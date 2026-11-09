Ολυμπιακός: Εκτός για 1,5 μήνα ο Σαντιάγκο Έσε

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Σαντιάγκο Έσε. Ο 25χρονος μέσος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, η οποία έδειξε κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να επαληθεύσει τις αρχικές, δυσοίωνες εκτιμήσεις του επικεφαλής του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού, Χρήστου Θέου.

Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός άσος χτύπησε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Εξ ου και η αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό, με τον Πουέρτα να παίρνει τη θέση του.

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Ο παίκτης έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα εντατικής θεραπείας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Να επιστρέψει υγιής και δυνατός. Τέτοιες κακώσεις χρειάζονται ενάμιση μήνα αποθεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι ο Έσε θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για έξι ολόκληρες εβδομάδες.

Η επιστροφή του τοποθετείται χρονικά στις αρχές του νέου έτους. Ουσιαστικά, ο μέσος των «ερυθρολεύκων» χάνει όλο το υπόλοιπο του 2026.

Μέχρι στιγμής, ο Έσε αποτελούσε βασικό γρανάζι στη μηχανή της ομάδας. Μετράει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει συνολικά 943 αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του, αλλά και το νικητήριο γκολ επί της Μαρσέιγ στη Μασσαλία.

Ο Ολυμπιακός καλείται τώρα να βρει λύσεις. Το πρόγραμμα είναι βαρύ. Υπάρχουν οκτώ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά. Όλα αυτά μέχρι το φινάλε του έτους.

Ο προπονητής θα πρέπει να ανακατέψει την τράπουλα. Καθώς με βάση αυτό που ισχύει σήμερα ο Αργεντινός είναι ορατό να μην προλάβει κάποιο από τα 8 παιχνίδια της ομάδας του μέσα στο 2026.