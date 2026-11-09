Ολυμπιακός: Μοιρασιά στο Φάληρο

Ο Ορμίγκα Γκονσάλες άνοιξε τον δρόμο για τον Ολυμπιακό (58΄), το λάθος των Φρανσίσκο Ορτέγκα και Ναΐρ Τικνιζάν όμως έδωσε το δικαίωμα στον Αντριγια Ζίφκοβιτς (71΄) να κρατήσει την παράδοσή του και έναν βαθμό για τον ΠΑΟΚ

Με μια ψύχραιμη ματιά; Επειτα από το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1 της 10ης αγωνιστικής ο μόνος που πανηγύρισε ήταν ο… Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι που από την τελευταία καραμπόλα πριν από τη διακοπή άνοιξαν τη διαφορά τους στο +4 από τους Ερυθρόλευκους.

Δεν θα ήταν έτσι αν η ομάδα του Ιμανόλ «προστάτευε» το έκτο φετινό γκολ του Αρμάντο Ορμίγκα Γκονσάλες, που με την πρώτη του επαφή με την μπάλα έδωσε προβάδισμα για το τρίποντο (58΄). Ή έστω αν δεν την… πατούσε α λα Βόλος στη φάση της ισοφάρισης. Στην κακή συνεννόηση του Στεφάν Ορτέγκα με τον Ναΐρ Τικνιζάν που προκάλεσε… ασίστ στον Αντριγια Ζίφκοβιτς (71΄). Εφτασε ο Σέρβος τα 9 γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό χτίζοντας μια φοβερή παράδοση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Και μιλώντας για παραδόσεις; Τι να πει κανείς και για τον ισπανό ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ που φέρνει πλέον η ΚΕΔ σε ετήσια βάση στα Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Το – τρίτο μέσα στο 2026 και – τέταρτο (συνολικά) ήταν χθες στο Φάληρο. Και ήρθε και η τέταρτη ισοπαλία. Σα να το είχε κατά νου μάλιστα στο φινάλε ο 39χρονος ελίτ με τη βιασύνη που είχε να σφυρίξει μια ώρα αρχύτερα.

Ήταν στην επίθεση οι γηπεδούχοι. Είχε και τουλάχιστον μισό λεπτό ακόμη έπειτα από τις τελευταίες αλλαγές του ΠΑΟΚ. Εκείνος όμως ανένδοτος. Κάπως έτσι; Το σερί του Ολυμπιακού (5Χ5) έσπασε. Ο Αλέσιο Λίσι που ήταν μάλλον με την πλάτη στον τοίχο πήρε μια βαθιά ανάσα – έχοντας καλό κοουτσάρισμα και μια ωραία ιδέα να στείλει στο αριστερό άκρο τον Χρήστο Ζαφείρη. Και όταν θα επιστρέψουμε από τη διακοπή; Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει από +4. Ας πάρουμε τα χθεσινά από την αρχή όμως.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στόχευση

Δίχως μεγάλες εκπλήξεις από τους δύο προπονητές η… πρώτη προσέγγιση της βραδιάς. Με τον Ιμανόλ να επιλέγει Τικνιζάν στην αριστερή πτέρυγα πίσω από τον Τζοέλ Ρόκα θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ενδεκάδα δίχως «κανονικό» δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ (ανέλαβε την ευθύνη ο στόπερ Αρίθ Ελουστόντο). Και με τον Σαντιάγκο Εσε να είναι ο παρτενέρ του Ρέμο Φρόιλερ στα μισά του γηπέδου. Την ίδια στιγμή ο Αλέσιο Λίσι διατήρησε την 4-4-2 ιδέα του με Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ να στέκονται ψηλά και να δυσκολεύουν το build up του Ολυμπιακού. Ηταν «συμβατός» ο ΠΑΟΚ στα δεδομένα του ματς. Και έμεινε έτσι και έπειτα από το 20΄ όταν έχασε με τραυματισμό τον Κριστιάν Γιάκιτς.

Το τετ α τετ του Ζαφείρη

Είχε ένταση, μονομαχίες, πείσμα η διαδρομή ως τα μισά της. Στην πραγματικότητα όμως είχε και μόνο μία ευκαιρία: Αυτή που σπατάλησε ο Χρήστος Ζαφείρης ακριβώς στο ημίωρο (30΄). Τον έβγαλε φάτσα με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα με μια «κάθετη» σπεσιαλιτέ ο Αντριγια Ζίβκοβιτς. Ο γερμανός τερματοφύλακας, όμως, κατάφερε με τα πλάγια βήματα να κλείσει το οπτικό πεδίο του έλληνα μέσου και επί της ουσίας να του «χαλάσει» την εκτέλεση. Είχε την κατοχή ο Ολυμπιακός. Καταγεγραμμένες και επτά τελικές. Δεν μπόρεσε, όμως, να εκμεταλλευτεί τίποτα από τα παραπάνω. Επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ ήταν που ήλεγξε το πρώτο κομμάτι του ντέρμπι.

Διαφήμιση

Μυρμήγκι στο… δεύτερο δοκάρι

Ευκαιρία… γκολ οι Ερυθρόλευκοι κατέγραψαν στο 53΄ όταν από το κλέψιμο του Ζότα Σίλβα και την ασίστ του Φρόιλερ εκτέλεσε από ύψος του πέναλτι και δεξιά ο Μάριους. Φοβερό σουτ, ακόμη πιο σημαντική η επέμβαση του Δημήτρη Μοναστηρλή που κράτησε το «μηδέν». Και έχει σημασία η καταγραφή της. Διότι παρά το γεγονός ότι ο Μάριους έδειξε να «ζεσταίνεται», ο Ιμανόλ είχε αποφασίσει την αντικατάστασή του: Στο 55΄ αντί του τραυματία Σαντιάγκο Εσε, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Αρμάντο «Ορμίγκα» Γκονσάλες αντί του στράικερ από το Τσαντ. Τρία λεπτά αργότερα ο Πουέρτα έκλεψε, ο Ζότα έκανε μια παράλληλη «ξυραφιά» που ταξίδεψε όλο το πλάτος της περιοχής του ΠΑΟΚ. Και ήταν ο «Ορμίγκα» στη γνωστή του θέση, στο δεύτερο δοκάρι. Και η πρώτη του επαφή με την μπάλα έφερε και το 1-0 (58΄).

Το λάθος

Τι έφερε στο παιχνίδι το γκολ; Χώρους και ρυθμό. Και για τον ΠΑΟΚ που δεν είχε σκοπό να τα παρατήσει. Και για τον Ολυμπιακό που μπορούσε πλέον να βρει τον δρόμο για το 2-0 που θα κλείδωνε το τρίποντο. Η πρώτη ευκαιρία ήταν για τον Δικέφαλο (ο Ορτέγκα σταμάτησε την κεφαλιά του Κόστα στο 62΄). Η επόμενη για τους Πειραιώτες (ο Ζότα καθυστέρησε να «τελειώσει» την κόντρα στο 66΄). Η φάση που άλλαξε το σενάριο όμως ήταν… γκάφα, έπειτα από την επόμενη ευκαιρία των φιλοξενούμενων (Χατζηδιάκος 70΄). Ξεκίνησε για build up ο Ορτέγκα, θέλησε να δώσει στον Τικνιζάν στη θέση του αριστερού μπακ, ο Αρμένης δεν κοίταζε και να το δώρο στον Αντριγια Ζίφκοβιτς.

Διαφήμιση

Ετρεξε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, πήρε την «πάσα» από τον Ορτέγκα και με ένα κλασικό του σουτ στην κλειστή γωνιά έγραψε το 1-1 (71΄): 9ο γκολ του Ζίφκοβιτς (έχει και 10 ασίστ) σε 27 ματς κόντρα στον Ολυμπιακό! Μια ολόκληρη ιστορία. Και μια νέα συνθήκη για το τελευταίο 25λεπτο στο Φάληρο. Αντέδρασε άμεσα ο Ιμανόλ αλλάζοντας σχηματισμό σε 4-4-2 με τον Φορτούνη (αριστερά) και τον Ζέλσον Μαρτίνς (δεξιά) νέα πρόσωπα και τον Ζότα Σίλβα πίσω από τον Γκονσάλες. Ο Μοναστηρλής, όμως, είχε την απάντηση στο σουτ του μεξικανού φορ (85΄) και μιας ο Ζότα Σίλβα αστόχησε χαρακτηριστικά παίρνοντας το ριμπάουντ τίποτα δεν άλλαξε.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Εσε (λ.τ. 55΄), Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα (87΄ Σα), Τσικίνιο (77΄ Ζέλσον Μαρτίνς), Ρόκα (77΄ Φορτούνης), Μάριους (55΄ Γκονσάλες).

Διαφήμιση

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα, Ζίφκοβιτς, Ζαφείρης (90+3΄ Λούσε), Σανταμαρία (90+3΄ Ούγκρισιτς), Γιάκιτς (λ.τ. 22΄ Τέιλορ), Γιαννούλης (76΄ Μπάμπα), Μπάνζα, Εντιαγέ.

Διαιτητής: Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)

Ιμανόλ: Σαν να χάσαμε…

Ψύχραιμος έχοντας κατά νου πως είμαστε μόλις έπειτα από τη δέκατη στιγμή. Και απόλυτα ειλικρινής, όμως, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το συναίσθημα της χθεσινής ισοπαλίας. Πολλώ δε μάλλον έπειτα από ένα γκολ – δώρο στον αντίπαλο.

«Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο και αν ήμασταν πιο εύστοχοι θα είχαμε πετύχει παραπάνω γκολ. Κάναμε το δύσκολο, που ήταν να προηγηθούμε, και στη συνέχεια από ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει ισοφαριστήκαμε σε 1-1. Είναι πολλοί οι βαθμοί που θα διεκδικηθούν μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, είναι πολύ νωρίς. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δυσκολεύτηκαν να κερδίσουν σήμερα. Μετά τη διακοπή θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε με καλά αποτελέσματα, όπως είχαμε μέχρι τώρα με μία παρένθεση, που ήρθαμε ισόπαλοι αλλά νιώθουμε σαν να χάσαμε».