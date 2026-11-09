Προσλήψεις στο Δημόσιο και στον ΕΟΦ: 270 αιτήσεις για 97 θέσεις

Συνολικά 270 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη 3ΓΒ/2026 του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση 97 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του Δημοσίου, καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Β΄ Στάδιο).

Οι αιτήσεις υπεβλήθησαν αποκλειστικά από συμμετέχοντες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, σχεδόν οι μισές αιτήσεις (47,8%) έγιναν από υποψήφιους 41 – 50 ετών ενώ ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα των 31 – 40 (33,7%). Τις λιγότερες αιτήσεις (6,3%) φαίνεται πως κατέθεσαν οι κάτω των 30 ετών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες αιτήσεις υπεβλήθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες, πριν λήξει η προθεσμία υποβολής.