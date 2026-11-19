Ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Αλέξανδρος Αλεξιάδης εργάζονται αθόρυβα στην Ακαδημία της ΑΕΚ, ενώ ο αρθρογράφος προτρέπει να αποφεύγονται οι βιαστικές κρίσεις και οι φανφάρες

Έγραφα χθες πόσο προσεκτικά θα πρέπει να χειριστούν στον οργανισμό της ΑΕΚ αυτά τα ταλαντούχα παιδιά τα οποία υπάρχουν στην Ακαδημία και αποτελούν project για το μέλλον.

Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Γεωργιάδης και ο Αλέξανδρος Αλεξιάδης, δηλαδή το νούμερο ένα και το νούμερο δύο της Ακαδημίας, μόνο δουλεύουν και δεν μιλάνε. Ό,τι βγαίνει προς τα έξω είναι από έναν συγκεκριμένο περίγυρο που έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία να διαχειριστεί τέτοια ζητήματα.

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Από τα τμήματα Υποδομής της ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια πέρασαν πάρα, μα πάρα πολλά παιδιά τα οποία διέθεταν το ταλέντο, αλλά ενδεχομένως να τους έλειπαν άλλα στοιχεία για να κάνουν το κάτι παραπάνω.

Μπορεί κάποιοι να επιδιώκουν στοχευμένα να ισοπεδώσουν τα πάντα, αλλά η αλήθεια δεν είναι έτσι. Ούτε φυσικά θα γράψω ότι η προηγούμενη διοίκηση είχε δώσει το απόλυτο βάρος στα τμήματα Υποδομής της. Δεν το είχε κάνει. Αλλά είχε άλλες προτεραιότητες.

Για να επιστρέψουμε όμως στην ουσία, θα σας αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα. Κάποτε η ΑΕΚ πήρε από τον Πανιώνιο τον 18χρονο Θεοδόση Μαχαίρα. Έκανε 31 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, σκόραρε τρεις φορές, έδωσε και δύο ασίστ. Μέχρι εκεί όμως. Και αν δεν ήταν γέννημα – θρέμμα του συλλόγου ή ήρθε «αργά» έχω και άλλα παραδείγματα.

Ο 25χρονος σήμερα Γιάννης Φοίβος Μπότος, ήταν επίσης σούπερ ταλέντο. Πλέον παίζει στην Παρντούμπιτσε της Τσεχίας. Ο Μιχάλης Κοσίδης, ο οποίος ήταν και ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στην «Αγια-Σοφιά», αγωνίζεται στη Ζάγκλιεμπε Λούμπιν. Ο Χρήστος Γιούσης που στα 27 του πλέον βγάζει το ψωμί του στην Κύπρο και στη Νέα Σαλαμίνα.

Θυμάστε μήπως τον Άλκη Μαρκοπουλιώτη (διεθνής με τη Νέων) και τον Ανδρέα Βλαχομήτρο; Ήταν «σειρές» με τον Κώστα Γαλανόπουλο. Ο Απόστολος Χριστόπουλος, ο επιθετικός που παίζει πλέον στην Κηφισιά δεν ήταν στην Ακαδημία της ΑΕΚ;

Ας κρατήσουμε λοιπόν μικρό καλάθι και ας αφήσουμε αυτά τα παιδιά να «καλλιεργηθούν» όπως πρέπει. Δεν χρειάζεται βιασύνη και πάνω από όλα δεν χρειάζονται φανφάρες.