Η αυξημένη προσέλευση των φιλάθλων στα γήπεδα για τους αγώνες των εθνικών ομάδων ανδρών και ελπίδων αποτελεί μια τάση που η ομοσπονδία και οι εμπλεκόμενοι καλούνται να διατηρήσουν

Aν κάτι μπορεί να θεωρηθεί πως φέρνει χαμόγελα στις τάξεις της εθνικής ομάδας, αυτό έχει να κάνει με την ανταπόκριση που δείχνει το κοινό, δίνοντας το παρών στους αγώνες της.

Επί πολλές δεκαετίες, έλειπε η κουλτούρα «πάω να στηρίξω την Εθνική» από τους Ελληνες. Προτιμούσαν τα παιχνίδια των ομάδων τους και εκεί εξαντλούσαν κάθε διαθέσιμο εισιτήριο, ειδικά στις σημαντικές αναμετρήσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Εδώ και λίγα χρόνια, ωστόσο, ακόμη και από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι φαίνεται πως αλλάζει.

Είναι προφανές πως οι πολυδιαφημισμένοι άσοι του Γιοβάνοβιτς, οι ποδοσφαιριστές που έκαναν ηχηρές μεταγραφές στο εξωτερικό και ακόμη βρίσκονται στην αρχή της διαδρομής τους, έχουν «αυτό το κάτι» που λειτουργεί ως μαγνήτης. Νιάτα και ταλέντο.

Προοπτική και ταυτόχρονα διάθεση ώστε να δώσουν από σήμερα όσα πολλά αναμένουμε από αυτούς. Δεν το έχουν πετύχει ακόμη, αλλά τα εισιτήρια «φεύγουν» σε κάθε γήπεδο που εμφανίζονται.

Είτε στην Τούμπα στα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια για το Nations League, είτε στο τελευταίο ραντεβού της γαλανόλευκης ομάδας με αντίπαλο τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.

Φυσικά, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο στους Ανδρες, αλλά και τις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Στις Ελπίδες για παράδειγμα, η Λεωφόρος γνώρισε σπουδαίες στιγμές στην πρόκριση επί της Ισλανδίας για τα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ’27.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ναι, η Ομοσπονδία έκανε κάλεσμα και τα εισιτήρια δόθηκαν (και) δωρεάν, ποιος όμως λέει πως η παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες είναι κάτι το αυτονόητο; Είναι σαφές πως το κοινό θέλει να βλέπει νέα πρόσωπα, απολαμβάνει να παρακολουθεί σύνολα με παιδιά που εξελίσσονται και αγαπούν τη φανέλα και ίσως, ποιος ξέρει, να γοητεύεται βλέποντας ενδεκάδες με τόσο ταλαντούχο ελληνικό στοιχείο.

Ίσως αυτή η σύνδεση με τον κόσμο που έχουν αποκτήσει τα σύνολα των εθνικών ομάδων να είναι η παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα. Στην ομοσπονδία οι κεφαλές λες και πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες που ίσως δεν είναι και τόσο «επιτυχίες» όπως θεωρούν, γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο και αυτό που ακόμη μένει στόχος ανεκπλήρωτος.

Το μείζον είναι να μείνει ζεστή η σχέση, να επιθυμεί το ευρύ κοινό να προσέρχεται στους αγώνες της εθνικής ομάδας και να περιμένει «πώς και πώς» τη στιγμή που θα επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.

Ιδού, λοιπόν, το μεγάλο στοίχημα. Η Εθνική και όλοι όσοι εμπλέκονται με αυτή, ας μη γυρίσουν στον κόσμο την πλάτη με αποτελέσματα που φέρνουν πίκρα και μόνο πίκρα.