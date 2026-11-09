43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο: Ρεκόρ με την επιστροφή της ελίτ

Ο Ταφέρι έσπασε τα κοντέρ στην κλασική διαδρομή όπως και η Ντούσα στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, με Σταμούλη και Νούλα πανελληνιονίκες

Οι elite δρομείς επέστρεψαν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και αυτό συνδυάστηκε με ρεκόρ διαδρομής. Καθώς ο Αιθίοπας Μαναζότ Ταφέρι πέτυχε μια σπουδαία επίδοση 2.10.03 σε μια από τις πιο δύσκολες διαδρομές μαραθωνίου στον κόσμο και κατέρριψε το 2:10.34 του Εντουιν Κίπτου, που κρατούσε από το 2023.

Στις γυναίκες, μπορεί να μην έπεσε το ρεκόρ διαδρομής, καταρρίφθηκε όμως το ρεκόρ αγώνα από τη Γιατάνε Ντούσα επίσης από την Αιθιοπία με 2:30.04. Το προηγούμενο ήταν 2:31.06 από το 2010 και το κατείχε η Λιθουανή Ράσα Ντραζνταουσκάιτε.

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Δεύτερος στην κούρσα των ανδρών τερμάτισε ο συμπατριώτης του Ταφέρ, Ασέφα Μενγκίσα, σε 2.10.18, χρόνος επίσης καλύτερος από το προηγούμενο ρεκόρ διαδρομής, με τρίτο τον Κενυάτη Πάτρικ Κίπλαγκατ με 2:11.22.

Στις γυναίκες δεύτερη η Τσιγιόν Τεμεσγκέν από την Αιθιοπία με 2:30.29 και τρίτη η Αμερικανίδα (κενυατικής καταγωγής) Τζέιν Μπαρέικις με 2:32.59.

Τι είπαν οι δύο νικητές

«Χάρηκα πολύ που ήρθα και κέρδισα στην Ελλάδα. Τελικά η διαδρομή δεν ήταν τόσο δύσκολη. Είμαι ευχαριστημένος φυσικά από τη θέση μου και από το ρεκόρ, αλλά θα ήθελα και κάτι καλύτερο που πιστεύω θα πετύχω όταν επιστρέψω», είπε ο νικητής του αγώνα στους άνδρες, Μαναζότ Ταφέρι.

Η νικήτρια στις γυναίκες, η 20χρονη Γιατάνε Ντούσα, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί είναι η πρώτη φορά που τρέχω στην καριέρα μου Μαραθώνιο και επέλεξα την Αθήνα για να κάνω το ντεμπούτο μου. Το ήθελα αυτό γιατί ήξερα ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας. Οταν ξεκίνησα είχα το αίσθημα ότι θα κερδίσω και χαίρομαι που βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλω να επιστρέψω και του χρόνου και να τρέξω καλύτερα».

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Ο τερματισμός όλων έγινε φυσικά στον νέο υπερσύγχρονο στίβο του Παναθηναϊκού Σταδίου, που ανακαινίστηκε με πρωτοβουλία της ΕΟΕ (όπως και ο καθαρισμός των μαρμάρων) και τη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Εβδομο βάθρο για τον Πιτσώλη

Το πόσο σημαντική είναι η επιστροφή των elite αθλητών στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας φάνηκε και από τους χρόνους των ελλήνων αθλητών που έδωσαν ρεσιτάλ, πραγματοποιώντας εκπληκτικές εμφανίσεις.

Οπως, για παράδειγμα, ο Κώστας Σταμούλης, ο νέος κάτοχος του τίτλου του πανελληνιονίκη. Ο αθλητής του ΓΣ Αγρινίου και του Μπάμπη Ποσονίδη έτρεξε πιο γρήγορα από ποτέ, κερδίζοντας το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο πλαίσιο του 43ου Μαραθωνίου της Αθήνας με τον εξαιρετικό χρόνο 2:17.37, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από έλληνα μαραθωνοδρόμο στην κλασική διαδρομή που έχει γίνει ποτέ!

«Πήγε πολύ καλά ο αγώνας, είχα προετοιμαστεί πολύ καλά για να μπορέσω να κερδίσω. Η κούρσα εξελίχθηκε όπως ήθελα και όταν κατάλαβα ότι έχω πολλές δυνάμεις ανέβασα τον ρυθμό μου, ήμουν σίγουρος κι ένιωθα πως θα κερδίσω. Εκανα μεγάλο ρεκόρ και με χαροποιεί. Οπως με χαροποίησε και το γεγονός ότι στην πρώτη τριάδα ήταν και ο αδελφός μου Νίκος. Συνεχίζω με στόχο να βελτιώσω ακόμη περισσότερο τους χρόνους μου» είπε περιχαρής ο νικητής, ενώ το αργυρό μετάλλιο με εντυπωσιακή άνοδο στα τελευταία χιλιόμετρα κατέκτησε ο δύο φορές νικητής του αγώνα στο παρελθόν, Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ο Ιλισός) με 2:18.58, και το χάλκινο κατέκτησε ο αδελφός του νικητή Κώστα, ο Νίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) με 2:19.05.

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Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Μπάμπης Πιτσώλης ανέβηκε για συνολικά έβδομη φορά στο βάθρο των νικητών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος!

«Ο αγώνας ήταν πολύ δυνατός. Είδαμε ότι και το επίπεδο όλων είναι υψηλό. Τέσσερα παιδιά κάτω από 2.20 νομίζω σημαίνει πολλά. Η δυναμική μας ανεβαίνει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Επτά σερί βάθρα σημαίνουν πολλά για μένα, ότι κάνω καλή δουλειά με τον προπονητή μου, τον Γιώργο Ζώρζο.

Φέτος ήταν πιο δύσκολη η καθημερινότητα, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη μου, οπότε είναι πιο δύσκολο με δύο παιδιά, το ότι είμαι ακόμη ανταγωνιστικός σημαίνει πολλά», είπε ο Μπάμπης Πιτσώλης.

Η Νούλα κατέρριψε

το ρεκόρ της Πολύζου

Στις γυναίκες την παράσταση έκλεψε η Ματίνα Νούλα (Ηρακλής Θεσσαλονίκης) που ανήμερα της γιορτής της όχι μόνο νίκησε αλλά και κατέρριψε με εντυπωσιακό τρόπο το ρεκόρ διαδρομής, τερματίζοντας σε 2:35.13, περίπου 4 λεπτά πιο γρήγορα από το 2:39.10 της Μαρίας Πολύζου από το 1997!

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Δείχνει ικανή η φετινή πανελληνιονίκης, αν βρει έναν αγώνα με καλές συνθήκες και σε επίπεδη επιφάνεια, να απειλήσει ακόμα και το πανελλήνιο ρεκόρ, 2:33.40 από το 1998.

«Σε έναν αγώνα μαραθωνίου πρέπει να πάνε όλα καλά για να βγει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ, γιατί όχι και ρεκόρ διαδρομής. Σήμερα αυτό έγινε. Ωστόσο δεν πίστευα πως θα καταφέρω να βελτιώσω το ρεκόρ κατά τόσα δευτερόλεπτα. Χάρηκα πολύ που το πέτυχα και τώρα μπορώ να σκέφτομαι κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Ο Μαραθώνιος έχει τεράστιες ιδιαιτερότητες. Θέλει ψυχραιμία και καλή διαχείριση. Πρέπει να ξέρεις τη διαδρομή γιατί μπορεί να την πατήσεις και να μείνεις από δυνάμεις. Βοήθησε το γεγονός ότι είχα εμπειρία από τον αγώνα και ότι είχα συναγωνισμό. Θέλω να βρω μια επίπεδη διαδρομή και να κυνηγήσω ακόμη και το πανελλήνιο ρεκόρ», είπε η μεγάλη νικήτρια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

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Ο έντονος συναγωνισμός προήλθε από τη Νάνσυ Κοκκορού, η οποία στο ντεμπούτο της πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση Ελληνίδας στη διαδρομή με 2:36.31. Η 24χρονη αγωνίστηκε εκπροσωπώντας το Πολεμικό Ναυτικό, επομένως δεν υπολογίζεται στην κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.

Δεύτερη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν η Δάφνη Λαβασσά (ΑΟ Βουλιαγμένης), η οποία έκανε επίσης ένα πολύ ενθαρρυντικό ντεμπούτο, καθώς τερμάτισε με χρόνο 2:45.06. Την τρίτη θέση κατέλαβε η 41χρονη Γεωργία Κανούτα (ΑΚΟ Λιβαδειάς), μητέρα δύο παιδιών, με 2:45.40, έχοντας κάνει άλματα, καθώς πριν από τρία χρόνια το 2023 το ρεκόρ της ήταν 3:22.27!

Οι νικητές στα 10 και 5 χλμ.

Με νέο ρεκόρ αγώνων, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης του ΓΑΣ. Ο Ιλισός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10 χλμ. allwyn με χρόνο 29.40. Δεύτερος ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με 31.05 και τρίτος ο Νέστορας Κολλιός (ΓΑΣ Ιωαννίων) με 31.30.

Στις γυναίκες πρώτευσε εκ νέου η Αναστασία Μαρινάκου (ΑΕΚ) με 33.09 με δεύτερη τη Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 33.20 και τρίτη την Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου) με 34.15.

Στα 5 χλμ. στους άνδρες πρώτευσε ο Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος Αιγίου) με 14.37 και ακολούθησαν ο Γιώργος Κύρτσης (ΓΣ Αγρινίου) με χρόνο 14.39 και ο Ορφέας Ιωάννου (Πανναξιακός) με 14.41.

Στις γυναίκες νικήτρια με ρεκόρ διαδρομής η Βασιλική Καλλιμογιάννη (Ηρακλής Θεσσαλονίκης) με 16.16 και ακολούθησαν η Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) με 16.33 και η Ανδριάννα Μποντιώτη (ΠΑΟ) με 16.38.

«Αυτό είναι το μεγαλείο του Μαραθωνίου της Αθήνας. Δεν έχει σημασία μόνο ποιος θα φτάσει πρώτος στη γραμμή του τερματισμού, αλλά και ποιος θα καταφέρει να ξεπεράσει τα όριά του. Κάθε βήμα, κάθε στάλα ιδρώτα, κάθε λεπτό σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα αποτελεί ένα ξεχωριστό μήνυμα επιμονής και θέλησης. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη ένωσε και φέτος ανθρώπους, γενιές και πολιτισμούς, μεταφέροντας σε ολόκληρο τον κόσμο το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης, της συνύπαρξης, της συμμετοχής και φυσικά της υπέρβασης! Τους ευχαριστούμε όλους για τα διδάγματα που παραδίδουν, όπως φυσικά και όλους όσοι προσπάθησαν για την άριστη τέλεση της διοργάνωσης» ήταν το μήνυμα της προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα.