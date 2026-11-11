Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με Γιάκιτς – Έως έξι εβδομάδες εκτός δράσης!

Ο Κροάτης μέσος υπέστη κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης

Ο Γιάκιτς υπέστη κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης για ενάμιση μήνα, αποτελώντας σημαντική απώλεια για τον ΠΑΟΚ.

Δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον ΠΑΟΚ από τις εξετάσεις του Κρίστιαν Γιάκιτς, καθώς επιβεβαιώθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού που αποκόμισε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακός.



Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Κροάτης μέσος στην πατρίδα του έδειξε κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία αποκατάστασης, ωστόσο το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τον ενάμιση μήνα.

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Πρόκειται για μια σημαντική απώλεια για τον Δικέφαλο, καθώς ο Γιάκιτς δεν θα είναι διαθέσιμος για αρκετές από τις αναμετρήσεις που ακολουθούν μετά την ολοκλήρωση της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από το διήμερο ρεπό που τους είχε παραχωρήσει ο Αλέσιο Λίσι.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους τραυματίες, ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε τη θεραπεία του, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης προπονήθηκε ατομικά. Ο τελευταίος είναι εκείνος που αναμένεται να επιστρέψει πρώτος σε κανονικό πρόγραμμα και εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται την Πέμπτη, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και στο φιλικό του Σαββάτου απέναντι στην Παρτίζαν Βελιγραδίου. Στην αναμέτρηση αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.