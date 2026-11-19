Η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2027 και αν κατακτήσει μετάλλιο θα προκριθεί για πρώτη φορά αγωνιστικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τη Δευτέρα το βράδυ δεν είχε μέλη της ΕΠΟ (ήταν όλοι στον Βόλο για τον τελευταίο αγώνα των ανδρών) αλλά είχε της ΕΟΕ για τον κρίσιμο επαναληπτικό της ομάδας των Ελπίδων.

Εκεί ήταν και ο πρόεδρός της Ισίδωρος Κούβελος αλλά και ο Πέτρος Συναδινός, που – όπως και στο Παρίσι το 2024 – θα είναι ο αρχηγός της ελληνικής αποστολής που θα μας εκπροσωπήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο μέχρι να ισοφαρίσει η Εθνική μας και πάλι στις καθυστερήσεις όπως είχε κάνει και στο Ρέικιαβικ και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και αργότερα να πάρει την πρόκριση στα πέναλτι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 του 2027 με την Ελλάδα να επιστρέφει σε αντίστοιχη διοργάνωση ύστερα από 25 χρόνια!

Στο τέλος γέλαγαν και τα… μουστάκια των δύο ανδρών, που καθ’ όλη τη διάρκεια του δραματικού αγώνα είχαν πιάσει και κουβέντα για το μεγάλο ραντεβού του 2028.

«Για φαντάσου αυτή την ομάδα, με τόσο ταλέντα, και να είναι μέσα και ο Καρέτσας, αλλά και ο συμπαίκτης του Κωστούλα στην Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, γιατί όχι και ο Κωνσταντέλιας» έλεγαν σκεπτόμενοι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Καθώς εκεί – στις ολυμπιακές ομάδες – συμμετέχουν παίκτες U23 αλλά κάθε Εθνική έχει δικαίωμα να έχει μέχρι 3 πάνω από τα 23 (εξού και μπήκε και ο Κωνσταντέλιας στη συζήτηση εφόσον πειστεί γενικότερα να επιστρέψει στις εθνικές ομάδες).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πρόκριση για τους Ευρωπαίους για το μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου έρχεται πάντα ένα χρόνο νωρίτερα μέσω του EURO U21 εκεί όπου θα συμμετέχει η Ελλάδα του Γιάννη Ταουσιάνη στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το καλοκαίρι του 2027 και αν μπορέσει να φτάσει στα μετάλλια (μέχρι και 3η) τότε παίρνει αυτόματα την πρόκριση για το Λος Άντζελες!

Ποτέ στην ιστορία μας μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να προκριθεί (με αγωνιστικά κριτήρια καθώς το 2004 συμμετείχαμε αυτόματα ως οικοδεσπότες) ποδοσφαιρική ομάδα στο μεγάλο ραντεβού.

Αν τα καταφέρει (ήδη τους περιμένει και ένα πολύ μεγάλο πριμ από την ΕΟΕ) θα ξεσηκωθούν οι ομογενείς στο Λος Άντζελες με διπλό κέρδος και στις κερκίδες για τους αγώνες και για να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια της ΕΟΕ για την ελληνική αποστολή.