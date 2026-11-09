Ποιοι θα βάλουν καλάθι;

Ναι, ακόμη είναι νωρίς στη σεζόν και οι πάντες οφείλουν να είναι εγκρατείς και ψύχραιμοι στις εκτιμήσεις τους, όποιος όμως θεωρεί πως τα πάντα αγωνιστικά λειτουργούν ομαλά στον μπασκετικό Ολυμπιακό, προφανώς και του διαφεύγουν ορισμένες λεπτομέρειες.

Η κυριότερη; Καλά τα περισπούδαστα για την αξία της άμυνας και όλα τα συναφή, στο μπάσκετ όμως μετρά το ποιος σημειώνει πόντους, δηλαδή ο παίκτης που οδηγεί την ομάδα στο σκοράρισμα. Αλήθεια, βλέπετε επιθετικογενείς παίκτες στους Ερυθρόλευκους, με εξαίρεση τον Βεζένκοφ που έχει το χάρισμα να «βλέπει το καλάθι» έστω κι αν… κλείνει τα μάτια;

Καθόλου τυχαία, έως τώρα ο Ολυμπιακός έχει πετύχει στην Ευρωλίγκα 847 πόντους, πάει να πει έχει την 13η επίδοση σε σύνολο 20 ομάδων. Κάτι (πρέπει να) λέει το συγκεκριμένο.. Επίσης, στην ήττα της περασμένης Παρασκευής (57-62) από τον Ερυθρό Αστέρα, παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν μόνον οι Βεζένκοφ (27) και Φουρνιέ (12, αλλά με 2/12 τρίποντα!).

Κατά τα λοιπά, ποιοι αγωνίστηκαν; Ο Μίλερ-Μακ Ιντάιρ που ασφαλώς μοιάζει με βελτιωμένη έκδοση του Γουόκαπ, παίκτης – κίλερ όμως στην επίθεση δεν είναι. Ο Γουόρντ ή του ύψους ή του βάθους. Ο Παπανικολάου, για ειδικές αποστολές. Ο Εντιάιγ έχει δρόμο ακόμη ώστε να γίνει αντι-Πίτερς στο πώς σουτάρει από μακριά. Ο ΜΙλουτίνοφ, ουδέποτε θα κρίνει ματς με την επίθεσή του. Ο Τζόζεφ απλά βοηθητικός, ο Κόντσαρ λένε πως θα βελτιωθεί αλλά η θητεία του στο ΝΒΑ δεν πείθει πως διάλεξε επιθετικό παίκτη ο Μπαρτζώκας, ο Χολ «ναι μεν αλλά», ο Τζόουνς απέχει από τις προσδοκίες που έφερε η μεταγραφή του και ο Φουρνιέ ασφαλώς δείχνει ως ο δεύτερος που μπορεί να δώσει λύσεις στην μπροστινή γραμμή.

Με καθαρή ματιά, υπάρχουν ελλείψεις: ο Μοντέρο, πάνω στον οποίο χτίστηκε η ομάδα, για μήνες θα λείψει λόγω τραυματισμού. Πέρυσι πόντους έβαζε με θαυμαστή συνέπεια ο Ντόρσεϊ. Ο Μακ Κίσικ παρά τα χρόνια που πέρασαν, σίγουρα βοήθησε και ο Πίτερς αλίμονο αν ξεχνάμε τόσο σύντομα πόσα έδωσε στον Ολυμπιακό.

Συμπέρασμα: δεν είναι μόνο το άλλο στυλ μπάσκετ που έπαιξαν οι Ερυθρόλευκοι το βράδυ της Παρασκευής και ήρθε το πικρό αποτέλεσμα με τον Ερυθρό Αστέρα. Ηταν η εικόνα που έβγαζαν, ένα παιχνίδι χωρίς συνεργασίες και δίχως τον κατ’ εξοχήν σκόρερ. Αυτός δεν υπάρχει. Απλό είναι. Και είναι κάτι που το βλέπουν όλοι στην ομάδα. Το θέμα είναι να βρουν και τη λύση.