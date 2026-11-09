Ελλάδα

Προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ΕΟΦ: 270 αιτήσεις για 97 θέσεις

Προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ΕΟΦ: 270 αιτήσεις για 97 θέσεις
09/11/2026, 16:26
Εύη Σαλτού
Σχόλια
1 λεπτό

Συνολικά 270 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο).

Οι αιτήσεις υπεβλήθησαν αποκλειστικά από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, σχεδόν οι μισές αιτήσεις (47,8%) έγιναν από υποψήφιους 41 – 50 ετών ενώ ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα των 31 – 40 (33,7%). Τις λιγότερες αιτήσεις (6,3%) φαίνεται πως κατέθεσαν οι κάτω των 30 ετών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες αιτήσεις υπεβλήθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες, πριν λήξει η προθεσμία υποβολής.

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Ζώδια: Η μέρα υπόσχεται υψηλή παραγωγικότητα για ορισμένους – Αναλυτικές προβλέψεις
  2. Αρκάς: Η αιχμηρή προσέγγιση για τον φανατισμό – «Όταν το μίσος γίνεται ισχυρότερο»
  3. Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Βροχές και τοπικές καταιγίδες την Τετάρτη

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ελλάδα

Cookies