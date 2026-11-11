Συνέβη το βράδυ της Κυριακής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και είναι γνωστό πλέον από το μεσημέρι της Δευτέρας πως ο Ολυμπιακός καλείται πριν τελειώσει το έτος να αντιμετωπίσει μια ακόμη μεγάλη «απουσία» λόγω τραυματισμού. Οτι θα πρέπει μέχρι να φτάσει… 2027 να συνηθίσει στην ιδέα πως δεν θα είναι διαθέσιμος ένας από τους σημαντικότερους της τελευταίας τριετίας: ο Σαντιάγκο Εσε των 149 συμμετοχών. Το τρίτο στοιχείο της μεσαίας γραμμής ανάμεσα στον Ρέμο Φρόιλερ και τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Ποιος θα μπορέσει να καλύψει το κενό του Αργεντινού και πώς τέλος πάντων ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα δημιουργήσει ένα καινούργιο rotation στα μισά του γηπέδου για τα διαδοχικά ματς του Δεκέμβρη; Αυτή είναι μάλλον η πιο ενδιαφέρουσα απορία της «διακοπής».

Eφυγαν ήδη για τις εθνικές τους ομάδες και ο Φρόιλερ (Ελβετία) και ο Πουέρτα (Κολομβία). Και πρέπει ο Βάσκος ωσότου να γυρίσουν να έχει, αν μη τι άλλο, καταλήξει σε μια ιδέα καθώς τα ματς έρχονται διαδοχικά από τις 22 Νοεμβρίου και πέρα. Το παράδειγμα της πρώτης εβδομάδας δράσης, χαρακτηριστικό: Ηρακλής μέσα την Κυριακή, Πέμπτη μέσα με τη Μίλαν (26/11) για το Europa League, Κυριακή (29/11) στη Θεσσαλονίκη με τον Aρη. Πρόγραμμα που δεν βγαίνει με δύο κεντρικούς χαφ.

Οι 2+1 μόνιμοι

Είχε μέχρι το ματς με τον ΠΑΟΚ ο Ιμανόλ μόνιμο δίδυμο βασικών στο πρωτάθλημα τους Φρόιλερ, Πουέρτα. Και στα μεσοβδόμαδα ματς της Ευρώπης (Μαρσέιγ, Σπάρτα, Ρεν) ή και Κυπέλλου (Μαρκό) ενδιάμεσα είχε βασικό τον Εσε. Την Κυριακή το άλλαξε επιλέγοντας τον Αργεντινό πλάι στον Ελβετό. Με αυτούς τους τρεις τέλος πάντων έκανε το rotation. Με τον Εσε να γυρίζει Γενάρη λοιπόν πρέπει να βρει και να εμπιστευτεί έναν αντικαταστάτη. Σε ποιον θα πέσει ο κλήρος; Η πιο εύκολη σκέψη είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι.

Ο αργεντινός μέσος που σε δύο εβδομάδες (24/11) κλείνει τα 22 του χρόνια. Ελα όμως που ως εδώ με τον νέο προπονητή δεν έχει παίξει καθόλου: όλα κι όλα τρία λεπτά στο Κύπελλο κόντρα στη Μαρκό. Και είναι και άλλο το πρόβλημα στην περίπτωσή του. Είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Η λίστα

Δεν μπορεί να παίξει στο Europa League. Δεν μπορεί και να προχωρήσει σε νέα αλλαγή της λίστας του ο Ολυμπιακός καθώς πάτησε το κουμπί τον Σεπτέμβρη έπειτα από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί – ενεργοποιώντας τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ. Για να γίνει ο Σιπιόνι το «τρίτο στοιχείο» θα πρέπει το rotation πλέον να λειτουργεί στα ματς πρωταθλήματος. Ενδεχομένως λοιπόν ο 55χρονος προπονητής να θελήσει να βρει τη λύση σε εκείνους που είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Και εδώ το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον διότι μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να συνδυαστεί με κάτι που ο Ιμανόλ ως τώρα δεν επιλέγει.

Με αλλαγή «θέσης» για τον εκλεκτό του. Για τον Τσικίνιο που έχει μεγάλο ποδοσφαιρικό παρελθόν ως 8άρι. Για τον Γκουστάβο Σα που με τη σειρά του έπαιξε πολλά ματς στην Πορτογαλία ως 8άρι για τη Φαμαλικάο. Ή ακόμη για τον μοναδικό που θα μπορούσε να δώσει λύση «6» σε αυτό το επίπεδο: τον Νταβίντ Κάρμο που αυτόν τον καιρό αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ στην εθνική ομάδα της Ανγκόλας.

Και ο Φίλης

Μια ακόμη λύση με βάση το ρόστερ είναι και ο Χρήστος Φίλης. Ο 19χρονος box to box όμως είναι αυστηρά ως εδώ παίκτης Κυπέλλου, εξού και προπονείται με την ομάδα Β’. Αυτό ίσχυε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτό και με τον νέο προπονητή. Λόγω ηλικίας καλύπτει την ειδική «προδιαγραφή» της ΕΠΟ για δύο Ελληνες U-22 στις ενδεκάδες των ομάδων για τη δεύτερη τη τάξει εγχώρια διοργάνωση.

Είναι πολλά τα παιχνίδια ως το τέλος του 2026: επτά στη σειρά σε 21 μέρες, οκτώ συνολικά μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου όταν το εντός με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα θα κλείσει την αυλαία του έτους. Δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα με δύο κεντρικούς χαφ. Πρέπει να σχηματιστεί ο επόμενος κύκλος. Εχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον προκαταβολικά η διαχείριση από πλευράς προπονητή. Ειδικά από τη στιγμή που ως εδώ κάθε επιλογή του αφορούσε Φρόιλερ, Πουέρτα και Εσε.

Ο άλλος Ρέτσος

Τουλάχιστον τον Σιπιόνι, τον Τσικίνιο, τον Σα και τον Φίλη θα τους έχει αυτές τις ημέρες το τεχνικό τιμ. Αρα θεωρητικά θα μπορεί να κάνει όποιες δοκιμές έχει κατά νου. Εστω σε μια περίοδο που δεν συμπληρώνεται αριθμός ούτε για προπονητικό 8×8 με έντεκα διεθνείς απόντες. Χθες ο Ιμανόλ ανέβασε πέντε παίκτες της ομάδας Β’ προκειμένου να γίνει η προπόνηση. Τον Φίλη. Τον πορτιέρο Ιάσονα Γεωργακόπουλο. Τον Γιάννη Ρολάκη. Τον Πασχάλη Τουφάκη.

Και για πρώτη φορά τον Δημήτρη Ρέτσο. Ναι, τον αδελφό του Παναγιώτη. Κεντρικός αμυντικός και ο 22χρονος. Eφυγε το καλοκαίρι του 2024 για τη Γιαγκελόνια, πέρασε από τον Αστέρα Τρίπολης και επέστρεψε για την ομάδα Β’ με την οποία έχει φέτος πέντε συμμετοχές.

Η ΑΕΚ και ο Μέλε

Στο μεταξύ, σε εβδομάδα δίχως δράση άνοιξε μια σειρά από άλλες συζητήσεις. Είτε μέσω Δανίας για την απόκτηση (ενός ακόμη) ακραίου μπακ και συγκεκριμένα του 29χρονου Γιόακιμ Μέλε, που αυτές τις ημέρες συζητά για νέο συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ – έγραψαν οι συμπατριώτες του ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τους Ερυθρόλευκους.

Είτε εδώ στα δικά μας μέσα από ένα ρεπορτάζ που εμφάνισε τους Πειραιώτες να σκέφτονται το ενδεχόμενο να ζητήσουν αναβολή για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (5/12). Ακολουθεί το ματς με την Τσέλιε (10/12) στη Σλοβενία και διατηρεί αυτό το δικαίωμα – ως το τέλος της league phase – ο Ολυμπιακός όπως όλες οι ομάδες μας που συμμετέχουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Αν όμως όντως έχει κάτι τέτοιο στον νου; Μάλλον είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια συζήτηση. Σχεδόν έναν μήνα πριν.