ΑΕΚ: Διά πυρός και σιδήρου

Η ΑΕΚ γύρισε το ματς σε τέσσερα λεπτά και άντεξε με δέκα στο φινάλε για το 2-1 επί του Λεβαδειακού

Την πιο δύσκολη εντός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η ΑΕΚ, που επικράτησε με 2-1 του εξαιρετικού Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 10η αγωνιστική της Super League, αφήνοντας πίσω της τις ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τα βρήκε σκούρα κόντρα στους Βοιωτούς που προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο και πάλεψαν μέχρι το τέλος για την ισοφάριση. Με τον Λάζαρο Ρότα να είναι τιμωρημένος, ο σέρβος τεχνικός έριξε βασικό για πρώτη φορά σε αγώνα πρωταθλήματος τον νεαρό Χριστακόπουλο, στην ανάπαυλα όμως τον αντικατέστησε με τον Γκατσίνοβιτς που έδωσε την ασίστ της ανατροπής στον Βάργκα.

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Μόλις στο 4΄ ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά στο γκολ όταν ένα απευθείας κόρνερ του Ποπέσκου σταμάτησε στο δοκάρι του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ σταδιακά πήρε τον έλεγχο, στο 11΄ ακυρώθηκε ως οφσάιντ ένα γκολ του Βάργκα με κεφαλιά και στο 21΄ έχασε τρομερή ευκαιρία με τον Γιόβιτς να κάνει τσαφ από τη μικρή περιοχή έπειτα από γύρισμα του Κοϊτά.

Πέντε λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα σε εξαιρετική αντεπίθεση και υπέροχο τελείωμα του Κόμπναν από ασίστ του Ποπέσκου. Χωρίς καθαρό μυαλό η Ενωση έψαξε την ισοφάριση μέχρι την ανάπαυλα και δεν τη βρήκε. Κάποιες τελικές από Βάργκα και Γιόβιτς δεν απείλησαν τον Ελιάσι.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Δικέφαλος έφερε τα πάνω κάτω. Ο Μαρίν από καλή θέση έπιασε ένα σουτ στο 47΄, η μπάλα βρήκε στα χέρια του πεσμένου Σουτ και οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν πέναλτι. Ο Κουμπαράκης κάλεσε τον Μόσχου να δει τη φάση και εκείνος το έδωσε, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-1 στο 51΄, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ήρθε η ανατροπή όταν από ωραία σέντρα του Γκατσίνοβιτς ο Βάργκα με κεφαλιά έγραψε το 2-1.

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Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να τελειώσει όμως το ματς, όσο η ώρα περνούσε έβγαζε κούραση από την υπερπροσπάθεια κόντρα στη Ρεάλ και στο 80΄ έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μαρίν. Ο Μόσχου αρχικά έδωσε κίτρινη, αλλά την έκανε κόκκινη όταν κλήθηκε να δει τη φάση από το VAR.

Στο 82΄ άλλαξε ξανά απόφαση όταν αρχικά έδωσε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Αριάγκα και το πήρε πίσω μέσω VAR, αφού ο αμυντικός του Λεβαδειακού είχε βρει την μπάλα. Τα τελευταία λεπτά έγιναν θρίλερ, η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πίεσε για την ισοφάριση και είχε δύο καλές στιγμές με σουτ εκτός περιοχής που δεν βρήκαν στόχο. Το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκε λυτρωτικά στα αφτιά των παικτών της ΑΕΚ που πανηγύρισαν μία πολύ δύσκολη νίκη.

«Παίξαμε με μια ομάδα που έπαιζε πίσω από την μπάλα με δέκα παίκτες. Παίξαμε επιθετικά, θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το ματς από το πρώτο 25λεπτο, αλλά δεν σκοράραμε. Δεχτήκαμε το γκολ όπως το δεχτήκαμε και είχαμε εκνευρισμό», είπε ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του και πρόσθεσε πως «με την είσοδο του Γκατσίνοβιτς γίναμε πιο επιθετικοί, γυρίσαμε γρήγορα το ματς μπαίνοντας πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει κι άλλα, ελέγξαμε το ματς μέχρι την αποβολή. Σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί».

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Από πλευράς του ο Χαραλάμπους στάθηκε κυρίως στο πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ λέγοντας πως «το πέναλτι που δόθηκε στην ΑΕΚ νομίζω ήταν χέρι στήριξης και μπορούσε ο διαιτητής να πάει να δει τη φάση που ζητήσαμε εμείς πέναλτι. Φαίνεται ότι τον βρίσκει τον παίκτη μας στο πόδι, τουλάχιστον έπρεπε να του πει ο VAR να πάει να το δει. Λυπάμαι για τα παιδιά, γιατί άξιζαν κάτι καλύτερο σήμερα. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά σήμερα δεν μπορώ να μην το κάνω. Ξέρω ότι είμαστε μικρότερη ομάδα, αλλά τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται 50-50».

Τέλος, στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς είπε ότι ο Κουτέσα θα πάρει τη θέση του τραυματία Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος (46′ Γκατσίνοβιτς), Μαρίν, Μάνταλος (61′ Βιτάλις), Κοϊτά (90+6′ Κουτέσα), Μάγερ (90+6′ Κάιρινεν), Γιόβιτς (82′ Αριάγκα), Βάργκα.

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάντσο (85′ Ούρτζι), Μανθάτης, Πάντεα, Κωστή (85′ Γκούμας), Σουτ (58′ Συμελίδης), Νίκας (77′ Μπαουζά), Ποπέσκου, Κομπνάν (77′ Εμμανουηλίδης).