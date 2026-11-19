Αν αποκτήσαμε και ιρανικό δίκτυο δολοφόνων με βοηθούς από τα Σκόπια που κυνηγά Ισραηλινούς στην Αθήνα, μπράβο μας.

Διότι έως τώρα ξέραμε μόνο για τους ισραηλινούς πράκτορες που κυνηγούσε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει το έργο.

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Ακόμη περισσότερο που βρέθηκε επιτέλους ο νέος Τζέιμς Μποντ. Και να δω τι θα λέει ο κύριος Ράμμος σε συμπόσια και ημερίδες όπου συνήθως καταγγέλλει όλα τα δεινά που υφίσταται το κράτος δικαίου στις μέρες μας.

Το σημειώνω διότι έχω την αίσθηση ότι το έργο είναι κάτι σαν το κόμμα Τσίπρα. Δεν κόβει πολλά εισιτήρια και ανησυχώ.

Ιδίως όταν διαβάζω διαπρεπείς πανεπιστημιακούς και επιστήμονες να αναρωτιούνται με την εγκυρότητα των απόψεών τους «Δεν πρέπει να πηγαίνουν κάποτε στα σπίτια τους οι Πρωθυπουργοί;» (Γ. Καλφέλης, To Vima gr., 14/11). Και υποθέτω πως δεν εννοούν να πάνε το βράδυ για να κοιμηθούν.

Τουλάχιστον, πάντως, ο κύριος καθηγητής τους στέλνει κατευθείαν σπίτια τους και δεν τους αφήνει έκθετους σε κανένα δίκτυο ιρανών δολοφόνων ή ισραηλινών πρακτόρων που παραμονεύει.

Αν, όμως, ο έγκριτος νομικός είχε λίγο ξεφυλλίσει το Σύνταγμα, θα είχε καταλάβει πως οι Πρωθυπουργοί πάνε σπίτια τους αν τους καταψηφίσουν οι ψηφοφόροι ή αν χάσουν την εμπιστοσύνη της Βουλής ή αν βαρεθούν να τσακώνονται για τις κόρες και τις αδελφές των υφυπουργών τους.

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Ετσι δουλεύει το μαγαζί στη δημοκρατία και οι απορίες περιττές.

Παρακαλώ, όμως, να μη γυρίσουμε αλλού τη συζήτηση. Το θέμα μας είναι οι πράκτορες, όχι οι Πρωθυπουργοί.

Κι ελπίζω τώρα που βρέθηκε επιτέλους ο νέος Τζέιμς Μποντ να βάλει λίγο το χεράκι του στις έρευνες, διότι πολύ φοβούμαι πως με τον δικηγόρο Κεσσέ δεν πάμε πολύ μακριά.

Ασε που έχουμε αφήσει τον κύριο Ράμμο μόνο του να φυλάει το κράτος δικαίου και ίσως δεν προλαβαίνει.

Από την άλλη, βεβαίως, ο άνθρωπος έχει ένα δίκιο. Πώς να σώσεις το κράτος δικαίου, αν αφήσεις τον Πρωθυπουργό στην ησυχία του;

Διότι άντε μετά να εξηγήσεις στις ημερίδες και τα συμπόσια τι θα κάνει το κράτος δικαίου με τα δίκτυα ιρανών δολοφόνων που έχουν σκοπιανούς βοηθούς και ισραηλινών πρακτόρων που κυνηγούν τα τηλέφωνά μας.

Ενώ η λύση είναι προφανής. Να δώσουμε στους ιρανούς δολοφόνους ισραηλινά τηλέφωνα με κατασκοπικό λογισμικό – κατά προτίμηση εκείνα που ανατινάζονται…

Και τότε να δω ποιος θα κουνηθεί.

Αλλά τι να τον κάνω τον νέο Τζέιμς Μποντ; Δυστυχώς όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι. Γατάκια!