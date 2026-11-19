Τα αλλεπάλληλα περιστατικά στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, που είχαν ως συνέπεια να δυσλειτουργούν ζωτικής σημασίας συστήματα, έχουν σημάνει συναγερμό και γεννούν πολλά ερωτήματα

Την περασμένη Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, ο Σκοτ Χέλμε, ένας εκ των ιδρυτών της πλατφόρμας Report URI που παρέχει υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, ενημέρωσε ότι κάποιοι είχαν «φυτέψει» κακόβουλο λογισμικό στις ιστοσελίδες 178 γνωστών οργανισμών, κρατικών και ιδιωτικών, σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε αυτούς, όπως ανέφερε, περιλαμβάνονται τα ειδησεογραφικά δίκτυα BBC και CNN, το γνωστό σύστημα επικοινωνίας ΖΟΟΜ, ο τραπεζικός όμιλος HSBC, οι Salesforce και Equifax και πολλοί ακόμη.

Σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, η συγκεκριμένη πληροφορία ενδεχομένως να είχε προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον και να γινόταν αφορμή για να σταλεί σήμα κινδύνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οχι τώρα, όμως. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ψηφιακός κόσμος βρίσκεται ήδη σε συναγερμό, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις και τα «κρασαρίσματα» σε ζωτικής σημασίας συστήματα έχουν καταστεί πλέον ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ειδικά δε στις Ηνωμένες Πολιτείες – που προσπαθούν ακόμη να συνέλθουν από το σκάνδαλο κατασκοπείας που ξέσπασε στην Nvidia και αναστάτωσε όλο τον κλάδο των Big Tech – και την Ευρώπη, όπου οι συνέπειες είναι σοβαρές, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και για την «ψυχολογία» των αρμόδιων Αρχών και του πληθυσμού.

Μια ματιά στις πιο πρόσφατες σελίδες του «βιβλίου συμβάντων» αρκεί προκειμένου να πείσει για του λόγου το αληθές. Τράπεζες και αερομεταφορές, σουπερμάρκετ και Big Tech, δημοφιλή λογισμικά και ενεργειακοί όμιλοι, ακόμη και η θεωρητικά πανίσχυρη και απρόσβλητη Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες θύματα κάποιου προβλήματος, το οποίο είχε ως συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας, ολικά ή μερικά, τα συστήματά τους.

Αναζητώντας τους «δράστες»

Το σίγουρο, σε κάθε περίπτωση, είναι πως ανάγκασαν τους πάντες και ειδικά τις αρμόδιες Αρχές, να αναζητούν εναγωνίως την αιτία και την πηγή του κακού. Να αναρωτιούνται, με άλλα λόγια, εάν πρόκειται για έναν υπό εξέλιξη υβριδικό πόλεμο με κυβερνο-πυραύλους, αν έχουμε να κάνουμε με αστοχίες των παλαιότερων λογισμικών και ψηφιακών υποδομών ή μήπως πρόκειται για τις συνέπειες της «εισβολής» της τεχνητής νοημοσύνης σε όλα τα παραπάνω συστήματα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σε αυτό το φόντο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, με το σύνηθες ύφος του: «Ετσι είναι η ζωή», είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στη νοτιοανατολική Ασία. Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θέλησε να χαμηλώσει τους τόνους αναφορικά με τα εύλογα ερωτήματα που έχουν προκύψει. «Οι άνθρωποι είναι νευρικοί και έχουν αγωνία», παραδέχθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως «δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο» που να οδηγεί στο συμπέρασμα πως οτιδήποτε από όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα οφείλεται σε «δάκτυλο» κάποιας ξένης δύναμης.

«Ουσιαστικά, το περιστατικό στη Microsoft ουδεμία σχέση έχει με ό,τι συνέβη με τη FAA και τα αεροδρόμια», πρόσθεσε ο ίδιος, ισχυριζόμενος πως τα διάφορα γεγονότα δεν συνδέονται μεταξύ τους – κάτι που θα ενίσχυε το σενάριο μιας οργανωμένης κυβερνοεπίθεσης με διαφορετικές μεθόδους και στόχους.

Διαφήμιση

Δεν συμφωνούν, όμως, όλοι με τη συγκεκριμένη εκδοχή. Η Γαλλία, για παράδειγμα, με βάση την έρευνα που διενήργησε για τα χτυπήματα στα σουπερμάρκετ, όχι απλώς έκανε λόγο για συντονισμένη επιχείρηση, αλλά έδειξε και τον (κατά την εκτίμησή της) ένοχο: τους Φρουρούς της Επανάστασης, που συγκροτούν τον πυρήνα του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – προχωρώντας, μάλιστα, σε επίσημο διάβημα προς τον πρέσβη της στη χώρα. «Εκτιμούμε πως υπάρχει πιθανότητα ξένης ανάμειξης, είναι πολύ καθαρό», είπε από την πλευρά του και ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, αναφερόμενος στις βομβιστικές απειλές σε βάρος σχολείων και αεροπορικών εταιρειών.

Με αυτή την εκδοχή έδειξαν να συμφωνούν και αρκετοί ακόμη ευρωπαίοι συνάδελφοί του, με την πλειονότητα να «δείχνει», εμμέσως πλην σαφώς, προς την κατεύθυνση της Μόσχας. Κάπως έτσι, όπως σημειώνει στην ανάλυσή της και η ισπανική «Εl Pais», δημιουργείται εύφορο έδαφος που ευνοεί την ανάπτυξη «ψυχώσεων και θεωριών συνωμοσίας».

Διαφήμιση

Παράλληλα, δε, εντείνεται η δυσπιστία των πολιτών – πρωτίστως στις ΗΠΑ, όπου πρόεδρος και κυβέρνηση δεν πατούν πλέον σταθερά στα πόδια τους μετά την ήττα των ενδιάμεσων εκλογών. Πολύ περισσότερο καθώς υπάρχουν άνθρωποι – όπως ο Μάιλς Τέιλορ, στέλεχος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατά την πρώτη προεδρία Τραμπ – που καταγγέλλουν δημοσίως πως όλα όσα συμβαίνουν είναι συνέπεια της «ακαταλληλότητας και διαφθοράς» των κυβερνώντων.

Τα συστήματα δεν αντέχουν

Από την πλευρά τους, οι ειδικοί μοιάζουν να επικεντρώνουν την προσοχή και την κριτική τους αλλού. «Βιώνουμε μια κατάσταση στην οποία είμαστε ολοένα περισσότερο εξαρτημένοι από υποδομές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, ενώ ολοένα περισσότερες υπηρεσίες συγκεντροποιούνται, αυξάνοντας την πιθανότητα αστοχιών και αναταράξεων μεγαλύτερης έκτασης», σημειώνει στο NBC ο διευθυντής του κέντρου κυβερνοασφάλειας του πανεπιστημίου της Αϊόβα, Νταγκ Τζέικομπσον.

Διαφήμιση

Αλλά και η Νάνσι Λέβινσον, καθηγήτρια στο ΜΙΤ, τονίζει: «Είμαστε εξαρτημένοι από συστήματα υπερβολικά μεγάλα και περίπλοκα», λέει και συνεχίζει: «Αυτό σημαίνει ότι είναι ανάγκη να επανεξετάσουμε τον τρόπο που λειτουργούμε και οργανωνόμαστε».

Κάτι ανάλογο άφησε να εννοηθεί ο επικεφαλής όλων των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον. Αν και προειδοποίησε για αυξανόμενη απειλή από την πλευρά του Ιράν για τις υποδομές στις ΗΠΑ, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, είπε: «Κατανοώ ότι η συγκυρία προκαλεί ερωτήματα και οι Αμερικανοί δικαιούνται να τα θέτουν (…) Ομως είναι χωριστά περιστατικά που έχουν να κάνουν με την συντήρηση και τεχνικά ζητήματα. Δεν πρόκειται για συντονισμένες ή υποκινούμενες από κάποιο κράτος επιθέσεις».

Μήπως, τελικώς, η επίκληση των κυβερνοεπιθέσεων είναι η εύκολη λύση – εκ του πονηρού;