θα το πούμε με ένα νούμερο, όπως προκύπτει από το σημερινό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ»: από τις 10 Νοεμβρίου έως χθες το μεσημέρι περισσότερα από 860.000 νοικοκυριά είχαν υποβάλει αίτηση για το επίδομα που φέτος είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το 2025. Αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους άσκησαν κριτική σε μια στρατηγική επιδομάτων ως «τσιρότα» στην όλη κρίση. Και ο κόσμος αιτείται βοήθεια και τα επιδόματα λειτουργούν ανακουφιστικά για το μέσο πορτοφόλι και προϋπολογισμό. Βέβαια η όλη μεγάλη ζήτηση επιβεβαιώνει πως η ενέργεια δεν είναι μέρος της κρίσης της αγοραστικής δύναμης και διαθεσιμότητας, μα και στοιχείο κατάλυσης της σημερινής κανονικότητας αν δεν προσεχθεί.

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Η κυβέρνηση και πέραν των επιδομάτων οφείλει να επανασχεδιάσει την όλη πολιτική της στο θέμα της θέρμανσης και επίσης να μην επαναπαυθεί σε μια λογική «επίδομα ισούται με λύση». Για το αντίθετο οφείλει να μεριμνήσει. Πώς η ενεργειακή ακρίβεια απαντάται με πολιτικές με βάθος, με συναινέσεις εντός Ευρώπης, με συνεννόηση και συγκερασμό των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Κάτι επιπροσθέτως: η εξίσωση της ενέργειας θα είναι καθοριστική και πολιτικά. Ενα είδος δυσαρέσκειας μπορεί να έχει και βουβά χαρακτηριστικά. Εδώ θα κριθούν πολλά.