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Ολυμπιακός: Εκτός για 1,5 μήνα ο Σαντιάγκο Έσε

Σοβαρό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό λίγο πριν από τον αγωνιστικό «μαραθώνιο» του χειμώνα. Ο Σαντιάγκο Έσε τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και μένει εκτός δράσης για σίγουρα έξι εβδομάδες.

Ολυμπιακός: Εκτός για 1,5 μήνα ο Σαντιάγκο Έσε

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09/11/2026, 16:29
TANEA Newsroom
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Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Σαντιάγκο Έσε. Ο 25χρονος μέσος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο Ιατρικό Κέντρο Νέου Φαλήρου, η οποία έδειξε κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος. Η εξέλιξη αυτή ήρθε να επαληθεύσει τις αρχικές, δυσοίωνες εκτιμήσεις του επικεφαλής του ιατρικού τιμ του Ολυμπιακού, Χρήστου Θέου.

Θυμίζουμε ότι ο Αργεντινός άσος χτύπησε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Εξ ου και η αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό, με τον Πουέρτα να παίρνει τη θέση του.

Ο παίκτης έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα εντατικής θεραπείας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Να επιστρέψει υγιής και δυνατός. Τέτοιες κακώσεις χρειάζονται ενάμιση μήνα αποθεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι ο Έσε θα απουσιάσει από τους αγωνιστικούς χώρους για έξι ολόκληρες εβδομάδες.

Η επιστροφή του τοποθετείται χρονικά στις αρχές του νέου έτους. Ουσιαστικά, ο μέσος των «ερυθρολεύκων» χάνει όλο το υπόλοιπο του 2026.

Ο Ολυμπιακός καλείται τώρα να βρει λύσεις. Το πρόγραμμα είναι βαρύ. Υπάρχουν οκτώ κρίσιμα παιχνίδια μπροστά. Όλα αυτά μέχρι το φινάλε του έτους.

Ο προπονητής θα πρέπει να ανακατέψει την τράπουλα. Καθώς με βάση αυτό που ισχύει σήμερα ο Αργεντινός είναι ορατό να μην προλάβει κάποιο από τα 8 παιχνίδια της ομάδας του μέσα στο 2026.

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Ολυμπιακός Σαντιάγκο Εσε

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