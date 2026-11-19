Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του 27χρονου μέσου στη μεξικανική Χουάρες χωρίς να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του Κλαουζούρα στο Μεξικό έχει ξεκινήσει. Τι σημαίνει όμως αυτό για τον Αρη;

Η αναμέτρηση του προσεχούς Σαββάτου (21/11) της Χουάρες με την Ατλας σηματοδοτεί παράλληλα και το τέλος του δανεισμού του Μόντσου Ροντρίγκεθ στον μεξικανικό σύλλογο, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο.

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Ο κύκλος του Ισπανού μέσου στη Χουάρες κλείνει χωρίς να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αγοράς ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Ετσι, ο 27χρονος ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα εμφανίζεται αρκετά ενθουσιασμένος με αυτή την προοπτική μιλώντας στα «ΝΕΑ».

«Ανυπομονώ να γυρίσω και να πετύχω σπουδαία πράγματα με τον Αρη», ανέφερε αρχικά ο Ίβηρας χαφ, ο οποίος παρά την απόσταση και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στο Μεξικό δεν έχασε την επαφή του με την ομάδα.

«Φέτος ο Αρης ανταγωνίζεται τους πάντες. Μ’ αρέσει η ομάδα», σχολίασε χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι έχει εικόνα για την αγωνιστική πορεία του Αρη και προσέθεσε ότι «πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο και παράλληλα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Ο Μόντσου ήταν από τους κορυφαίους χαφ του πρωταθλήματος κατά την πρώτη του σεζόν στον Αρη, με 3 γκολ και 8 ασίστ. Νούμερα τα οποία θέλει να επαναλάβει. «Οσο αγωνίστηκα πέρυσι, δεν ήμουν αυτός που θα ήθελα. Θέλω να πιάσω τα στάνταρ της πρώτης σεζόν που είχα στον Αρη. Να επιστρέψω ακόμα καλύτερος και έχω πολύ μεγάλη όρεξη για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα».

Οι αποφάσεις

Η επιθυμία του Μόντσου να επιστρέψει και να διεκδικήσει μια νέα ευκαιρία είναι ξεκάθαρη. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το μέλλον του θα ληφθεί από τον Άρη, τη στιγμή που στη μεσαία γραμμή υπάρχει ήδη υπεραριθμία επιλογών.

Συνεπώς, οι Κιτρινόμαυροι θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα αξιοποιήσουν τον 27χρονο χαφ. Αν δηλαδή θα τον εντάξουν στο ροτέισον και θα προσπαθήσουν να… αδειάσουν τις θέσεις των χαφ ή αν ο Ισπανός θα μπει ξανά σε διαδικασία αποχώρησης.