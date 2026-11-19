Οκτώ εβδομάδες εκτός η πρώτη διάγνωση για τον κολομβιανό μέσο. Σήμερα επιστρέφει στην Αθήνα. Η πρώτη εκτίμηση (και) για Μπρούνο n Ο Τσικίνιο, ο Σιπιόνι και οι… άλλοι πλάι στον Φρόιλερ

Τα μαντάτα από το Σαντιάγο έφτασαν αξημέρωτα. Και η αλήθεια είναι πως και στο ποδόσφαιρο όταν το τηλέφωνο χτυπά τέτοιες ώρες σπάνια είναι για… καλό. Στην προκειμένη περίπτωση; Η είδηση του τραυματισμού του Γκουστάβο Πουέρτα στο αριστερό του γόνατο.

Η παγωμάρα στο άκουσμά της. Η ανησυχία από τα δάκρυα στα μάτια του 23χρονου άσου στις πρώτες εικόνες. Ο φόβος για τα χειρότερα. Ολα εκείνα τα στάδια που εντείνουν την αγωνία ως την πρώτη διάγνωση.

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Είχε ξημερώσει πια στον Πειραιά όταν το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού έκλεισε τον δίαυλο επικοινωνίας με τη Χιλή έχοντας πληροφορηθεί ότι αποκλείεται – με βάση τα αποτελέσματα των πρώτων εξετάσεων και όσων είπαν οι γιατροί της Κολομβίας στον ποδοσφαιριστή – η περίπτωση ρήξης χιαστού που θα τον έθετε νοκάουτ ως το τέλος της χρονιάς. Εχει δρόμο μπροστά όμως. Για όλους…

Και για τον Πουέρτα που η επιστροφή του στην Ελλάδα και ο νέος κύκλος εξετάσεων θα μπορεί να προσφέρει μια πιο ασφαλή διάγνωση για τον τύπο και τον βαθμό του τραυματισμού.

Κατ’ επέκταση και για τον χρόνο που θα χρειαστεί για την αποκατάσταση και την ενσωμάτωση υπό τις οδηγίες του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Του Βάσκου που πριν συμβούν όλα αυτά είχε ανοίξει έναν άλλο ιατρικό φάκελο συλλέγοντας τα λίγα πρώτα στοιχεία για τον τραυματισμό του Μπρούνο Ονιεμαέτσι στο Τανζανία – Νιγηρία. Στο ίδιο βράδυ δύο τραυματισμοί, βασικοί ποδοσφαιριστές.

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Και οι δύο με το εθνόσημο. Σε άλλη ήπειρο. Αποτελέσματα modern football. «Πονάω πάρα πολύ. Ευτυχώς όμως μου είπαν ότι δεν πειράχτηκε ο χιαστός» ήταν το πρώτο μήνυμα του Πουέρτα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρόκειται για μια τυπική διάταση.

Αναμένεται να μείνει εκτός για οκτώ εβδομάδες. Να επιστρέψει στο τελευταία δεκαήμερο του Γενάρη. Και μέχρι τότε οι Ερυθρόλευκοι αναζητούν την πυξίδα τους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τι ισχύει με τον Εσε

Φτάνει το μεσημέρι στην Αθήνα ο 23χρονος box to box. Και πηγαίνει απευθείας στον Χρήστο Θέο για νέο κύκλο εξετάσεων. Βράδυ Πέμπτης σαν να λέμε θα υπάρχει μια πιο καθαρή εικόνα.

Το περίγραμμα όμως είναι πλέον γνωστό. Και το αγωνιστικό πρόβλημα για τον Ιμανόλ πραγματικά μεγάλο μιας και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές τις ημέρες στη λίστα με τους τραυματίες συναντάς και το όνομα του Σαντιάγκο Εσε.

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Πηγαίνει καλά η αποκατάσταση του Αργεντινού. Και όπως από χθες αναφέραμε ο στόχος για την επιστροφή του με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι πλέον στο ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ (5/12).

Μέχρι τότε όμως ο Ολυμπιακός έχει Ηρακλή (22/11) και Αρη (29/11) για τη Super League, Μίλαν (26/11) για το Europa League, Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό (2/12). Και ο μόνος διαθέσιμος από την παρέα των τριών βασικών χαφ είναι ο Ρέμο Φρόιλερ.

Σιπιόνι, Τσικίνιο και… Joker

Θα πρέπει ο Ιμανόλ να ψάξει δεδομένα λύσεις. Μοιάζει πολύ λογικό να αναβαθμιστεί ο Λορέντσο Σιπιόνι στο ελληνικό rotation, αλλά στην Ευρώπη ο Αργεντινός δεν είναι δηλωμένος στη λίστα. Αρα ο βάσκος προπονητής πρέπει να σκεφτεί κάποιον άλλο. Ισως τον Τσικίνιο.

Ισως τον Γκουστάβο Σα. Ισως τον Νταβίντ Κάρμο που παίζει σαν 6άρι με την Αγκόλα. Και αν είναι ο Τσικίνιο ο εκλεκτός; Θα πρέπει να βρει άλλο rotation και στο «10» κ.λπ. Είναι ένα μικρό παζλ που θα πρέπει να απλώσει στο χορτάρι ο 55χρονος. Μια «διαδραστική» άσκηση που πρέπει να λύσει εντός του ρόστερ του ακόμη και αν ο Ολυμπιακός κάνει μέχρι τις 5/12 τη χρήση του Joker Right που έχει στο πρωτάθλημα.

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Αν ζητήσει την αναβολή είτε του ματς με τον Αρη, είτε κυρίως αυτό με την ΑΕΚ. Ολα στο τραπέζι είναι. Γύρω από τον Ιμανόλ που σε μια ακόμη ερυθρόλευκη αφετηρία έχει να λύσει ένα σωρό μπελάδες.

Και για Μπρούνο

Δεν επιστρέφει μόνο ο Πουέρτα σήμερα. Ανοίγει η πύλη του Ρέντη και για τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Ο διεθνής Νιγηριανός επιστρέφει τραυματίας και εκείνος από το εθνόσημο.

Αποχώρησε από την αναμέτρηση με την Τανζανία κουτσαίνοντας λίγο πριν από τη λήξη. Χθες στην επικοινωνία του με την ομάδα o 27χρονος αριστερός μπακ ξεκαθάρισε ότι ο τραυματισμός δεν είναι μυικός.

Οτι ουσιαστικά «γύρισε» το πόδι του. Κάτι σαν διάστρεμμα. Φυσικά θα πρέπει και εκείνος να κάνει τις απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις. Και από εκεί να φανεί τι πρόβλημα υπάρχει. Και πόσο θα απουσιάσει. Αν όντως προκύψει μπελάς και εδώ;

Τότε ο μόνος διαθέσιμος αριστερός μπακ είναι ο Ναΐρ Τικνιζιάν. Οπερ σημαίνει ότι θα χρειαστεί και εδώ μια επιλογή rotation. Ενδεχομένως τον Λορέντσο Πιρόλα που έχει αγωνιστεί και σαν μπακ.