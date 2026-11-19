Η παραμονή στην ελίτ του Nations League φέρνει την Ελλάδα στους ισχυρούς της κλήρωσης για το Euro και τη γλιτώνει από έναν προκριματικό σκόπελο στον δρόμο προς το 2030

Πλεονέκτημα με ορίζοντα έως τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 απέκτησε η Εθνική Ελλάδας με την εξασφάλιση της παραμονής της στην πρώτη κατηγορία για το επόμενο Nations League.

Σε πρώτη φάση η Γαλανόλευκη θα συμπεριληφθεί μεταξύ των ισχυρών στην κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ για τα προκριματικά του Euro 2028.

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Αυτό σημαίνει πως θα αποφύγει μεγαθήρια όπως Αγγλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιταλία.

Από τη στιγμή που δεν εξασφάλισε συμμετοχή στα προημιτελικά θα συμπεριληφθεί πιθανότατα σε όμιλο πέντε ομάδων όπερ σημαίνει πως θα αντιμετωπίσει επίσης μία εκ των Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ και Λιχτενστάιν που συμπεριλαμβάνονται στο πέμπτο και πιο αδύναμο γκρουπ.

Ιδιαίτερο σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδας έχει εξασφαλίσει από τώρα την απευθείας συμμετοχή στα προκριματικά του Μουντιάλ 2030 χωρίς να χρειάζεται να περάσει τη δοκιμασία των πλέι οφ.

Όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Μάιο η UEFA θα αλλάξει το format των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου δημιουργώντας δύο κατηγορίες ώστε οι ισχυρές ομάδες να αποφεύγουν να παίζουν ανούσια παιχνίδια με τις αδύναμες όπως το Σαν Μαρίνο, το Γιβραλτάρ και την Ανδόρα.

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Βάσει του νέου Nations League οι κατηγορίες θα μειωθούν από τέσσερις σε τρεις και κάθε μία θα αποτελείται από 18 ομάδες.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες, ήτοι 36 ομάδες, θα συμμετάσχουν απευθείας στα προκριματικά που θα προσφέρουν θέσεις στο Μουντιάλ, ενώ οι 18 της τρίτης και πιο αδύναμης κατηγορίας θα υποχρεωθούν να περάσουν από διαδικασία πλέι οφ.

Επομένως η Ελλάδα ακόμα κι αν υποβιβαστεί στη Β’ κατηγορία στο επόμενο Nations League (2028/29) θα αποφύγει τα πλέι οφ στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το νέο format για την εξασφάλιση θέσης στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί ουσιαστικά αντιγραφή του ελβετικού συστήματος που εφαρμόζεται στα Κύπελλα Ευρώπης. Οι 36 ομάδες θα χωριστούν σε τρία γκρουπ των 12.

Κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Οι ομάδες που θα πλασαριστούν στις υψηλότερες θέσεις στη βαθμολογία κάθε γκρουπ θα πάρουν κάποια από τα απευθείας εισιτήρια πρόκρισης.

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Να τονιστεί πως η UEFA δεν έχει διευκρινίσει ακόμα πόσες θα είναι αυτές οι ομάδες και πόσες θα διεκδικήσουν τα υπόλοιπα εισιτήρια μέσω των πλέι οφ στα οποία θα συμμετάσχουν και οι καλύτερες από τις 18 πιο αδύναμες.

Προς το παρόν το επόμενο στάδιο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του φετινού Nations League είναι η αυριανή κλήρωση στη Νιόν των προημιτελικών αλλά και των ζευγαριών των πλέι οφ ανόδου/υποβιβασμού.

Το θαύμα της Νορβηγίας

Οι ισχυροί στα προημιτελικά που έχουν πλεονέκτημα έδρας είναι οι Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και Πορτογαλία, ενώ οι αδύναμοι είναι το Βέλγιο και οι Ολλανδία, Ισπανία και Νορβηγία. Δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες που ήταν στον ίδιο όμιλο.

Ο τρόπος που η Νορβηγία πήρε το τελευταίο εισιτήριο την τελευταία στιγμή επιβεβαίωσε πως στο ποδόσφαιρο επικρατεί ένα ιδιότυπο Ελ Νίνιο τους τελευταίους μήνες.

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Ο τρόπος που νίκησε τη Δανία με 2-3 στην Κοπεγχάγη, επιστρέφοντας από το 2-0 με γκολ στις καθυστερήσεις, υπενθύμισε το ιστορικό στραπάτσο τόσο της Ελλάδας από την Ολλανδία και στη συνέχεια των Οράνιε από τη Γερμανία.

Λίγες ημέρες νωρίτερα οι Δανοί είχαν υποχρεώσει την Πορτογαλία στο πρώτο μετα-Ρονάλντο παιχνίδι των Λουζιτανών σε ιστορική εντός έδρας ήττα με 4-1, με ήρωα τον τερματοφύλακά τους Ματς Χέρμανσεν.

Ο ίδιος παίκτης ήταν αυτός που άνοιξε ουσιαστικά την πόρτα στους Νορβηγούς για να επιστρέψουν στο ματς στο Parken, κάνοντας λάθος υπολογισμό σε πάσα που έδωσε τη δυνατότητα στον Οντεγκαρντ να προσφέρει εύκολο γκολ στον Χάαλαντ.

Ο τελευταίος πέτυχε με πέναλτι στις καθυστερήσεις και το καθοριστικό γκολ που έστειλε τη Νορβηγία στα προημιτελικά έχοντας καλύτερα αποτελέσματα στα ματς με τους Δανούς.

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Στα 86 σκανδιναβικά ντέρμπι πριν από το φετινό Nations League οι Νορβηγοί είχαν νικήσει μόλις 22 φορές, όλες σε φιλικά παιχνίδια και ποτέ σε επίσημα! H τελευταία τους νίκη, πάντα σε φιλικό επίπεδο, καταγράφηκε στις 22 Απριλίου του 1998.

Οι δύο νίκες που πέτυχαν στο Nations League με 3-2 είναι οι μοναδικές σε επίσημα ματς και γιορτάστηκαν από τους Νορβηγούς στον αγωνιστικό χώρο του Parken και στις εξέδρες με τη γνωστή πλέον κωπηλασία, με τον ρυθμό να δίνει ο Οντεγκαρντ με τη βοήθεια ενός τυμπάνου.

Στην κεντρική οδό που οδηγεί στο Parken είχε τοποθετηθεί από τους Δανούς ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Οι Βασιλιάδες του Βορρά», υπενθυμίζοντας στον Χάαλαντ και στους συμπαίκτες του ποιοι είναι τα αφεντικά στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ερωτηθείς για το πανό, ο επιθετικός της Νορβηγίας Αλεξάντερ Σόρλοτ απάντησε με χαμόγελο: «Απόψε μάλλον πρέπει να πούμε πως εμείς είμαστε οι βασιλιάδες». Για να συμπληρώσει: «Βρίσκομαι αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα και πάντοτε ήμασταν ο μικρός αδερφός της Δανίας. Τώρα μπορούμε να πούμε πως είμαστε οι μεγάλοι αδερφοί μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες. Είναι τόσο καταπληκτικό συναίσθημα».

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ασφαλώς ο Ερλινγκ Χάαλαντ ο οποίος γράφει τη δική του ιστορία ως σκόρερ. Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι έφτασε τα 68 γκολ σε μόλις 61 αγώνες. Ομοια αποτελεσματικότητα είχε μόνο ο Ούγγρος Σάντορ Κότσις τον Μάιο του 1956.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος της επίδοσης αρκεί να αναφέρουμε πως ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει με την Εθνική Γαλλίας 67 γκολ σε 108 αγώνες, ενώ στην ίδια ηλικία με τον Νορβηγό ο Πελέ είχε σημειώσει 57 γκολ, ο Ρονάλντο το Φαινόμενο 47, ο Μέσι 37 και οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μαραντόνα 26.

Ο προπονητής της Νορβηγίας Στάλε Σολμπάκεν εμφανίστηκε άυπνος χθες το πρωί στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για την πτήση της επιστροφής. Η αδρεναλίνη από τον αγώνα και η ιστορική νίκη δεν του επέτρεψε να κλείσει μάτι και παρηγορήθηκε με μερικά ποτήρια κόκκινο κρασί.