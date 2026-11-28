Καθόμαστε στο εσωτερικό του Hood, τη νέα θεατρική στέγη της bijoux de kant. Το μάτι μου πέφτει πάνω σε παλιοκαιρισμένες επιστολές. Μέρος του σκηνικού της παράστασης «Χώμα», βασισμένη στο έργο «Η Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. Είναι συγκινητικός ο τρόπος που μιλάει ο Γιάννης Σκουρλέτης γι’ αυτά τα γράμματα. «Ξέρεις με συγκινούν πολύ οι άνθρωποι που περνούν από τη ζωή και δεν άφησαν πίσω τους ούτε ένα αποτύπωμα, ούτε ίχνος.»

Θέλεις να αφήσεις ίχνη πίσω σου;

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Δεν ξέρω…Ναι, θέλω να αφήσω ένα ίχνος. Να με μνημονεύουν. Ελπίζω με καλό τρόπο. Να σκέφτονται καλά πράγματα για μένα. Είχαμε κάνει παλιότερα μια παράσταση, το «Λουκούμι», του Γιάννη του Κωνσταντινίδη. Ήταν κάτι αντίστοιχο με τη Ραραού. Ήταν ένας ανθρωπάκος που γεννήθηκε στη Σύρο, έμεινε στον Πειραιά και πέθανε μέσα στην κατοχή από έκρηξη φωταερίου. Δεν άφησε κανένα αποτύπωμα. Έζησε, πέρασε, πέθανε και δεν τον πήρε κανείς είδηση. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Η ιδέα ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει, έχουν περπατήσει, έχουν γεμίσει σπίτια. Όλο αυτό που πάει;

Δεν ξέρω, αλλά νιώθω σαν οι παραστάσεις μου να είναι μια προσευχή σε όλους τους αφανείς ανθρώπους. Σαν να τους ανάβω ένα κεράκι.

Δεν ξέρω αν ακούγεται γραφικό, αλλά νιώθω ότι τώρα, σε μια εποχή που αναπτύσσεται όλη αυτή η τεχνολογία, όλος αυτός ο μηχανισμός που σε καταρρακώνει μέσα στις οθόνες και χάνεις την επικοινωνία, χάνεις το βλέμμα, χάνεις την αφή, κάπως πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτό που έχει αφήσει σημάδι. Όχι με όρους νοσταλγίας, αλλά με όρους ζωτικής ανάγκης να επιστρέψουμε στα αποτυπώματα. Πρέπει να τα δούμε αυτά. Γι’ αυτό και η προσπάθεια πάντα να επιστρέφω σε ελληνικά κείμενα. Και σε περιοχές που ο λόγος μού επιτρέπει να ανιχνεύω τις ταυτότητές μου.

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Τα ταυτοτικά ζητήματα, ποιος είμαι, από πού κρατάει η σκούφια μου, τι μου συμβαίνει, τι συμβαίνει γύρω μου, μέσα μου, έξω μου. Τώρα εδώ στο Θησείο χαίρομαι πολύ που ήρθαμε, γιατί όταν ήμουν μικρός είχα εδώ από πάνω ένα εργαστηριάκι. Ξεκίνησα σαν ζωγράφος και είχαμε μια μικρή κολεκτίβα. Τώρα επιστρέφω μετά από τριάντα χρόνια στην ίδια γειτονιά πάλι. Το θέατρο μας μαθαίνει σε αυτή τη θνησιγένεια. Κάτι πεθαίνει συνεχώς. Πεθαίνει μια πρόβα, μια παράσταση και ξανά την άλλη μέρα από την αρχή. Υπό αυτή την έννοια αισθάνομαι ευλογημένος που μπορώ και το έχω αυτό. Μπορεί να πεθαίνει η πρόβα, η παράσταση, αλλά την άλλη μέρα έχω την προσδοκία ότι θα φτιάξω κάτι από την αρχή. Αν δούλευα σε ένα γραφείο και έβλεπα έναν τοίχο κάθε μέρα, η ζωή θα ήταν αφόρητη.

Τι είναι αυτό που σε κάνει να επιστρέφεις στο ελληνικό κείμενο; Τι πρέπει να έχει ένα έργο για να αποφασίσεις να δουλέψεις πάνω σε αυτό;

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Δεν με ενδιαφέρει ποτέ να κάνω μια αναπαράσταση μιας εποχής, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ανιχνεύω την ανάγκη μου σήμερα. Αυτό κοιτάω, και με τον Ματέσι τώρα που λέγαμε για τη «Μάνα του σκύλου». Λέει κάπου η Ραραού «είκοσι επτά μέρες χωρίς φαγητό». Αυτό εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Όμως μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη απώλεια. Το ζήτημα της ανάγκης είναι εκεί, το σχήμα αλλάζει. Μπορεί να μην είσαι πεινασμένος για φαγητό, αλλά μπορεί να είσαι πεινασμένος για ένα βλέμμα.

Η συνομιλία μου με σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς όπως με τον Δημήτρη Δημητριάδη, τον Άκη Δήμου, τον Μιχάλη Βιρβιδάκη, τη Γλυκερία Μπασδέκη, είναι πάντα ένα ταξίδι με το ΚΤΕΛ. Άλλες μυρωδιές, άλλες εικόνες, άλλοι άνθρωποι.

Την ίδια ιστορία λέμε πάντα, απλά της αλλάζουμε ρούχα και ονόματα. Είτε τη λέμε Ραραού είτε τη λέμε «Στα χαμένα». Θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα μας.

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Κοίταξε, παίζει ρόλο και το ζήτημα της ασθένειας, ότι αρρώστησα. Από την ασθένεια κι μετά νιώθω έφηβος. Απ’ όταν πέρασα αυτή την πορεία, αισθάνομαι ότι θα ήθελα να έχω εκατό ζωές. Δεν υπήρχε η αίσθηση του χρόνου όταν ήμουν πιτσιρικάς με τη σημασία που έχει τώρα. Ήμουν σε πανκ συγκρότημα, βάφαμε τα μάτια μας μαύρα και τραγουδούσαμε για τον θάνατο ανέξοδα. Τώρα δεν μιλάς για το θάνατο με τον ίδιο τρόπο.

Μιλάς για τον θάνατο ή σε τρομάζει;

Μιλάω, βέβαια μιλάω. Προσπαθώ να δω την φθαρτότητα. Στο τέλος ο καθένας κάνει αυτό που αντέχει… Ξέρεις, εγώ έμαθα λίγο αλλιώς. Έμαθα ότι το ξόδεμα δεν είναι ακριβώς ξόδεμα, μπορεί να έχει και ένα όφελος. Παλιά παίρναμε ένα βιβλίον και ένα σλίπινγκ μπαγκ και πηγαίναμε είκοσι μέρες στις Κυκλάδες. Καθόμασταν στην παραλία χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Έχω μάθει σε αυτό και αυτό μου έχει διαμορφώσει ήδη κάτι. Έπαιρνα «Τα Λουλούδια του Κακού» του Ζενέ και καθόμουν κάτω από ένα αρμυρίκι στην παραλία στη Σαντορίνη και διάβαζα με τις ώρες. Δεν ένιωθα ότι η ζωή έχει ένα τέλος. Ένιωθα μια αίσθηση ελευθερίας. Τώρα όλα είναι οθόνες και διόδια. Για να πας σε ένα δωμάτιο σε λίγο θα θέλεις διόδια.

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Δεν γίνομαι νοσταλγικός. Πιστεύω πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Νομίζω μόνο από τα νέα παιδιά μπορεί να γίνει κάτι. Κι αυτά που γίνονται στη Σερβία, στη Γαλλία, είναι πολύ σημαντικά, αισιόδοξα. Σιγά κι άμα σπάσει μια βιτρίνα, τι θα γίνει δηλαδή; Δεν θα πέσει ο καπιταλισμός, μη τρελαθούμε δηλαδή. Υπάρχει ένα παιδί που έχει ένα αίτημα, δεν ξέρει τι θα κάνει στη ζωή του, δεν του δίνεται καμία προοπτική. Υπάρχουν διάφοροι τρελοί που κυβερνούν τον κόσμο. Είναι σαν το Γκόθαμ Σίτι.

«Στα χαμένα» του Άκη Δήμου. Είναι μια παράσταση για τις χαμένες προσδοκίες και τις ματαιώσεις μας.

Η ιδέα ήταν να αρχίσουμε από ένα αρχετυπικό σύμβολο, που για μένα ήταν η Καρέζη στη «Λόλα». Με είχε σημαδέψει πάρα πολύ που έβγαινε μέσα στα φανάρια και τραγουδούσε «Δεν έχει αρχή». Και κάπως ήθελα να δω μετά τη δεκαετία του ’60, ’80, πώς συντηρείται αυτό το μοντέλο γυναίκας. Αυτό με ενδιέφερε να κάνω με τον Άκη Δήμου. Φτιάξαμε τρεις «Λόλες» από άλλες δεκαετίες. Τις βάλαμε όλες μαζί να μονολογούν, να μιλάει η μία στην άλλη. Και καταλάβαμε τα αιτήματά τους. Για ένα κορίτσι που δουλεύει σήμερα στο σούπερ μάρκετ και δεν μπορεί, ενώ θα ήθελε, να έχει μακριά νύχια. Επειδή είναι της μόδας τα μακριά νύχια και καλώς είναι, αυτό το κορίτσι αυτό επιθυμεί. Αλλά πρέπει να κόβει τυριά στο σούπερ μάρκετ. Κι αυτός είναι ο δικός της πόλεμος. Ένα άλλο κορίτσι γυρίζει την ελληνική περιφέρεια και τα σκυλάδικα για να τραγουδάει.

Σε ενδιαφέρει πολύ το καθημερινό, το ταπεινό.

Βέβαια, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ταπεινό, το απλό, το χαμερπές, που όμως κρύβει και μεγαλείο. Δεν μπορώ να καταλάβω το ένα χωρίς το άλλο. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω στο θέατρο τι σημαίνει κωμωδία και τραγωδία. Δεν καταλάβαινα αυτές τις έννοιες, είναι πάντα μαζί για μένα. Δεν μπορούν να είναι ξεχωριστές. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η στιγμή που φτάνεις σε αυτή τη θερμοκρασία που γελάς και μαζί κλαις.

Πώς στέκεσαι απέναντι στις δικές σου προσωπικές ματαιώσεις;

Ε, εντάξει, αυτές ό,τι κι αν λέμε… Και να ψυχαναλυθώ, τι να μου κάνει κι η ψυχανάλυση, βαριέμαι. Πάντα σε τρώει. Μέχρι τελευταία στιγμή θα σε τρώει ότι δεν έκανες. Δεν το λέω με την έννοια ότι μετανιώνω, αλλά πάντα τα πράγματα είναι εκεί. Και όλα αυτά τα αιτήματα που λες συντηρούν τη διαδρομή.

Γι’ αυτό κάνεις θέατρο. Γιατί κάτι ματώθηκε. Επειδή κάτι ήταν σε απώλεια, σε μια έλλειψη, και πας αυτό το πράγμα να το συναντήσεις μέσα από άλλους δρόμους κι άλλες περιοχές. Έτσι δεν είναι;

Νιώθεις ότι υπάρχει κοινό που μέσα στα χρόνια σε αναζητά; Ότι αναγνωρίζει κάτι στον Γιάννη Σκουρλέτη και τη Bijou de kant;

Ναι, το πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που με ψάχνουν. Το βλέπω και στα νέα παιδιά στα εργαστήρια που κάνουμε εδώ στο Hood που έρχονται. Πιστεύω ότι δεν είμαι τσιγγούνης. Θέλω να δίνω ό,τι έχω. Δεν μ’ αρέσει ακριβώς η αίσθηση της ιδιοκτησίας, ότι κρατάω κάτι. Είναι αυτό που σου έλεγα και πριν για την Κυκλάδα: Δεν πειράζει που έχασα τον χρόνο μου διαβάζοντας. Δεν πειράζει που έχασα τον χρόνο μου με μια σχέση που με μάτωσε. Δεν πειράζει. Κάτι θα έρθει, κάτι θα το κάνω. Κάτι θα φέρει αυτό. Αλλά ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που με ψάχνουν, και ελπίζω να συνεχίσουν να με ψάχνουν, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Κι εγώ τους ψάχνω τους ανθρώπους.

Τι έχεις κερδίσει από το θέατρο;

Το θέατρο υπήρξε γενναιόδωρο μαζί μου, μου έδωσε πολύ ωραίες στιγμές, πολύ ωραία ταξίδια. Και συνεχίζει να μου δίνει. Τα πρότζεκτ έρχονται, εγώ δουλεύω πια πολύ, μπορεί να κάνω σε έναν χρόνο 5-6 σκηνοθεσίες, και αυτό με ανατροφοδοτεί συνεχώς. Νομίζω ότι έχω γίνει και λίγο καλύτερος άνθρωπος. Όχι με την έννοια ότι έχω αλλάξει. Εξελίσσομαι. Αν μπορούσα να το πω σε μία φράση, θα ήταν ότι διαλέγω το θέατρο για να μάθω να φοβάμαι λιγότερο.

Τι φοβάσαι;

Να φοβάμαι λιγότερο τη ζωή, τον θάνατο, ό,τι φοβούνται όλοι. Δεν αποτελώ εξαίρεση. Κι η ζωή βέβαια είναι ένα απόλυτα επικίνδυνο νταραβέρι, η καθημερινότητα είναι σφαγείο. Εδώ τα λέμε ωραία, αλλά έξω είναι όλα στα κόκκινα. Να μην φοβάμαι εμένα, τις επιλογές μου, να εξοικειώνομαι με την ιδέα του θανάτου. Το σώμα αλλάζει, εγώ πέρασα κι έναν καρκίνο πολύ σοβαρό. Αλλά, ακόμα και τότε, θυμάμαι και με παρηγορούσε η σκέψη ότι δεν έχω να πολεμήσω κάτι. Δηλαδή αυτό με ανακούφιζε, σκεφτόμουν ότι φιλοξενώ κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί για να με κάνει καλύτερο. Δηλαδή ακόμα και από τον καρκίνο κέρδισα.

Το λες σαν δώρο.

Ναι, γιατί μετά άρχισα να αντιλαμβάνομαι όλες τις στιγμές, τα δευτερόλεπτα. Δεν ήθελα να μιλάω με όρους πολεμικούς, η «μάχη με τον καρκίνο» δεν μπορούσα να τα ακούω όλα αυτά, δεν μου αρέσουν καθόλου. Έλεγα ότι μάλλον έτσι έπρεπε να γίνει.

Ήθελες να είσαι μόνος ή το μοιραζόσουν;

Σε αυτή την περιπέτεια δεν ήμουν μόνος. Ήταν μαζί μου ήταν η Ασημένια, η γυναίκα μου. Το περάσαμε μαζί. Είχα ανάγκη και πρακτικά. Αυτό οφείλω να το πω. Όλο αυτό μας ένιωσε με έναν άλλο τρόπο. Της το οφείλω. Το οφείλω και σε μένα, αλλά το οφείλω και στην Ασημένια. Πίστεψε και ήταν εκεί. Και ήμουν τυχερός.

Φοβάσαι την αγάπη;

Λιγάκι. Αλλά ο στόχος είναι να μάθουμε να αγαπάμε. Νομίζω ότι όλα αυτά θέλουν γενναιοδωρία, πρέπει να είσαι γενναιόδωρος με τη ζωή, να γεύεσαι τα πάντα. Όσο πιο ανοιχτός είσαι και αφήνεις τα πράγματα να μπουν μέσα σου και να σε διαμορφώσουν, τόσο συναντάς και την αγάπη. Μιλάς για τον έρωτα βέβαια. Όλοι οι μεγάλοι έρωτες ήταν σε απόσταση. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Βέρθερος και Λόττε, όλα αυτά τα μυθικά ζευγάρια —τα θεωρούμε ζευγάρια, αλλά δεν έγιναν ποτέ. Είδες, εδώ έξω στο Hood έχουμε τον Αντέρωτα του Ζαππείου. Υπάρχει ο Έρωτας και ο Αντέρωτας. Ο Έρωτας που έχει την καλή πορεία κι ο Αντέρωτας. Κανονικά ο Αντέρωτας έπρεπε να είχε πάρει τα πρωτεία και να δοξαζόταν, γιατί είναι πολύ σπάνιο να συμβεί. Συνήθως το βέλος βρίσκει τον στόχο του, αλλά σπάει κιόλας.