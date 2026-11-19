Ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόταση που υπερψήφισε όλη η αντιπολίτευση, βάζει απέναντι και τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς η έρευνα για «κόκκινα» δάνεια και ιδιωτικό χρέος θα επεκταθεί και στην περίοδο 2015-2019

Μία εξεταστική επιτροπή με δύο «μέτωπα»: τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση Τσίπρα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για το ιδιωτικό χρέος, τον «Ηρακλή» και τα funds συγκέντρωσε πάνω από τις 120 απαιτούμενες ψήφους, έχοντας τη συναίνεση του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας) συν τη συντριπτική πλειοψηφία των ανεξάρτητων βουλευτών. Υπέρ τάχθηκαν 137 βουλευτές για συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής που θα διερευνήσει τις πολιτικές ευθύνες για την περίοδο από το 2015 έως σήμερα σχετικά με τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, την εποπτεία των funds και των servicers, τους πλειστηριασμούς, τις εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» και τις τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις. Από αυτούς οι 42 ήταν ανεξάρτητοι (απουσίαζαν Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς και Μπουρχάν Μπαράν), ενώ καταγράφηκαν 157 «παρών» από τη ΝΔ (156 συν ο προερχόμενος από τους «Σπαρτιάτες», Χάρης Κατσιβαρδάς).

Δούρου: «Δεν ζητάμε επιλεκτική διερεύνηση»

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Η αντιπολίτευση συντάχθηκε με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη (για «νίκη της δημοκρατίας, της κοινωνίας και των δανειοληπτών», έκανε λόγο η πρόεδρος της ΚΟ Ρένα Δούρου, η οποία δεν άφησε εκτός «κάδρου» τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ: «επειδή θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια, δεν εξαιρούμε καμία κυβέρνηση, δεν ζητάμε επιλεκτική διερεύνηση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Αλλά και για το ΠΑΣΟΚ πέραν των ευθυνών που επιρρίπτουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, «ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του που άνοιξαν την αγορά των “κόκκινων” δανείων στα funds, κατήργησαν ουσιαστικά το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτησαν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς», πολιτική που κλιμακώθηκε επί ΝΔ «με την πλήρη απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας και τον εξαναγκασμό των δανειοληπτών σε πτώχευση με απώλεια του συνόλου της περιουσίας». Οπως είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, «ο κ. Τσίπρας άνοιξε τον δρόμο στα funds και τους servicers και ο κ. Μητσοτάκης έκανε τον δρόμο – λεωφόρο».

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Σύμφωνα με την Δούρου, η διερεύνηση του «Ηρακλή» μπορεί να αποκαλύψει «ένα σκάνδαλο τεράστιων διαστάσεων». Ο Νίκος Παππάς, ο οποίος θα συμμετέχει στην εξεταστική επιτροπή, σημείωσε ότι «θα ήταν πολιτικά ανήθικο αν λέγαμε “ναι, θα προτείνουμε την Εξεταστική αλλά υπό τον όρο να εξαιρέσετε από τον έλεγχο τη δική μας περίοδο”», δηλώνοντας: «Στην περίοδο 2015-2019, μπορεί να έγιναν λάθη, υπήρχε όμως προστασία πρώτης κατοικίας». Σε άβολη θέση βρέθηκαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά συντάσσονται με την ΕΛΑΣ, όπως η Ολγα Γεροβασίλη, η οποία – με αιχμηρή δήλωση κατά της Κουμουνδούρου – δήλωσε ότι υπερψήφισε την πρόταση «του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική για τα funds, παρότι βάζει συμψηφιστικά στο κάδρο την περίοδο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, μια περίοδο δηλαδή που παρά τις αφόρητες πιέσεις των δανειστών, υπήρχε προστασία της α’ κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών».

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Η Ζωή και το… μαύρο κοράκι

Η πτυχή διερεύνησης της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων και στην εποχή Τσίπρα, έφερε πιο κοντά τις ετερόκλητες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας προειδοποίησε: «Για να συνεννοούμαστε, δεν “ξεπλένεται” ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε τότε τη βρώμικη δουλειά του συστήματος, με επικεφαλής τον κ. Τσίπρα», ενώ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εμφανίστηκε στο βήμα κρατώντας ένα… μαύρο κοράκι από χαρτί σε τεχνική οριγκάμι («κάποιοι το ξέρετε καλά το “κοράκι” που επιπίπτει στα σπίτια των πολιτών, στις περιουσίες των ανθρώπων που μοχθούν», είπε), χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή την εκ των υστέρων αναγνώριση πολιτικών λαθών.

Η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από 29 μέλη και έλαβε προθεσμία τριών μηνών με δυνατότητα παράτασης προκειμένου να συντάξει το πόρισμά της.

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ, αφού υπεραμύνθηκε των πολιτικών της κυβέρνησης Τσίπρα, σχολίασε: «Όλα στο φως, λοιπόν. Οι επιλογές έχουν ονοματεπώνυμο και οι αποφάσεις αριθμό ΦΕΚ. Ήρθε η ώρα η ΝΔ να λογοδοτήσει για την πολιτική της».