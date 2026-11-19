Ντόμινο εξελίξεων, με άμεση παρέμβαση των εισαγγελικών Αρχών, προκάλεσε το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και απεικονίζει αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπάει γυναίκα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά τη λήξη της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Χθες το μεσημέρι, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αριστείδης Κορέας έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα ερευνηθεί η τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας μάλιστα το θύμα αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και να περιγράψει τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης που δέχτηκε.

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Διαθεσιμότητα

Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης, έχει κινηθεί διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την υπηρεσία του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Παράλληλα, για το περιστατικό ελέγχονται τουλάχιστον άλλοι πέντε αστυνομικοί και δεν αποκλείεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί. Από μεριάς της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι το Γραφείο Τύπου εντόπισε από μόνο του βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό και πως η υπόθεση διερευνάται τόσο ποινικά όσο και πειθαρχικά. «Ο,τι και αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας εις βάρος των προσώπων που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την πορεία», σημείωσε και πρόσθεσε πως αστυνομικοί της Ασφάλειας επρόκειτο να βρεθούν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η γυναίκα για να καταθέσει επίσημα.

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Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται άνδρας των ΜΑΤ να χτυπάει με το γκλοπ μια γυναίκα, ενώ διακρίνονται αστυνομικοί να χτυπούν και με κλωτσιές. Η γυναίκα φαίνεται αργότερα να είναι αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Ολα ξεκίνησαν περίπου στις εννιά το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου, όταν, μετά τη λήξη της πορείας, άτομα αποχώρησαν από αυτή μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με την εκδοχή της Αστυνομίας, όσο βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, διμοιρίες των ΜΑΤ δέχτηκαν επίθεση με πέτρες. Από την άλλη, διαδηλωτές κατήγγειλαν υπέρμετρη και αναίτια χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν προσαγωγές ατόμων εντός του σταθμού μετρό των Αμπελοκήπων, όπου και για εκεί υπάρχουν καταγγελίες για υπέρμετρη χρήση βίας από τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Η Αστυνομία λέει ότι αστυνομικοί των ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ επενέβησαν στις αποβάθρες διότι ομάδα ατόμων φέρεται να εγκλώβισε αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ.

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Ο απολογισμός της διαδήλωσης για την επέτειο του Πολυτεχνείου περιλαμβάνει 23 προσαγωγές – οι τέσσερις εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις –, τρεις τραυματισμένες γυναίκες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και δύο τραυματισμένους αστυνομικούς – η μία περίπτωση αφορά γυναίκα ειδική φρουρό που φέρεται πως δέχτηκε πέτρα στο κεφάλι και επίσης διακομίστηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι το κλίμα ήταν τεταμένο από νωρίτερα, και αυτό διότι το μεσημέρι είχαν προηγηθεί μικρής έντασης επεισόδια στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και επίθεση σε αστυνομικούς που έκαναν προελέγχους στην οδό Πανεπιστημίου.